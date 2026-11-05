MamaRika оказалась в больнице: певица объяснила, что с ней произошло

Популярная украинская певица показалась на больничной койке и предупредила поклонниц.

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MamaRika поделилась видео из больницы/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

Кратко:

Что случилось с певицей

С каким сообщением она обратилась к поклонницам

Известная украинская певица MamaRika неожиданно появилась в Instagram из больничной палаты и заставила поклонников поволноваться.

Артистка опубликовала видео, на котором приходит в себя после наркоза. Позже она объяснила, что обращалась к врачам не из-за серьезного заболевания, а чтобы позаботиться о женском здоровье.

видео дня

На кадрах исполнительница лежит на больничной кровати и еще не до конца отошла от анестезии. Несмотря на сонное состояние, она нашла возможность обратиться к подписчицам и рассказать о процедуре.

Mamarika оказаась на больничной койке / Фото Instagram/mamarika_official

Как выяснилось, MamaRika установила внутриматочную спираль. Манипуляцию проводили под наркозом, поэтому после медицинского вмешательства певице потребовалось время, чтобы прийти в себя.

"Девочки, поставила спираль. Короче, занимаюсь своим женским здоровьем. Основной месседж - я отхожу от наркоза. Заботьтесь о своем здоровье, девушки. Вы прежде всего королевы. Занимайтесь своим здоровьем", - поделилась артистка.

Во время пребывания в больнице рядом с певицей находился ее супруг, юморист Сергей Середа. Именно он записал видео, на котором жена постепенно приходит в себя после анестезии.

Почему поклонники уже переживали за здоровье певицы

Это не первый раз, когда состояние MamaRika становится поводом для беспокойства поклонников. В ноябре 2025 года артистка действительно перенесла срочную операцию, связанную с проблемами женского здоровья.

Тогда певица рассказывала, что несколько недель сталкивалась с кровотечением, но продолжала работать и ездить на концерты, несмотря на ухудшение самочувствия. В итоге врачи настояли на хирургическом вмешательстве, а часть выступлений пришлось перенести.

MamaRika оказалась в больнице / фото: instagram.com, MamaRika

После операции исполнительница опровергла слухи о пластической хирургии и объяснила, что вмешательство было необходимо по медицинским показаниям.

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О персоне: MamaRika Анастасия Середа (Кочетова), известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица. Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах. Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

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