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Удары ВСУ вглубь России: в НАТО выдали важное заявление по поводу атак

Юлия Закрепа
26 ноября 2024, 11:59
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В НАТО подчеркнули, что Украина обороняется в соответствии со статьей 51 устава ООН.
Удары ВСУ вглубь России: в НАТО выдали важное заявление по поводу атак
В НАТО отреагировали на удары ВСУ по РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 18 отдельная авиационная бригада

Коротко о главном:

  • Украина может наносить удары вглубь России
  • Разрешат ли использование западного оружия

Позиция руководства НАТО относительно ограничений на использование западного оружия для атак по территории России остается неизменной. В Альянсе считают, что Украина имеет право на это.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя генсека НАТО Борис Руге во время парламентской ассамблеи НАТО, пишет "Голос Америки".

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"Позиция Марка Рютте по этому вопросу такая же, которую ранее озвучивал Йенс Столтенберг, - заявил Руге.

Он напомнил, что Марк Рютте, вступив в должность, призвал союзников снять ограничения. Также он подчеркнул, что Украина обороняется в соответствии со статьей 51 устава ООН, а потому борьба страны не ограничена ее собственной территорией. Украина имеет право наносить удары внутри России, добавил Руге.

вступление в НАТО инфографика
Что известно о вступлении стран в НАТО / Инфографика: Главред

"Генеральный секретарь, так же как и его предшественник, неоднократно призывали союзников пересмотреть эти ограничения, снять их или ослабить, чтобы Украина могла продолжать оставаться в борьбе, бороться с российской агрессией", - подчеркнул чиновник.

Дальнобойные удары по РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Париж и Лондон планируют передачу дальнобойных ракет Киеву. В СМИ отмечается, что Франция обсуждает с Британией дальнейшие поставки SCALP/Storm Shadow. Подчеркивается, что Лондон имеет больше таких ракет, чем Париж.

Стало известно, куда достанут ATACMS и Storm Shadow. Эксперт по авиационным вопросам Анатолий Храпчинский рассказал, Украина сейчас может использовать широкий потенциал вооружения в зоне возле своих границ. Это позволит решить проблему с ударами КАБов, потому что ВСУ могут нанести удары по большему количеству аэродромов.

У Трампа сделали скандальное заявление о разрешении на дальнобойные удары по РФ. Разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов по территории страны-агрессора РФ якобы грозит дальнейшей эскалацией войны, считают в окружении Трампа.

Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow инфографика
Что известно о Storm Shadow / Инфографика: Главреда

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