"Мы в чужой стране": MamaRika с сыном попала в опасную ситуацию за границей

Артистка отдыхала в Дубае, когда начались иранские обстрелы.

MamaRika c семьей - взрывы в Дубае / коллаж: Главред, фото: instagram.com, MamaRika

Известная певица MamaRika с сыном оказалась заблокированной в Дубае из-за военных действий, которые начались на Ближнем Востоке. Из-за закрытия воздушного пространства артистка с ребенком не может вернуться в Украину. Об этом исполнительница сообщила в Instagram.

По словам MamaRika, они впервые за три года выбрались на отдых, чтобы немного отвлечься от российских атак, которые стали частью жизни украинцев. Певице не повезло со временем поездки — она совпала с началом операции США и союзников против Ирана, который начал атаковать соседние государства. Как призналась звезда, в Дубае негде прятаться от постоянных обстрелов, ведь укрытия там просто не предусмотрены.

MamaRika застряла в Дубае с сыном / фото: instagram.com, MamaRika

"Друзья, мы с сыном застряли в Дубае! Здесь постоянные обстрелы, и почти нет укрытий. Привезла ребенка впервые за 3 года отдохнуть от взрывов, а они догнали нас и здесь. Дома при всей ситуации чувствуем себя в разы безопаснее, потому что уверены в наших защитниках и ПВО, а здесь мы в чужой стране, и не понимаем чего ждать, когда над головой постоянно летает", — сообщила MamaRika.

Кроме невозможности выезда из ОАЭ, у певицы возникли и проблемы со здоровьем. Артистку с ребенком настигло пищевое отравление, которое сделало их пребывание еще сложнее.

MamaRika - Дубай новости / фото: nstagram.com, MamaRika

"Хуже всего — воздушное пространство закрыто, уехать отсюда просто невозможно, думаю, вы и так это знаете, потому что все новости об этом гудят. Дополнительно с Давидом поймали пищевое отравление и последние несколько дней вылезаем из этого тоже. Это, пожалуй, самая страшная поездка в моей жизни, силы на нуле, если честно", — призналась исполнительница.

MamaRika надеется, что ситуация вскоре наладится и они с сыном смогут вернуться домой. Она поблагодарила подписчиков за постоянную поддержку и пообещала делиться новостями.

О персоне: MamaRika Анастасия Середа (Кочетова), известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица. Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах. Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

