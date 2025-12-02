Сумской главная улица Харькова была не всегда: в честь кого ее назвали большевики

В 1919 году большевики переименовали главную улицу Харькова.

Улица Сумская

Центральная улица Харькова называется Сумская, что прямо указывает на другой город. За этим, казалось бы, простым географическим признаком скрывается история длиной более 300 лет.

Почему центральная улица Харькова имеет название другого города

Название Сумская возникло не случайно и имеет функциональное происхождение. Как пишет "Телеграф", оно появилось в конце XVII века и указывало на то, что именно по этому пути пролегала дорога, ведущая из Харькова в направлении города Сумы.

Несмотря на свое современное значение, сначала улица была короткой и заканчивалась на территории современной Театральной площади.

Также улица была малозаселенной. Застроена улица Сумская была преимущественно хозяйственными постройками.

Как Сумская превратилась в главную артерию города

Активное развитие и изменение статуса Сумской состоялась только в XIX веке. Именно тогда она начала превращаться в центральную часть Харькова. Там появились большие имения и сады, общественные пространства.

Даже территории, где раньше были лес и старое кладбище, получили новое городское назначение. Со временем она стала основной осью, вокруг которой сконцентрировалась жизнь города.

Меняла ли Сумская свое название во времена СССР

Несмотря на активные переименования советской эпохи, Сумская имеет удивительно стабильное название. Однако один короткий период она все же была переименована.

25 января 1919 году, когда Харьков окончательно перешел под власть большевиков, ее назвали в честь одного из основателей Коммунистической партии Германии Карла Либкнехта. Однако в 1945 году ей было возвращено историческое название Сумская, которое сохраняется и по сей день.

Какова протяженность и роль Сумской сегодня

Длина улицы составляет около 4,2 км. Хотя она и не самая большая в городе, именно там сосредоточена культурная и общественная жизнь Харькова. Рядом расположены Сад имени Шевченко, Центральный парк, площадь Свободы и Лесопарк - одна из крупнейших зеленых зон города.

Площадь Свободы, которая граничит с Сумской, имеет необычную форму: одна ее часть прямоугольная, другая - круглая, напоминающая колбу. Это символично, ведь Харьков известен как студенческий город.

