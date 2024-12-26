Удар по командному пункту РФ в Льгове: погиб замкомандира бригады и 17 военных

В ВСУ заверили, что боевая работа по важным военным целям российских оккупантов будет продолжаться и дальше.

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ВСУ назвали потери РФ в результате удара по Льгову / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Большинство погибших оккупантов – офицеры

Поражение целей на территории РФ продолжится

В результате удара по командному пункту 810-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ в Льгове (Курская область) погиб заместитель командира бригады и еще 17 российских военных, сообщил Стратком ВСУ.

"По уточненной информации, здание, где размещался командный пункт 810-й ОБрМП, частично уничтожено. В результате удара, вероятно, погиб заместитель командира бригады и еще 17 военнослужащих из РФ, большинство из которых – офицеры штаба", - говорится в сообщении. видео дня

В ВСУ заверили, что боевая работа по важным военным целям российских оккупантов будет продолжаться и дальше.

Как сообщалось, Силы обороны 25 декабря 2024 года поразили командный пункт 810-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил России в населенном пункте Льгов (Курская обл.).

Удары вглубь РФ - новости по теме

Как писал Главред, 19 декабря силы и средства Военно-Морских Сил ВСУ и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими частями Сил обороны, нанесли удар по инфраструктуре и производственным мощностям АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов", что в Ростовской области РФ. Известно, этот НПЗ оккупанты используют для обеспечения потребностей ВС РФ. Более того, он единственный в Ростовской области, который работает.

Впоследствии военно-политический обозреватель Дмитрий Снегирев прокомментировал удар по НПЗ в Ростовской области. По его словам, это в частности негативно повлияет на возможности перемещения оккупационных войск по линии фронта.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит наносить удары по территории РФ. Под ударом окажутся российские военные объекты, которые страна-агрессор использует для террора против украинцев.

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