В Татарстане горит один из крупнейших и самых современных НПЗ России - детали

Этот завод играет ключевую роль в обеспечении топливом армии РФ.

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Горит НПЗ Танеко / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

В Татарстане горит нефтеперерабатывающий завод "Танеко"

С территории НПЗ эвакуируют сотрудников

Это уже не первое попадание в этот НПЗ

В Татарстане сегодня, 11 января, загорелся российский нефтеперерабатывающий завод "Танеко". Инцидент произошел в городе Нижнекамск на фоне угрозы атаки БпЛА. Об этом пишет телеграм-канал ASTRA.

По предварительным данным, горит одна из колонн. Также звучит воздушная тревога. По словам очевидцев, сейчас с территории НПЗ эвакуируют сотрудников. Официальной деталей о пожаре пока нет.

видео дня

В то же время, в Татарстане объявлена опасность атаки беспилотников. Соответствующие сообщения пришли местным жителям от МЧС. Людей призывают оставаться дома и не подходить к окнам.

В то же время, руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что в Татарстане есть попадания в НПЗ Танеко.

"Это уже не первое попадание в этот НПЗ. Танеко является одним из крупнейших и самых современных НПЗ в РФ, с мощностью переработки более 16 миллионов тонн нефти в год", - подчеркнул он.

По его словам, завод играет ключевую роль в обеспечении топливом российской армии.

"Выбивание НПЗ и нефтебаз напрямую влияет на способность рф вести интенсивную войну. Прошлая атака беспилотника на НПЗ весной 2024 года повредила установку первичной переработки на заводе. Расстояние от фронта более 1000 км", - подчеркнул Коваленко.

Пожар в Татарстане - видео:

НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по НПЗ России - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 19 декабря в Ростовской области страны-агрессора РФ прогремели взрывы. Местные власти сообщили об атаке беспилотников, а очевидцы - о мощном пожаре на НПЗ в Новошахтинске.

В ночь на 8 ноября был атакован нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Операцию провело Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Кроме того, сообщалось, что три нефтеперерабатывающих завода РФ - "Волгоградский", "Ильский" и "Яйский" - частично остановили работу, поскольку не смогли завершить плановый ремонт.

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Что известно о ТАНЕКО? ТАНЕКО - российское предприятие нефтеперерабатывающей отрасли, включающее комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в городе Нижнекамске Республики Татарстан. В 2022 году ТАНЕКО поднялось на пятое место в рейтинге крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, пишет Википедия.

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