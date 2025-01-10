ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске: Генштаб раскрыл детали удара

Украинские войска провели серию ударов по захваченным оккупантами объектам в Донецкой области.

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Украинские войска провели серию ударов по объектам РФ / Коллаж: Главред, фото: 47 отдельная артиллерийская бригада, скриншот из видео

Кратко:

ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту РФ

В течение недели ВСУ нанесли удары по объектам РФ в Донецкой области

В пятницу, 10 января, ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"ПОРАЖЕНО! 10 января 2025 года Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном врагом городе Светлодарск Донецкой области", - говорится в сообщении. видео дня

Генштаб отметил, что в течение этой недели украинские войска также провели серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области. В то же время военные приняли все необходимые меры, чтобы избежать риска для гражданского населения.

"Вооруженные Силы Украины готовы и в дальнейшем решительно уничтожать захватчиков", - подчеркнул Генштаб ВСУ.

Удары ВСУ по объектам РФ - последние новости

Напомним, 7 января ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты РФ в районе села Белая в Курской области. Генштаб ВСУ отметил, что такие удары являются важным элементом боевых действий на территории РФ.

Также ночью 8 января Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Комбинат Кристалл" в городе Энгельс Саратовской области РФ. Пораженный объект обеспечивал топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация РФ.

Как сообщал Главред, 8 января ВСУ ударили по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ в Харцызске. Оттуда россияне координировали атаки против Сил обороны.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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