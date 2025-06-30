Оккупированный Донецк всколыхнули мощные взрывы: есть прилеты, 'пылает ярко'

Что известно:
- В оккупированном Донецке и Ясиноватой прогремели мощные взрывы
- Под атаку мог попасть Донецкий металлургический завод
- Руководитель ЦПД заявил о ювелирной работе в Донецке
Вечером понедельника, 30 июня, в оккупированном Донецке прогремела серия мощных взрывов. Вероятно, поражено несколько военных объектов РФ. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Вечер для российских захватчиков начался с объявления ракетной опасности в Крыму. Позже стало известно, что под атакой находится не Крым, а другие оккупированные территории.
Около 22:00 в российских телеграмм-каналах появилась информация о мощных взрывах в Донецке и области. Оккупанты сообщили, что основным объектом атаки стал Донецкий металлургический завод, по которому якобы было выпущено четыре ракеты Storm Shadow.
В местных пабликах появились фото и видео с последствиями атаки. На обнародованных кадрах видно густой дым, поднимающийся над Донецком, вероятно из района попадания.
Видео взрывов во временно оккупированном Донецке:
Местные жители подтвердили Суспильному взрывы и задымление в районе Донецкого металлургического завода, а также пожар на рынке "Континент". По словам местных, на заводе российские оккупанты могли производить оружие.
"Взрывы слышал весь город. Попали где-то или на ДМЗ (Донецкий металлургический завод) или возле. Видно дым из того района", - рассказал собеседник издания.
Пророссийские телеграм-каналы сообщают, что в результате удара в Донецке горят несколько зданий, а в окрестных многоэтажках выбиты окна.
"Ювелирная работа по русским во временно оккупированном Донецке. Там очень жирно", - отметил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.
Некоторые каналы утверждают, что пылает штаб 8-й общевойсковой армии ВС РФ.
Видео мощного пожара в Донецке:
Кроме того, под огнем оказалась важная узловая железнодорожная станция в оккупированной Ясиноватой - населенном пункте в 24 километрах от Донецка. Эта станция имеет стратегическое значение для логистики оккупационных сил.
"Ясиноватая. Несколько прилетов по железной дороге. Горит ярко", - написал Андрющенко.
Также вражеские мониторинговые каналы сообщали о ракетной опасности для Северного Кавказа. В то же время в Ахтубинске, который находится более чем в 600 км от границы с Украиной, ввели "красный режим опасности" из-за угрозы ракетной атаки.
Атаки по российским объектам - последние новости
Как сообщал Главред, 27 июня украинские защитники атаковали российский поезд в районе Кутузовки во временно оккупированной Запорожской области. Беспилотники попали в поезд с 40 вагонами, направлявшийся в Крым.
Также в ночь на 28 июня СБУ нанесла удар по военному аэродрому "Кировское" в оккупированном Крыму. Уничтожены три российских вертолета (Ми-8, Ми-26, Ми-28) и комплекс ПВО "Панцирь-С1".
Кроме этого, в ночь на 30 июня дроны атаковали временно оккупированный Крым. Российская ПВО работала в районе Чонгара и Геническа. Также зафиксированы взрывы на севере и западе Крыма.
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Кто такой Петр Андрющенко?
Петр Андрющенко - руководитель Центра изучения оккупации. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.
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