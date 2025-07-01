Командующий 8-й армии РФ был ликвидирован в Донецке - росСМИ

Российский полковник был ликвидирован во время удара по Донецку.

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Командующий 8-й армией РФ был ликвидирован в Донецке/ коллаж: Главред, фото: Telegram, "Штирлиц"

Кратко:

Во время удара по Донецку был ликвидирован командир штаба 8-й гвардейской армии РФ

Это произошло во время удара по Донецку 30 июня

В результате ракетного удара по штабу российских вооруженных сил в оккупированном Донецке был ликвидирован гвардии полковник, исполняющий обязанности командующего 8-й общевойсковой армии Руслан Горячкин.

Это произошло во время удара 30 июня. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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В понедельник, 30 июня, во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. Взрывы были, в частности, и в районе расположения штаба 8-й гвардейской армии РФ.

Согласно предварительным данным, в результате удара по Донецку был ликвидирован временно исполняющий обязанности командующего армии - полковник Руслан Горячкин.

О ликвидации российского полковника сообщил также украинский военный обозреватель Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Однако он уточнил, что эта информация еще нуждается в подтверждении.

Пока нет официальных заявлений Генерального штаба ВСУ по этому поводу, однако ранее украинские источники сообщали о точечной атаке по штабу 8-й армии России.

Напомним, вечером 30 июня сообщалось, что оккупированный Донецк всколыхнули мощные взрывы - были прилеты. Во временно оккупированном Донецке и Ясиноватой прогремела серия взрывов.

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Напомним, военный назвал реальные перспективы окончания войны. Россия наращивает производство дронов и ракет для усиления наступательных возможностей в войне против Украины.

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Кто такой Анатолий Штефан? Анатолий Валериевич Штефан — украинский военнослужащий, блогер, журналист, полковник Вооруженных сил Украины. Известен под позывным "Штирлиц", пишет Википедия. Родился в Запорожской области.

Окончил Харьковский институт танковых войск (2004) и Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского (2020). С 2004 по 2015 год проходил военную службу в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

С 2014 года – участник российско-украинской войны.

2016-2017 - в 53-й отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха, которая дислоцировалась в Луганской области, где занимал должность заместителя командира батальона. С 2017 года – офицер Генерального штаба ВСУ[4]. В 2021 году Штефан был включен в рейтинг самых влиятельных людей Киевщины за 2021 год.

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