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"Это абсолютно справедливо": Зеленский анонсировал новые удары по РФ

Ангелина Подвысоцкая
21 декабря 2024, 20:25
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Под атакой будут российские объекты, которые РФ использует для террора украинцев.
нептун, зеленский
Украина продолжит бить по РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Украина продолжит наносить удары по территории России. Под ударом окажутся российские военные объекты, которые РФ использует для террора против украинцев. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Он добавил, что такие удары будут наноситься в большей степени украинскими ракетами и дронами.

"Наша защита абсолютно справедливая. Спасибо всем в мире, кто поддерживает Украину в этом, и поддерживает, в частности, необходимость увеличивать расходы на оборону европейских стран, на обновление и технологизацию арсеналов в Европе. И спасибо всем, кто обеспечивает увеличение давления на Россию за войну", - сказал Зеленский.

видео дня

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:

зеленский
Украина продолжит бить по РФ / фото: скриншот

Удары по РФ - последние новости

В ночь на 25 ноября украинские ракетные войска атаковали аэродром тактической авиации "Курск-Восточный" американскими ракетами ATACMS.

Советник Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Украина использовала предоставленные США баллистические ракеты ATACMS для ударов по целям в Курской области России.

Позже в НАТО заявили, что позиция руководства Альянса относительно ограничений на использование западного оружия для атак по территории России остается неизменной. В НАТО считают, что Украина имеет право на это.

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