В Крыму уничтожено сразу три вертолета РФ и не только: подробности атаки СБУ

СБУ нанесла удар по объектам росавиации, ПВО, складам боеприпасов и базам БпЛА.

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СБУ нанесла мощный удар по российскому аэродрому в Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, uk.wikipedia.org

Что известно:

СБУ атаковала военный аэродром "Кировское" в оккупированном Крыму

Ликвидированы российские вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-28 и ЗРК "Панцирь-С1"

После атаки началась вторичная детонация

В ночь на 28 июня СБУ нанесла мощный удар по российскому военному аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Уничтожены три вражеских вертолета и зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1". Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Атака была осуществлена с помощью ударных дронов. Украинские БпЛА ударили по местам дислокации авиационного компонента оккупационных войск, объектах ПВО, складах боеприпасов и зонах базирования разведывательных и ударных БпЛА.

видео дня

"Имеющиеся данные свидетельствуют об уничтожении многоцелевых и ударных вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", - отметили в СБУ.

После удара на территории аэродрома началась вторичная детонация боеприпасов.

По данным телеграмм-канала "Крымский ветер", между 2:50 и 3:02 в районе аэродрома прозвучало не менее 5-6 взрывов. Перед тем местные жители слышали звуки полета дронов.

Кроме этого, спутниковые данные NASA (система FIRMS) зафиксировали в районе аэродрома масштабные очаги возгорания.

"СБУ системно работает над снижением возможностей РФ наносить авиационно-бомбовые удары по территории Украины. Оккупанты должны осознавать, что их дорогостоящая военная техника и боеприпасы не защищены нигде: ни на линии боевого соприкосновения, ни на временно оккупированных территориях, ни в глубоком тылу врага", - отметили в Службе безопасности.

Смотрите видео пожара на аэродроме "Кировское":

Пожар на аэродроме "Кировское" / Фото: скриншот

Атаки по российским объектам - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 28 июня в оккупированном Крыму прогремели взрывы - атака была направлена на аэродром "Кировское". Местные слышали пролет дронов, после чего вспыхнули пожары.

Также в День Конституции Украины, 28 июня, в Брянске атаковали военные объекты - в частности, объекты 120-го арсенала Минобороны РФ. Местные жители слышали взрывы и стрельбу, сообщали о пролете дронов.

Кроме этого, ранее СБУ и Силы спецопераций Украины с помощью дальнобойных дронов уничтожили два российских Су-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области и еще два повредили. В результате атаки также вспыхнул пожар в технико-эксплуатационной части аэродрома.

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Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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