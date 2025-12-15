Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит новые ограничения на 16 декабря

Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в области нескольких очередей.

https://glavred.info/energy/grafiki-otklyucheniya-sveta-dlya-kieva-i-oblasti-dtek-vvodit-novye-ogranicheniya-na-16-dekabrya-10724432.html Ссылка скопирована

График отключения света на 16 декабря / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что известно:

В энергосистеме сложная ситуация после вражеских обстрелов

В Киеве и Киевской области 16 декабря вводят графики отключения света

В Киеве и Киевской области введут графики отключения света на 16 декабря. Новые объемы ограничений опубликовало ДТЭК.

Известно, что графики будут действовать в течение всех суток.

видео дня

Графики отключения света в Киеве

ДТЭК вводит графики отключения света для Киева в объеме нескольких очередей.

Графики для каждой очереди и подочереди:

очередь 1.1:

с 8:00 до 12:00;

с 16:00 до 20:00;

очередь 1.2:

с 5:00 до 9:00;

с 15:30 до 22:00;

очередь 2.1:

с 5:00 до 9:00;

с 15:30 до 19:30;

очередь 2.2:

с 5:00 до 10:30;

с 15:30 до 19:30;

очередь 3.1:

с 10:30 до 15:30;

с 19:00 до 22:30;

очередь 3.2:

с 00:00 до 1:30;

с 8:30 до 12:30;

с 19:00 до 22:30;

очередь 4.1:

с 00:00 до 1:30;

с 8:30 до 12:30;

с 19:00 до 22:30;

очередь 4.2:

с 00:00 до 1:30;

с 8:30 до 12:30;

с 19:00 до 22:30;

очередь 5.1:

с 1:30 до 5:00;

с 12:00 до 16:00;

с 22:30 до 24:00;

очередь 5.2:

с 1:30 до 5:00;

с 12:00 до 16:00;

с 22:30 до 24:00;

очередь 6.1:

с 1:30 до 5:00;

с 12:00 до 19:00;

с 22:30 до 24:00;

очередь 6.2:

с 6:00 до 8:30;

с 12:00 до 10:00;

с 22:30 до 24:00.

Графики отключения света в Киевской области

Графики для каждой очереди и подочереди:

очередь 1.1 :

с 6:00 до 9:30;

с 16:30 до 22:00;

очередь 1.2:

с 6:00 до 9:30;

с 16:30 до 20:00;

очередь 2.1:

с 6:00 до 13:00;

с 16:30 до 20:00;

очередь 2.2:

с 6:00 до 9:30;

с 16:30 до 20:00;

очередь 3.1:

с 9:30 до 13:00;

с 20:00 до 23:30;

очередь 3.2:

с 00:00 до 2:30;

с 9:30 до 13:00;

с 20:00 до 23:30;

очередь 4.1:

с 00:00 до 2:30;

с 9:30 до 16:30;

с 20:00 до 23:30;

очередь 4.2:

с 00:00 до 2:30;

с 9:30 до 13:00;

с 20:00 до 23:30;

очередь 5.1:

с 2:30 до 6:00;

с 13:00 до 16:30;

с 23:30 до 24:00;

очередь 5.2:

с 2:30 до 6:00;

с 13:00 до 16:30;

с 23:30 до 24:00;

очередь 6.1:

с 02:30 до 6:00;

с 13:00 до 20:00;

с 23:30 до 24:00;

очередь 6.2:

с 8:00 до 9:30;

с 13:30 до 20:00;

с 23:30 до 24:00.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред