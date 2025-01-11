В Татарстане горит один из крупнейших и самых современных НПЗ России - детали

Кратко:
- В Татарстане горит нефтеперерабатывающий завод "Танеко"
- С территории НПЗ эвакуируют сотрудников
- Это уже не первое попадание в этот НПЗ
В Татарстане сегодня, 11 января, загорелся российский нефтеперерабатывающий завод "Танеко". Инцидент произошел в городе Нижнекамск на фоне угрозы атаки БпЛА. Об этом пишет телеграм-канал ASTRA.
По предварительным данным, горит одна из колонн. Также звучит воздушная тревога. По словам очевидцев, сейчас с территории НПЗ эвакуируют сотрудников. Официальной деталей о пожаре пока нет.
В то же время, в Татарстане объявлена опасность атаки беспилотников. Соответствующие сообщения пришли местным жителям от МЧС. Людей призывают оставаться дома и не подходить к окнам.
В то же время, руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что в Татарстане есть попадания в НПЗ Танеко.
"Это уже не первое попадание в этот НПЗ. Танеко является одним из крупнейших и самых современных НПЗ в РФ, с мощностью переработки более 16 миллионов тонн нефти в год", - подчеркнул он.
По его словам, завод играет ключевую роль в обеспечении топливом российской армии.
"Выбивание НПЗ и нефтебаз напрямую влияет на способность рф вести интенсивную войну. Прошлая атака беспилотника на НПЗ весной 2024 года повредила установку первичной переработки на заводе. Расстояние от фронта более 1000 км", - подчеркнул Коваленко.
Пожар в Татарстане - видео:
Удары по НПЗ России - что известно
Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 19 декабря в Ростовской области страны-агрессора РФ прогремели взрывы. Местные власти сообщили об атаке беспилотников, а очевидцы - о мощном пожаре на НПЗ в Новошахтинске.
В ночь на 8 ноября был атакован нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Операцию провело Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Кроме того, сообщалось, что три нефтеперерабатывающих завода РФ - "Волгоградский", "Ильский" и "Яйский" - частично остановили работу, поскольку не смогли завершить плановый ремонт.
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Что известно о ТАНЕКО?
ТАНЕКО - российское предприятие нефтеперерабатывающей отрасли, включающее комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в городе Нижнекамске Республики Татарстан. В 2022 году ТАНЕКО поднялось на пятое место в рейтинге крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, пишет Википедия.
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