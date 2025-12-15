Укр
Читать на украинском
В боях с оккупантами погиб известный фотограф и писатель

Виталий Кирсанов
15 декабря 2025, 18:34
После начала полномасштабного российского вторжения Костышин воевал в составе 44-й отдельной артиллерийской бригады.
Погиб фотограф и военный Юрий Костышин
Погиб фотограф и военный Юрий Костышин / коллаж: Главред, фото: facebook.com/penclubua, Ira Pokotulo/Facebook

Кратко:

  • На момент смерти Костышину было 48 лет
  • Костышин является автором сборника текстов, созданных на линии фронта

В боях за независимость Украины от российского вторжения погиб фотограф, художник, военнослужащий Юрий Костышин (псевдоним "Кот Характерник"). Об этом сообщает PEN Ukraine.

На момент смерти Костышину было 48 лет. Он был уроженцем Тернополя, начал службу еще в 2015 году в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

После начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года он воевал в составе 44-й отдельной артиллерийской бригады. Участвовал в обороне Киева, воевал на Житомирщине, Донетчине и Запорожье.

"Между боями на фронте начал фотографировать на телефон природу и своих побратимов. С 2023 года фронтовые фотографии Юрия презентуются в Украине и за рубежом: в частности, художник имел персональные выставки во Львове, Тернополе, Киеве и Вильнюсе (Литва)", - сообщили в украинском PEN-клубе.

Костышин является автором книги "Абидобраніч", сборника текстов и фотографий военного времени, созданных на линии фронта, сообщил проект "Недописанные".

Воины, которые отдали жизнь за Украину - что известно

Напомним, в июне погиб украинский актер и воин ВСУ Юрий Фелипенко. Прощание с ним состоялось 19 июня.

В ночь на 29 июня во время массированной воздушной атаки России погиб летчик F-16 Максим Устименко. Перед гибелью пилот уничтожил семь целей.

Как сообщал Главред, 1 июля российские войска нанесли ракетный удар по Гуляйполю на Запорожье. В результате атаки погибли командир 110-й отдельной механизированной бригады Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк.

О персоне: Юрий Костышин

Юрий Костышин родился 10 марта 1977 года в Тернополе. Ряды ВСУ добровольно пополнил еще в 2015 году. Служил в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Известно, что он был участником обороны Киева, Донецкой и Запорожской областей.

В одном из своих интеврью Костышин признавался, что хотел бы быть фотожурналистом журнала National Geographic.

Говоря о своем позывном "Кот Характерник", Юрий Костышин отмечал, что еще в школе одноклассники называли его "Котом".

"А "Характерник" добавилось... это нежелание быть причастным к чему-то причудливому... В 2015 году мы стояли на нуле, на наблюдательном пункте. Я жег костер. Это был день. И я так сел - у меня тогда была выбритая голова, была казацкая челка. И я так себя сфотографировал на фоне костра. И мой одногруппник, увидев эту фотографию, говорит: "Ты как настоящий характерник". Ну, думаю, это так круто звучит", - рассказывал Костышин.

Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

12:00

Свет будут выключать до весны, худшая ситуация - в Киеве, Одессе и Чернигове - Игнатьев

11:56

"Прийти и спеть": что известно о туре беглеца Винника по Украине

