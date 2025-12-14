Не так давно прославляла россиянина: чье имя теперь носит одна из главных улиц Харькова

Уже почти 2 года одна из самых известных улиц Харькова больше не носит имя русского поэта.

В Харькове переименовали известную улицу / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

В Харькове переименовали Пушкинскую в улицу Григория Сковороды

Улица имеет более 200 лет истории

Решение стало символическим, ведь район подвергся значительным разрушениям от обстрелов РФ

В Харькове одна из центральных улиц города недавно получила новое название: теперь она чтит украинского философа Григория Сковороду, хотя в течение многих десятилетий была названа в честь российского деятеля.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Харьковский городской совет.

Как Пушкинская стала улицей Сковороды

Во время сессии горсовета 26 января 2024 года депутаты приняли решение о переименовании 65 городских объектов, связанных с Россией и ее союзниками. Среди них - и Пушкинская, одна из центральных улиц Харькова.

Теперь она носит имя Григория Сковороды - выдающегося украинского мыслителя, поэта и философа. Городской голова Игорь Терехов назвал это решение символическим, особенно учитывая то, что район подвергся значительным разрушениям от российских обстрелов.

Двухсотлетняя история улицы

Улица имеет более 200 лет истории. В начале XIX века она возникла как Немецкая - здесь селились иностранные ремесленники, которых в Харьков пригласил основатель университета Василий Каразин.

В 1899 году, к 100-летию со дня рождения Александра Пушкина, улицу переименовали в Пушкинскую. Именно это название сохранялось до 2024 года.

После начала полномасштабной войны харьковчане неоднократно требовали избавиться от российской топонимики. Среди вариантов рассматривали возвращение исторического названия Немецкая или присвоение имени Сковороды. Окончательное решение приняли в пользу украинского философа.

Сегодняшний вид и значение

Сейчас улица Григория Сковороды остается одной из главных транспортных артерий Харькова. Она простирается от площади Конституции до района возле ипподрома рядом с Центральным парком.

Переименование стало частью более широкого процесса очистки городского пространства от российских названий и одновременно - жестом культурной самоидентификации города, который пережил многочисленные атаки, но продолжает восстанавливаться.

