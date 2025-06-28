"Ресурсы фактически исчерпаны": Путин вынужден резко уменьшить расходы на войну

Дополнительным вызовом является адаптация ветеранов: почти половина из 140 тысяч вернувшихся военных до сих пор не имеют работы.

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Как РФ перегрела экономику / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Что произошло в экономике РФ:

Процентные ставки растут, бизнес перегружен

Страна столкнулась с нехваткой более 2,6 млн работников

Высокие премии военным вызвали зарплатную инфляцию

Российский президент Владимир Путин заявил о намерении уменьшить объемы финансирования армии в течение следующих трех лет. Это происходит на фоне замедления экономической активности в стране и роста опасений относительно рецессии, о чем ранее предупреждали российские чиновники. Об этом информирует издание The Telegraph.

"Мы уменьшим оборонные расходы в следующем году, а также через год - в течение трехлетнего периода", - заявил Путин на саммите пяти постсоветских стран в Минске. видео дня

Это заявление прозвучало вскоре после слов министра экономического развития Максима Решетникова, который признал, что экономика РФ находится "на грани рецессии". А глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предупредила о замедлении темпов роста, что было искусственно подпитанное большими военными расходами: "ресурсы фактически исчерпаны".

Рост ВВП в 2024 году до 4,3% был обусловлен преимущественно вливанием государственных средств в военную отрасль. Однако это повлекло повышение ключевой ставки до 21%, что негативно сказалось на бизнесе. Несмотря на ее снижение до 20% в июне, экономисты указывают на высокие риски финансовой дестабилизации, ведь многие компании не в состоянии обслуживать кредиты.

Также Россия переживает острый дефицит работников: на конец 2024 года не хватало более 2,6 млн человек. Основная причина - мобилизация и перевод кадров в оборонную промышленность.

Чтобы заполнить фронт, правительство РФ стимулировало военную службу премиями и высокими окладами. Впрочем, это лишь углубило дисбаланс, возникла зарплатная инфляция, которая достигла самого высокого уровня за последние 16 лет. В то же время частный сектор переживает снижение спроса, повышение цен и долговые проблемы.

Еще один вызов - возвращение ветеранов к мирной жизни. По данным из российских источников, из около 140 тысяч военных, вернувшихся с фронта, половина до сих пор безработная.

Комментируя решение НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, Путин заявил, что таким образом альянс "работает на американский военно-промышленный комплекс" и переложил ответственность за эскалацию на западные страны.

На Петербургском экономическом форуме он также пытался успокоить внутреннюю аудиторию, заявив: "Относительно "убийства" российской экономики, как говорил известный писатель, "слухи о моей смерти сильно преувеличены".

Что происходит в экономике РФ - последние данные

Как писал Главред, на Петербургском международном экономическом форуме, проходившем с 18 по 21 июня, чиновники из различных государственных структур России давали оценку экономической ситуации в стране. Во время форума министр экономики РФ заявил, что страна находится на пороге экономического спада.

Уже ни для кого не секрет, что в последнее время в России назревает финансовый коллапс. Российская экономика глубоко расшатана войной против Украины, входит в фазу острого финансового стресса, по оценке российского ЦМАКП.

Экономический эксперт Тарас Загородний тоже соглашается, что прогноз для экономики Путина неутешительный. Он высказывает мнение, что Кремлю не стоит надеяться на положительные для себя варианты, ведь глобальная рецессия уже началась и Россию ждут сложности.

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Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяется в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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