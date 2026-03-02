Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

После атаки дронов, вероятно, загорелся важный нефтяной терминал.

Нефтеналивной терминал "Шесхарис" попал под удар дронов / Коллаж: Главред, фото: Astra, скриншот

Кратко:

В Новороссийске в течение нескольких часов гремели взрывы

Пострадали три человека

Пожар произошел в районе нефтеналивного терминала "Шесхарис"

Вечером 1 марта Краснодарский край в стране-агрессоре РФ оказался под массированной атакой дронов. В Новороссийске на протяжении нескольких часов гремели взрывы. В аэропорту Сочи из-за обстрела было задержано более 100 рейсов.

Как сообщает российский Telegram-канал Astra, жители Новороссийска сообщали о большом количестве взрывов в ночь на 2 марта.

"Новороссийск продолжает подвергаться атаке ВСУ. На данный момент известно о повреждениях еще в двух многоквартирных домах и пяти частных. По двум адресам в результате возникли возгорания, их ликвидируют. По предварительной информации, пострадавших нет", — сообщил глава города.

В оперштабе региона сообщили, что количество пострадавших в Новороссийске в результате атак БПЛА возросло до трех человек. Сначала писали об одном раненом.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

В результате атаки на Новороссийск, вероятно, загорелся нефтеналивной терминал "Шесхарис" — это крупный морской комплекс для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на танкеры. "Шесхарис" является одним из крупнейших и стратегически важных нефтяных терминалов России. Он играет ключевую роль в работе Новороссийского морского порта и всей экспортной инфраструктуры юга страны. Терминал уже был поврежден в результате атаки ВСУ в ноябре 2025 года.

Нефтеналивной терминал Шесхарис оказался в вероятной зоне пожара / Фото: t.me/astrapress

В Сочи ситуация на фоне атаки дронов в местном аэропорту ввели ограничения еще около 14:00 часов 1 марта. Они продолжились и поздно вечером. Всего задерживались около 100 авиарейсов.

Официально власти о последствиях массированной атаки на Сочи не сообщали.

Атаки по территории России

Как писал Главред, в ночь на 28 февраля в стране-агрессоре России гремели взрывы и горели объекты. Минобороны РФ сообщило о якобы сбитых 97 украинских беспилотниках над 5 областями, Краснодарским краем, временно оккупированным Крымом и акваторией Черного моря. Известно, что в станице Новоминская Каневского района произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе "Албашнефть".

В ночь на 26 февраля 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских войск. На Воткинском заводе, где производят ракеты "Искандер-М", "Орешник", зафиксированы разрушения.

В ночь на 25 февраля подразделения Middle strike Сил специальных операций поразили позиции противовоздушной обороны россиян во временно оккупированном Крыму. В результате удара россияне потеряли ЗРК С-400 "Триумф" и ЗРГК "Панцирь С-1".

Ранее Силы обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае. Во время атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БПЛА различных типов.

Что говорят аналитики о последствиях атак по объектам в РФ

В Институте изучения войны отмечают, что удары украинских дронов по российским НПЗ привели к перебоям в обеспечении топливом и подтолкнули вверх цены на бензин внутри страны.

По оценке экспертов, сокращение предложения топлива отражается на расходах компаний и домохозяйств. В дальнейшем это может усилить инфляционные процессы в российской экономике.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

