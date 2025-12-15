Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит новые ограничения на 16 декабря

Что известно:
- В энергосистеме сложная ситуация после вражеских обстрелов
- В Киеве и Киевской области 16 декабря вводят графики отключения света
В Киеве и Киевской области введут графики отключения света на 16 декабря. Новые объемы ограничений опубликовало ДТЭК.
Известно, что графики будут действовать в течение всех суток.
Графики отключения света в Киеве
ДТЭК вводит графики отключения света для Киева в объеме нескольких очередей.
Графики для каждой очереди и подочереди:
- очередь 1.1:
- с 8:00 до 12:00;
- с 16:00 до 20:00;
- очередь 1.2:
- с 5:00 до 9:00;
- с 15:30 до 22:00;
- очередь 2.1:
- с 5:00 до 9:00;
- с 15:30 до 19:30;
- очередь 2.2:
- с 5:00 до 10:30;
- с 15:30 до 19:30;
- очередь 3.1:
- с 10:30 до 15:30;
- с 19:00 до 22:30;
- очередь 3.2:
- с 00:00 до 1:30;
- с 8:30 до 12:30;
- с 19:00 до 22:30;
- очередь 4.1:
- с 00:00 до 1:30;
- с 8:30 до 12:30;
- с 19:00 до 22:30;
- очередь 4.2:
- с 00:00 до 1:30;
- с 8:30 до 12:30;
- с 19:00 до 22:30;
- очередь 5.1:
- с 1:30 до 5:00;
- с 12:00 до 16:00;
- с 22:30 до 24:00;
- очередь 5.2:
- с 1:30 до 5:00;
- с 12:00 до 16:00;
- с 22:30 до 24:00;
- очередь 6.1:
- с 1:30 до 5:00;
- с 12:00 до 19:00;
- с 22:30 до 24:00;
- очередь 6.2:
- с 6:00 до 8:30;
- с 12:00 до 10:00;
- с 22:30 до 24:00.
Графики отключения света в Киевской области
Графики для каждой очереди и подочереди:
- очередь 1.1 :
- с 6:00 до 9:30;
- с 16:30 до 22:00;
- очередь 1.2:
- с 6:00 до 9:30;
- с 16:30 до 20:00;
- очередь 2.1:
- с 6:00 до 13:00;
- с 16:30 до 20:00;
- очередь 2.2:
- с 6:00 до 9:30;
- с 16:30 до 20:00;
- очередь 3.1:
- с 9:30 до 13:00;
- с 20:00 до 23:30;
- очередь 3.2:
- с 00:00 до 2:30;
- с 9:30 до 13:00;
- с 20:00 до 23:30;
- очередь 4.1:
- с 00:00 до 2:30;
- с 9:30 до 16:30;
- с 20:00 до 23:30;
- очередь 4.2:
- с 00:00 до 2:30;
- с 9:30 до 13:00;
- с 20:00 до 23:30;
- очередь 5.1:
- с 2:30 до 6:00;
- с 13:00 до 16:30;
- с 23:30 до 24:00;
- очередь 5.2:
- с 2:30 до 6:00;
- с 13:00 до 16:30;
- с 23:30 до 24:00;
- очередь 6.1:
- с 02:30 до 6:00;
- с 13:00 до 20:00;
- с 23:30 до 24:00;
- очередь 6.2:
- с 8:00 до 9:30;
- с 13:30 до 20:00;
- с 23:30 до 24:00.
Новость дополняется...
