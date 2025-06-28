В Крыму на аэродроме РФ сильный пожар: СМИ сообщили о серьезных последствиях

Главное:
- В Крыму ночью раздавались взрывы
- Под удар беспилотников попал аэродром Кировское
- Спутниковые снимки свидетельствуют о серьезных пожарах на аэродроме
В ночь на 28 июня во временно оккупированном Крыму гремели взрывы. Местные жители сообщали, что слышали звук пролета дронов, после чего в районе аэродрома Кировское было шумно.
Как сообщают СМИ, этой ночью зафиксирован удар непосредственно по аэродрому. Скорее всего, поражению подверглись склады и объекты ПВО. Также есть попадание по одной из авиационных стоянок, там горит вертолет и взрывались топливные баки истребителей Су.
Кроме этого мониторинговая группа СМИ со ссылкой на спутниковые снимки сообщает, что спутники NASA зафиксировали мощные пожары на аэродроме.
Еще одним подтверждением неспокойной ночи в Крыму стало то, что около 01:30 в Джанкойском районе была слышна работа российской противовоздушной обороны, возможно по тем же дронам.
Смотрите видео последствий ночной атаки на Крым:
Удары по Крыму - последние новости
Напомним, Главред писал, что дроны ГУР МО нанесли мощный удар по системе противовоздушной обороны С-400 во временно оккупированном Крыму, уничтожив критические радары, "ослепившие" вражескую ПВО.
Ранее сообщалось, что Украина продолжает наносить удары по военным объектам оккупантов в Крыму. В частности, в результате атаки в ночь на 12 июня повреждена ценная техника.
Накануне Служба безопасности Украины 3 июня нанесла третий удар по Керченскому (Крымскому) мосту. На этот раз была атакована одна из самых сложных конструктивных частей моста.
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Атаки ВСУ на Крым
С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе.
По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.
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