Дальность поражения 1500 км: ГУР рассказало о новой ракете, которой РФ атакует Украину

Виталий Кирсанов
2 марта 2026, 12:34
По данным ГУР, три элемента навигационной системы ракеты содержат комплектующие иностранного производства.
ГУР рассказало о новой ракете, которой РФ атакует Украину
ГУР рассказало о новой ракете, которой РФ атакует Украину / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

  • Ракета имеет размах крыльев около трёх метро
  • Боевая часть ракеты имеет массу до 800 кг

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало информацию о новой российской крылатой ракете под названием "Изделие-30", которую РФ уже применяла против Украины.

По данным ведомства, ракета имеет размах крыльев около трёх метров, боевую часть массой до 800 кг и дальность поражения не менее 1500 километров. Первые случаи её использования были зафиксированы в конце прошлого года. Разведка также представила интерактивную 3D-модель изделия с описанием ключевых узлов и компонентов.

видео дня

Сообщается, что разработчиком ракеты является опытно-конструкторское бюро "Звезда", входящее в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

По информации ГУР, ряд технических решений унифицирован с другими образцами вооружения этого разработчика. В частности, пироклапан пневмосистемы аналогичен элементу ракеты Х-35У, а авиационное катапультное устройство сопоставимо с системой АКУ-5М, применяемой для ракет типа Х-101, Х-55 и Х-555.

Отдельное внимание разведка уделила системе навигации. Впервые для российских крылатых ракет она объединяет решения двух разных производителей: помехозащищённый спутниковый приёмник "Комета-12" производства ВНИИР-Прогресс и приёмно-вычислительный блок разработки КБ "Навис", созданный на базе приёмника NAVIS NR9. Для их интеграции используется блок сопряжения производства АНПП "Темп-Авиа", которое также выпускает полётные контроллеры для управляемых авиабомб.

Дальность поражения 1500 км: ГУР рассказало о новой ракете, которой РФ атакует Украину
Фото: Головне управління розвідки МО України

По данным ГУР, все три элемента навигационной системы содержат комплектующие иностранного производства - из США, Швейцарии, Китая и Нидерландов.

Кроме того, сообщается, что электронный блок управления боевой частью БУБС-30 построен на российской элементной базе. Его ключевым компонентом является 32-разрядный микроконтроллер архитектуры ARM 1986ВЕ1АТ производства компании ПКК "Миландр".

Российское оружие против Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, Сергей Бескрестнов (Флеш) уже говорил, что российские войска продолжают экспериментировать с формами применения ударных БПЛА во время атак на Украину. Зафиксирован первый случай, когда дрон "Гербера" использовали как платформу для запуска FPV-аппарата.

Кроме того, во вторник, 17 февраля, появилось видео, подтверждающее, что россияне переносят FPV-дроны с помощью ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". Об этом сообщил советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.

Напомним, что начальник службы беспилотных систем бригады "Хартия" Игорь Райков заявлял, что через 3-6 месяцев российские FPV-дроны могут начать преодолевать расстояние в 100 километров и достигать крупных городов Украины.

Читайте также:

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

