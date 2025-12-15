Укр
Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит новые ограничения на 16 декабря

Ангелина Подвысоцкая
15 декабря 2025, 21:44
Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в области нескольких очередей.
График отключения света на 16 декабря / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что известно:

  • В энергосистеме сложная ситуация после вражеских обстрелов
  • В Киеве и Киевской области 16 декабря вводят графики отключения света

В Киеве и Киевской области введут графики отключения света на 16 декабря. Новые объемы ограничений опубликовало ДТЭК.

Известно, что графики будут действовать в течение всех суток.

Графики отключения света в Киеве

ДТЭК вводит графики отключения света для Киева в объеме нескольких очередей.

Графики для каждой очереди и подочереди:

  • очередь 1.1:
  • с 8:00 до 12:00;
  • с 16:00 до 20:00;
  • очередь 1.2:
  • с 5:00 до 9:00;
  • с 15:30 до 22:00;
  • очередь 2.1:
  • с 5:00 до 9:00;
  • с 15:30 до 19:30;
  • очередь 2.2:
  • с 5:00 до 10:30;
  • с 15:30 до 19:30;
  • очередь 3.1:
  • с 10:30 до 15:30;
  • с 19:00 до 22:30;
  • очередь 3.2:
  • с 00:00 до 1:30;
  • с 8:30 до 12:30;
  • с 19:00 до 22:30;
  • очередь 4.1:
  • с 00:00 до 1:30;
  • с 8:30 до 12:30;
  • с 19:00 до 22:30;
  • очередь 4.2:
  • с 00:00 до 1:30;
  • с 8:30 до 12:30;
  • с 19:00 до 22:30;
  • очередь 5.1:
  • с 1:30 до 5:00;
  • с 12:00 до 16:00;
  • с 22:30 до 24:00;
  • очередь 5.2:
  • с 1:30 до 5:00;
  • с 12:00 до 16:00;
  • с 22:30 до 24:00;
  • очередь 6.1:
  • с 1:30 до 5:00;
  • с 12:00 до 19:00;
  • с 22:30 до 24:00;
  • очередь 6.2:
  • с 6:00 до 8:30;
  • с 12:00 до 10:00;
  • с 22:30 до 24:00.

  • График отключения света в Киеве 16 декабря
    График отключения света в Киеве 16 декабря фото: ДТЭК
  • График отключения света в Киеве 16 декабря
    График отключения света в Киеве 16 декабря фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киевской области

Графики для каждой очереди и подочереди:

  • очередь 1.1 :
  • с 6:00 до 9:30;
  • с 16:30 до 22:00;
  • очередь 1.2:
  • с 6:00 до 9:30;
  • с 16:30 до 20:00;
  • очередь 2.1:
  • с 6:00 до 13:00;
  • с 16:30 до 20:00;
  • очередь 2.2:
  • с 6:00 до 9:30;
  • с 16:30 до 20:00;
  • очередь 3.1:
  • с 9:30 до 13:00;
  • с 20:00 до 23:30;
  • очередь 3.2:
  • с 00:00 до 2:30;
  • с 9:30 до 13:00;
  • с 20:00 до 23:30;
  • очередь 4.1:
  • с 00:00 до 2:30;
  • с 9:30 до 16:30;
  • с 20:00 до 23:30;
  • очередь 4.2:
  • с 00:00 до 2:30;
  • с 9:30 до 13:00;
  • с 20:00 до 23:30;
  • очередь 5.1:
  • с 2:30 до 6:00;
  • с 13:00 до 16:30;
  • с 23:30 до 24:00;
  • очередь 5.2:
  • с 2:30 до 6:00;
  • с 13:00 до 16:30;
  • с 23:30 до 24:00;
  • очередь 6.1:
  • с 02:30 до 6:00;
  • с 13:00 до 20:00;
  • с 23:30 до 24:00;
  • очередь 6.2:
  • с 8:00 до 9:30;
  • с 13:30 до 20:00;
  • с 23:30 до 24:00.

  • График отключения света в Киевской области 16 декабря
    График отключения света в Киевской области 16 декабря фото: ДТЭК
  • График отключения света в Киевской области 16 декабря
    График отключения света в Киевской области 16 декабря фото: ДТЭК

Новость дополняется...

