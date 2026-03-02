Россия хочет сломить Украину новым террором: Зеленский рассказал, что готовит враг

По словам президента, РФ готовит новую волну воздушного террора для нанесения ударов по инфраструктуре Украины.

Россия готовит удары по водоснабжению

Украина усиливает ПВО перед новой волной ударов

Украина готовится к новому этапу российского террора: по словам президента Владимира Зеленского, Кремль планирует нанести удары по критически важным объектам водоснабжения, пытаясь создать для украинцев дополнительные проблемы.

Об этом глава государства сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp, пишет УНИАН.

Новая волна атак: что готовит Россия

Во время брифинга Зеленского спросили, фиксирует ли Украина подготовку РФ к очередной кампании давления после провала энергетического террора зимой. Президент подтвердил, что такие планы существуют.

По его словам, Россия готовит новую волну, будет бить по инфраструктуре, логистике и водоснабжению.

"Хотят, чтобы у нас были проблемы именно с водой", – подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что местные общины должны сосредоточиться на этом вызове, а государство – усиливать противовоздушную оборону.

Переговоры с США и РФ: усиливается ли позиция Украины

Президент также ответил на вопрос об инструментах влияния, с которыми Украина вступает в следующий раунд трехсторонних переговоров с США и Россией.

Зеленский подчеркнул, что страна уже стала сильнее после пережитой зимы. "Во-первых, мы уже сильнее, потому что мы прошли с вами эту зиму. И Россия понимает, что энерготеррор был, но не сломал Украину", – отметил он.

Говоря о дальнейшем укреплении позиций Украины, он подчеркнул ключевую роль гарантий безопасности с Соединенными Штатами. Он отметил, что именно договоренности между Киевом и Вашингтоном являются приоритетным элементом этой системы. По его словам, соответствующий документ уже подготовлен, и теперь необходимо, чтобы американская сторона его подписала. Президент подчеркнул, что после этого Украина будет иметь значительно более сильную переговорную и безопасностную позицию.

Война в Украине - новости по теме

Напомним, Главред писал, что по словам главы ОП Кирилла Буданова, идеологические основы российского государства остаются неизменными на протяжении всей его истории. Поэтому Украине важно добиться таких обстоятельств, при которых РФ потеряет имперский характер, тогда войну можно будет закончить.

Ранее президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о намерении добиться скорейшего завершения войны.

Накануне стало известно, что заявления инсайдеров свидетельствуют о том, что Кремль планирует продолжение войны как минимум до сентября, но, вероятно, гораздо дольше.

