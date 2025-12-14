Укр
Не так давно прославляла россиянина: чье имя теперь носит одна из главных улиц Харькова

Дарья Пшеничник
14 декабря 2025, 02:28
Уже почти 2 года одна из самых известных улиц Харькова больше не носит имя русского поэта.

Харьков
В Харькове переименовали известную улицу / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Главное из новости:

  • В Харькове переименовали Пушкинскую в улицу Григория Сковороды
  • Улица имеет более 200 лет истории
  • Решение стало символическим, ведь район подвергся значительным разрушениям от обстрелов РФ

В Харькове одна из центральных улиц города недавно получила новое название: теперь она чтит украинского философа Григория Сковороду, хотя в течение многих десятилетий была названа в честь российского деятеля.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Харьковский городской совет.

Как Пушкинская стала улицей Сковороды

Во время сессии горсовета 26 января 2024 года депутаты приняли решение о переименовании 65 городских объектов, связанных с Россией и ее союзниками. Среди них - и Пушкинская, одна из центральных улиц Харькова.

Теперь она носит имя Григория Сковороды - выдающегося украинского мыслителя, поэта и философа. Городской голова Игорь Терехов назвал это решение символическим, особенно учитывая то, что район подвергся значительным разрушениям от российских обстрелов.

Двухсотлетняя история улицы

Улица имеет более 200 лет истории. В начале XIX века она возникла как Немецкая - здесь селились иностранные ремесленники, которых в Харьков пригласил основатель университета Василий Каразин.

В 1899 году, к 100-летию со дня рождения Александра Пушкина, улицу переименовали в Пушкинскую. Именно это название сохранялось до 2024 года.

После начала полномасштабной войны харьковчане неоднократно требовали избавиться от российской топонимики. Среди вариантов рассматривали возвращение исторического названия Немецкая или присвоение имени Сковороды. Окончательное решение приняли в пользу украинского философа.

Сегодняшний вид и значение

Сейчас улица Григория Сковороды остается одной из главных транспортных артерий Харькова. Она простирается от площади Конституции до района возле ипподрома рядом с Центральным парком.

Переименование стало частью более широкого процесса очистки городского пространства от российских названий и одновременно - жестом культурной самоидентификации города, который пережил многочисленные атаки, но продолжает восстанавливаться.

Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия .

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Замена для Москвы - какой город Украины должен был стать столицей России, историк удивил

Замена для Москвы - какой город Украины должен был стать столицей России, историк удивил

Всего 1 человек из 6 млн: какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна

Всего 1 человек из 6 млн: какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна

Гороскоп на сегодня 14 декабря: Тельцам - неожиданная встреча, Стрельцам - гнев

Гороскоп на сегодня 14 декабря: Тельцам - неожиданная встреча, Стрельцам - гнев

Муж предательницы Лорак решил увезти ее из РФ — где они будут жить

Муж предательницы Лорак решил увезти ее из РФ — где они будут жить

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке космонавта за 15 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке космонавта за 15 секунд

