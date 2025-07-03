Вместе с командиром 110 ОМБр погиб его зам: детали удара РФ на Запорожье

В числе погибших оказались командир 110-й отдельной механизированной бригады и его заместитель.

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Погиб Дмитрий Романюк / Коллаж: Главред, Фейсбук Е.Фирсова, ua.depositphotos.com

Что известно:

По Гуляйполю был нанесён ракетный удар российскими войсками

В числе погибших командир 110-й ОМБр и его заместитель

Утром 1 июля по Гуляйполю Запорожской области был нанесён ракетный удар российскими войсками. В числе погибших оказались командир 110-й отдельной механизированной бригады Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк.

Как рассказал в Facebook главный сержант ударной роты БПЛА Егор Фирсов, Романюк стал первым офицером, с которым он познакомился в Авдеевке в 2022 году, и оказал ему значительную поддержку. На тот момент он, несмотря на возраст 31 год, уже имел звание майора.

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По словам Фирсова, Романюк проявил себя как выдающийся специалист в области логистики — именно благодаря его действиям бригада смогла долго удерживать позиции в Авдеевке в течение 2022–2023 годов.

"Несмотря на юный возраст, сослуживцы обращались к нему с уважением — Викторович. Его вклад в деятельность легендарной 110-й бригады трудно переоценить", — подчеркнул сержант.

Напомним, 1 июля стало известно о гибели украинского защитника, командира 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, полковника Сергея Захаревича.

Как ранее сообщал Главред, в результате ракетного удара по штабу вооруженных сил РФ во временно оккупированном Донецке 30 июня был ликвидирован исполняющий обязанности командующего 8-й общевойсковой армии, гвардии полковник Руслан Горячкин.

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Об источнике: 110-я ОМБр 110-я отдельная механизированная бригада - соединение механизированных войск Сухопутных войск ВСУ. Она входит в состав Корпуса резерва и носит имя Марка Безручко - военачальника УНР. В марте 2022 года подразделения бригады заняли оборону в районе Авдеевки. Бригада успешно отражала атаки российских оккупантов. 16 февраля 2024 года украинские бойцы были вынуждены отойти с позиции "Зенит", а 17 февраля бригада вышла из окруженной Авдеевки. Об этом сообщает Википедия.

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