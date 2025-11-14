Мощный удар ракет и дронов ВСУ: в РФ взорван порт, НПЗ и установка ЗРК С-400

В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА.

Подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России.

В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов, сообщает Генштаб ВСУ.

Зафиксировано поражение ценной инфраструктуры порта и нефтяного терминала "Шесхарис" и пусковой установки из состава ЗРК С400 и хранилища ракет с последующей детонацией и пожаром. Степень ущерба уточняется.

Что известно о пораженных нефтяных объектах

Терминал "Шесхарис" один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России. Задействован в обеспечении группировок вооруженных сил государства-агрессора, ведущих боевые действия в Украине.

Также поражен нефтеперерабатывающий завод "Саратовский" в Саратовской области РФ. Подтверждено поражение цели. Зафиксированы взрывы с последующим горением на территории объекта. Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии. Результаты поражения уточняются.

Удар по объектам хранения ГСМ

Кроме того, было поражение по инфраструктуре предприятия хранения горюче-смазочных материалов "Комбинат Кристалл" в районе Энгельса Саратовской области РФ. Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим горением на территории объекта, добавили в Генштабе.

Эксперты об ударах по целям в РФ

Украинские атаки дронов по российским НПЗ вызвали перебои в обеспечении топливом и стали причиной подорожания бензина внутри страны. Об этом сообщает Институт изучения войны. По мнению аналитиков, сформировавшийся дефицит горючего приведёт к росту расходов как у предприятий, так и у населения, что в перспективе может усилить инфляционное давление на экономику России.

Ранее сообщалось о том, что РФ атаковали дроны, вспыхнули пожары в районе НПЗ. Ударными БПЛА была поражена электрическая подстанция 330 кВ "Кропоткин".

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

