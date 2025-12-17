Киев и область 18 декабря: ДТЭК обнародовал новые графики отключения света

Отключения электроэнергии будут происходить по очередям в Киеве и области в течение дня и вечера.

Отключения света 18 декабря в Киеве и области продлятся в течение суток

Электроэнергия будет отключаться по нескольким очередям и подочередно

На 18 декабря в Киеве и Киевской области будут действовать графики отключения электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

"Графики будут действовать в течение всех суток", - отмечают в компании.

В Киеве ограничения будут применяться по нескольким очередям.

Графики для каждой очереди и подочереди:

1.1 очередь:

09:30 - 16:30

20:00 - 23:30

1.2 очередь:

00:00 - 06:00

09:30 - 13:30

2.1 очередь:

00:00 - 02:30

09:30 - 16:30

20:00 - 23:30

2.2 очередь:

00:00 - 02:30

09:30 - 13:30

20:00 - 23:30

3.1 очередь:

02:30 - 06:00

13:00 - 20:00

23:30 - 24:00

3.2 очередь:

02:30 - 06:00

16:00 - 20:00

23:30 - 24:00

4.1 очередь:

06:00 - 09:30

13:00 - 16:30

23:30 - 24:00

4.2 очередь:

13:00 - 19:00

23:30 - 24:00

5.1 очередь:

06:00 - 10:00

16:30 - 22:00

5.2 очередь:

06:00 - 10:00

19:00 - 23:30

6.1 очередь:

08:00 - 13:00

16:30 - 20:30

6.2 очередь:

06:00 - 10:00

16:30 - 20:30

Графики отключений электроэнергии в Киевской области

Расписание отключений по очередям и подочередности:

1.1 Очередь:

10:30-14:00

16:00-17:30

21:00-24:00

1.2 Очередь:

00:00-03:30

10:30-14:00

21:00-24:00

2.1 Очередь:

00:00-03:30

10:30-17:30

21:00-24:00

2.2 Очередь:

00:00-03:30

10:30-14:00

21:00-24:00

3.1 Очередь:

06:00-07:00

08:00-10:30

14:00-17:30

3.2 Очередь:

03:30-07:00

14:00-17:30

4.1 Очередь:

03:30-07:00

14:00-21:00

4.2 Очередь:

03:30-07:00

14:00-20:00

5.1 Очередь:

07:00-10:30

17:30-21:00

5.2 Очередь:

07:00-14:00

17:30-21:00

6.1 Очередь:

07:00-10:30

17:30-21:00

6.2 Очередь:

07:00-10:30

17:30-22:00

В ДТЭК отметили, что в случае изменений в графиках отключений они оперативно будут информировать через свой Telegram-канал.

Удар по электросетям: что грозит регионам Украины - мнение эксперта

Российские войска продолжают целенаправленные удары по ключевым подстанциям и высоковольтным линиям электропередач, пытаясь нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины и изолировать периферийные регионы, в частности Черниговскую, Одесскую и Донецкую области. Это затрудняет перераспределение электроэнергии и повышает техногенные риски для населения.

По словам Геннадия Рябцева, главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований, нынешние действия РФ имеют две основные цели. "Основная - нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины по Днепру, фактически разделив ее на две части", - объясняет эксперт.

Рябцев подчеркивает, что такие атаки создают дополнительное давление на энергетическую инфраструктуру и увеличивают риски для стабильного электроснабжения в стране.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в четверг, 18 декабря, в Украине снова будут вводить графики почасовых отключений электроэнергии. Однако ограничения коснутся не всех регионов. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, страна-террорист Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь спровоцировать масштабный блэкаут. Из-за атак большинство украинских городов вынуждено жить по графикам отключений электроэнергии.

Напомним, что в результате массированной атаки страны-агрессора России на энергетическую инфраструктуру Одесской области возникла чрезвычайная ситуация. Она приобрела статус чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

