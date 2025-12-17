Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Киев и область 18 декабря: ДТЭК обнародовал новые графики отключения света

Руслан Иваненко
17 декабря 2025, 21:14
506
Отключения электроэнергии будут происходить по очередям в Киеве и области в течение дня и вечера.
Свет
В течение дня и вечера в Киеве и области запланированы отключения электричества / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Отключения света 18 декабря в Киеве и области продлятся в течение суток
  • Электроэнергия будет отключаться по нескольким очередям и подочередно

На 18 декабря в Киеве и Киевской области будут действовать графики отключения электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

"Графики будут действовать в течение всех суток", - отмечают в компании.

видео дня

В Киеве ограничения будут применяться по нескольким очередям.

Графики для каждой очереди и подочереди:

1.1 очередь:

09:30 - 16:30

20:00 - 23:30

1.2 очередь:

00:00 - 06:00

09:30 - 13:30

2.1 очередь:

00:00 - 02:30

09:30 - 16:30

20:00 - 23:30

2.2 очередь:

00:00 - 02:30

09:30 - 13:30

20:00 - 23:30

3.1 очередь:

02:30 - 06:00

13:00 - 20:00

23:30 - 24:00

3.2 очередь:

02:30 - 06:00

16:00 - 20:00

23:30 - 24:00

4.1 очередь:

06:00 - 09:30

13:00 - 16:30

23:30 - 24:00

4.2 очередь:

13:00 - 19:00

23:30 - 24:00

5.1 очередь:

06:00 - 10:00

16:30 - 22:00

5.2 очередь:

06:00 - 10:00

19:00 - 23:30

6.1 очередь:

08:00 - 13:00

16:30 - 20:30

6.2 очередь:

06:00 - 10:00

16:30 - 20:30

  • Графики отключения света в Киеве 18 декабря
    Графики отключения света в Киеве 18 декабря Фото: ДТЭК
  • Графики отключения света в Киеве 18 декабря
    Графики отключения света в Киеве 18 декабря Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии в Киевской области

Расписание отключений по очередям и подочередности:

1.1 Очередь:

10:30-14:00

16:00-17:30

21:00-24:00

1.2 Очередь:

00:00-03:30

10:30-14:00

21:00-24:00

2.1 Очередь:

00:00-03:30

10:30-17:30

21:00-24:00

2.2 Очередь:

00:00-03:30

10:30-14:00

21:00-24:00

3.1 Очередь:

06:00-07:00

08:00-10:30

14:00-17:30

3.2 Очередь:

03:30-07:00

14:00-17:30

4.1 Очередь:

03:30-07:00

14:00-21:00

4.2 Очередь:

03:30-07:00

14:00-20:00

5.1 Очередь:

07:00-10:30

17:30-21:00

5.2 Очередь:

07:00-14:00

17:30-21:00

6.1 Очередь:

07:00-10:30

17:30-21:00

6.2 Очередь:

07:00-10:30

17:30-22:00

  • Графики отключения света в Киевской области 18 декабря
    Графики отключения света в Киевской области 18 декабря Фото: ДТЭК
  • Графики отключения света в Киевской области 18 декабря
    Графики отключения света в Киевской области 18 декабря Фото: ДТЭК

В ДТЭК отметили, что в случае изменений в графиках отключений они оперативно будут информировать через свой Telegram-канал.

Удар по электросетям: что грозит регионам Украины - мнение эксперта

Российские войска продолжают целенаправленные удары по ключевым подстанциям и высоковольтным линиям электропередач, пытаясь нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины и изолировать периферийные регионы, в частности Черниговскую, Одесскую и Донецкую области. Это затрудняет перераспределение электроэнергии и повышает техногенные риски для населения.

По словам Геннадия Рябцева, главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований, нынешние действия РФ имеют две основные цели. "Основная - нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины по Днепру, фактически разделив ее на две части", - объясняет эксперт.

Рябцев подчеркивает, что такие атаки создают дополнительное давление на энергетическую инфраструктуру и увеличивают риски для стабильного электроснабжения в стране.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в четверг, 18 декабря, в Украине снова будут вводить графики почасовых отключений электроэнергии. Однако ограничения коснутся не всех регионов. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, страна-террорист Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь спровоцировать масштабный блэкаут. Из-за атак большинство украинских городов вынуждено жить по графикам отключений электроэнергии.

Напомним, что в результате массированной атаки страны-агрессора России на энергетическую инфраструктуру Одесской области возникла чрезвычайная ситуация. Она приобрела статус чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине новости Украины отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Киев и область 18 декабря: ДТЭК обнародовал новые графики отключения света

Киев и область 18 декабря: ДТЭК обнародовал новые графики отключения света

21:14Энергетика
Сенат США принял решение о военной помощи Украине - что предлагается

Сенат США принял решение о военной помощи Украине - что предлагается

20:59Мир
Путин послал Украине и США сигнал о войне - что планирует Кремль

Путин послал Украине и США сигнал о войне - что планирует Кремль

19:16Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

Последние новости

21:53

О таком предупреждала Библия: вода в Персидском заливе стала кроваво-красной

21:51

Башни, шпили и узкая улица: как хотели перестроить Крещатик в 1944 году (фото)

21:24

Рисовая вода для волос: так ли она полезна, чтобы отрастить шевелюру

21:14

Киев и область 18 декабря: ДТЭК обнародовал новые графики отключения светаФото

21:01

Опытный стилист назвал 5 обыденных привычек, которые постепенно "убивают" ваши волосы

Лукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не толькоЛукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не только
20:59

Сенат США принял решение о военной помощи Украине - что предлагается

20:38

Улыбка будет сияющей: всего два продукта мгновенно сделают зубы белее

20:29

Костюк готовит "Динамо" к матчу с "Ноа" и анонсировал первые перестановки в составе

20:20

Из 64 в 40: невероятное перевоплощение украинки

Реклама
19:42

"Бред и сдача территорий": Костенко об идее США по "демилитаризации" Донбасса

19:33

Во избежание ссор: священник сказал, может ли муж стричь женуВидео

19:26

Гортензия "не простит": какая зимняя манипуляция может "убить" бутоныВидео

19:16

Путин послал Украине и США сигнал о войне - что планирует КремльВидео

19:13

"Не тянет": популярный российский комик бросает сцену из-за состояния здоровья

19:00

Как сделать кислые мандарины сладкими: очень простые способыВидео

18:58

"Худшая ситуация для Украины": украинцев предупредили о новом этапе в войнеВидео

18:54

Часть областей Украины обойдут отключения света - графики на 18 декабря

18:52

Путин готовит шаги по войне: в ЦПД рассказали о перспективах ее завершения

18:47

Пенсия под угрозой: что нужно сделать украинцам, чтобы не остаться без денег

18:46

Удар не по никотину, а по госбюджету - законопроект #14410-д снизит налоговые поступления на 25 млрд. грн.

Реклама
18:14

Разозлят Огненную Лошадь: что нельзя дарить на Новый год 2026

17:55

Партия "Слуга народа" избрала нового главу — что о нем известно

17:50

Более 90 лет назывался в честь комдива-бандита СССР - что это за город УкраиныВидео

17:34

В Киеве нашли уникальный символ времен Киевской Руси - почему он перевернутВидео

17:28

Укрэнерго больше не указывает количество очередей отключений света: эксперт назвал причину

17:27

Ночной тариф с 1 января: изменится ли цена электроэнергии для украинцев

17:12

Ребус для людей с орлиным зрением: найдите клубнику среди арбузов за 15 секунд

16:50

"Мне очень больно": Марта Адамчук откровенно заговорила о трагедии

16:48

Приближенный к Трампу пастор Бернс высказался о коррупции в Украине и женщине-президенте

16:34

В России снова заявили об оккупации Купянска - в СНБО объяснили, что происходит

16:33

Доллар резко взлетел, а евро отошел от рекорда: курс валют на 18 декабря

16:24

Когда авто с "мигалками" можно не пропускать: водителям назвали три случаяВидео

16:22

Два украинских фильма вошли в короткий список "Оскара": что это за кинолентыВидео

16:15

Каким знакам зодиака Новолуние принесет финансовый успех: 3 счастливчика

16:12

РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару по Украине - куда и чем будет бить

16:01

"Будет сауна": известная актриса раскрыла, как проходил кастинг в "ВИА Гру"

15:40

Путин назвал виновных в войне и заявил о смене лидеров Европы - как он их обозвалВидео

15:29

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

15:27

Рожденные для связи с высшими мирами: четыре даты рождения с мистической аурой

15:00

Массированные атаки на Киев: боец ПВО раскрыл ключевую проблему обороны столицы

Реклама
14:49

Путин обещает не нападать НАТО, но в Минобороны проговорились о реальных планах РФВидео

14:32

Больше вреда, чем пользы: какие части курицы лучше не есть

14:25

Украинцев призвали срочно купить новый веник: народное поверье на 18 декабря

14:24

На Одесщине объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня - какая причина

14:17

"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

13:59

Украину заметет снегом и ударят морозы до -11: известна дата сильного похолодания

13:57

Путин заговорил об "исторических территориях" РФ и поставил Украине ультиматум

13:46

Украинский перевод знают единицы: чем можно заменить фразу "потерял дар речи"Видео

13:46

Сочельник 2025 в Украине: дата, традиции и что обязательно нужно знать

13:40

"Это отдаляет возможность мира": Санников предупредил об опасности уступок Лукашенко

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять