Киев и область 18 декабря: ДТЭК обнародовал новые графики отключения света

Кратко:
- Отключения света 18 декабря в Киеве и области продлятся в течение суток
- Электроэнергия будет отключаться по нескольким очередям и подочередно
На 18 декабря в Киеве и Киевской области будут действовать графики отключения электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.
"Графики будут действовать в течение всех суток", - отмечают в компании.
В Киеве ограничения будут применяться по нескольким очередям.
Графики для каждой очереди и подочереди:
1.1 очередь:
09:30 - 16:30
20:00 - 23:30
1.2 очередь:
00:00 - 06:00
09:30 - 13:30
2.1 очередь:
00:00 - 02:30
09:30 - 16:30
20:00 - 23:30
2.2 очередь:
00:00 - 02:30
09:30 - 13:30
20:00 - 23:30
3.1 очередь:
02:30 - 06:00
13:00 - 20:00
23:30 - 24:00
3.2 очередь:
02:30 - 06:00
16:00 - 20:00
23:30 - 24:00
4.1 очередь:
06:00 - 09:30
13:00 - 16:30
23:30 - 24:00
4.2 очередь:
13:00 - 19:00
23:30 - 24:00
5.1 очередь:
06:00 - 10:00
16:30 - 22:00
5.2 очередь:
06:00 - 10:00
19:00 - 23:30
6.1 очередь:
08:00 - 13:00
16:30 - 20:30
6.2 очередь:
06:00 - 10:00
16:30 - 20:30
Графики отключений электроэнергии в Киевской области
Расписание отключений по очередям и подочередности:
1.1 Очередь:
10:30-14:00
16:00-17:30
21:00-24:00
1.2 Очередь:
00:00-03:30
10:30-14:00
21:00-24:00
2.1 Очередь:
00:00-03:30
10:30-17:30
21:00-24:00
2.2 Очередь:
00:00-03:30
10:30-14:00
21:00-24:00
3.1 Очередь:
06:00-07:00
08:00-10:30
14:00-17:30
3.2 Очередь:
03:30-07:00
14:00-17:30
4.1 Очередь:
03:30-07:00
14:00-21:00
4.2 Очередь:
03:30-07:00
14:00-20:00
5.1 Очередь:
07:00-10:30
17:30-21:00
5.2 Очередь:
07:00-14:00
17:30-21:00
6.1 Очередь:
07:00-10:30
17:30-21:00
6.2 Очередь:
07:00-10:30
17:30-22:00
В ДТЭК отметили, что в случае изменений в графиках отключений они оперативно будут информировать через свой Telegram-канал.
Удар по электросетям: что грозит регионам Украины - мнение эксперта
Российские войска продолжают целенаправленные удары по ключевым подстанциям и высоковольтным линиям электропередач, пытаясь нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины и изолировать периферийные регионы, в частности Черниговскую, Одесскую и Донецкую области. Это затрудняет перераспределение электроэнергии и повышает техногенные риски для населения.
По словам Геннадия Рябцева, главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований, нынешние действия РФ имеют две основные цели. "Основная - нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины по Днепру, фактически разделив ее на две части", - объясняет эксперт.
Рябцев подчеркивает, что такие атаки создают дополнительное давление на энергетическую инфраструктуру и увеличивают риски для стабильного электроснабжения в стране.
Отключение света - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в четверг, 18 декабря, в Украине снова будут вводить графики почасовых отключений электроэнергии. Однако ограничения коснутся не всех регионов. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Кроме того, страна-террорист Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь спровоцировать масштабный блэкаут. Из-за атак большинство украинских городов вынуждено жить по графикам отключений электроэнергии.
Напомним, что в результате массированной атаки страны-агрессора России на энергетическую инфраструктуру Одесской области возникла чрезвычайная ситуация. Она приобрела статус чрезвычайной ситуации государственного уровня.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
