"Это абсолютно справедливо": Зеленский анонсировал новые удары по РФ

Украина продолжит наносить удары по территории России. Под ударом окажутся российские военные объекты, которые РФ использует для террора против украинцев. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Он добавил, что такие удары будут наноситься в большей степени украинскими ракетами и дронами.
"Наша защита абсолютно справедливая. Спасибо всем в мире, кто поддерживает Украину в этом, и поддерживает, в частности, необходимость увеличивать расходы на оборону европейских стран, на обновление и технологизацию арсеналов в Европе. И спасибо всем, кто обеспечивает увеличение давления на Россию за войну", - сказал Зеленский.видео дня
Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:
Удары по РФ - последние новости
В ночь на 25 ноября украинские ракетные войска атаковали аэродром тактической авиации "Курск-Восточный" американскими ракетами ATACMS.
Советник Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Украина использовала предоставленные США баллистические ракеты ATACMS для ударов по целям в Курской области России.
Позже в НАТО заявили, что позиция руководства Альянса относительно ограничений на использование западного оружия для атак по территории России остается неизменной. В НАТО считают, что Украина имеет право на это.
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