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В Крыму на аэродроме РФ сильный пожар: СМИ сообщили о серьезных последствиях

Анна Косик
28 июня 2025, 13:01
171
Последствия удара по аэродрому видны даже на спутниковых снимках.
Взрывы в Крыму
В Крыму этой ночью было неспокойно / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Главное:

  • В Крыму ночью раздавались взрывы
  • Под удар беспилотников попал аэродром Кировское
  • Спутниковые снимки свидетельствуют о серьезных пожарах на аэродроме

В ночь на 28 июня во временно оккупированном Крыму гремели взрывы. Местные жители сообщали, что слышали звук пролета дронов, после чего в районе аэродрома Кировское было шумно.

Как сообщают СМИ, этой ночью зафиксирован удар непосредственно по аэродрому. Скорее всего, поражению подверглись склады и объекты ПВО. Также есть попадание по одной из авиационных стоянок, там горит вертолет и взрывались топливные баки истребителей Су.

видео дня

Кроме этого мониторинговая группа СМИ со ссылкой на спутниковые снимки сообщает, что спутники NASA зафиксировали мощные пожары на аэродроме.

Еще одним подтверждением неспокойной ночи в Крыму стало то, что около 01:30 в Джанкойском районе была слышна работа российской противовоздушной обороны, возможно по тем же дронам.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео последствий ночной атаки на Крым:

Удары по Крыму - последние новости

Напомним, Главред писал, что дроны ГУР МО нанесли мощный удар по системе противовоздушной обороны С-400 во временно оккупированном Крыму, уничтожив критические радары, "ослепившие" вражескую ПВО.

С-400
С-400 / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что Украина продолжает наносить удары по военным объектам оккупантов в Крыму. В частности, в результате атаки в ночь на 12 июня повреждена ценная техника.

Накануне Служба безопасности Украины 3 июня нанесла третий удар по Керченскому (Крымскому) мосту. На этот раз была атакована одна из самых сложных конструктивных частей моста.

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Атаки ВСУ на Крым

С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе.

По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

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