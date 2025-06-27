Новый рекорд на рынке Украины: евро в банках превысил космическую отметку

Поскольку доллар является якорной валютой для НБУ, рост курса евро к доллару на внешних рынках автоматически отражается на курсе евро к гривне.

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Сколько стоит валюта сегодня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

Как изменились валютные курсы к гривне

Что происходит с долларом и евро в банках

По состоянию на утро 27 июня курс американского доллара в украинских банках остался на уровне предыдущего дня 41,85 грн. В то же время средний курс евро в банках пересек 49 гривен и вырос на 10 копеек, достигнув отметки 49,10 грн. Такие данные предоставляет портал Минфин.

Какой курс валют на 27 июня?

На "черном рынке" доллар торговался в пределах 41,52-41,60 грн. А что касается евро, здесь показатели составляли 48,85-49,05 грн.

видео дня

Курс продажи/покупки валюты в банковских кассах выглядел так:

Доллар США: Покупка - от 41,27 грн, Продажа - до 41,85 грн (для сравнения: 26 июня границы составляли 41,35-41,85 грн)

Евро: Покупка - от 48,35 грн, Продажа - до 49,10 грн (накануне - 48,30-49,00 грн)

Наличный курс доллара в крупных банках:

ПриватБанк: 41,15 - 41,75 грн

Ощадбанк: 41,40 - 41,85 грн

Укрсиббанк: 41,30 - 41,90 грн

ПУМБ: 41,30 - 41,90 грн

Райффайзен Банк: 41,45 - 41,71 грн

Наличный курс евро по банкам:

ПриватБанк: 48,05 - 49,05 грн

Ощадбанк: 48,30 - 49,10 грн

Укрсиббанк: 48,00 - 49,00 грн

ПУМБ: 48,40 - 49,10 грн

Райффайзен Банк: 48,10 - 48,99 грн

Безналичные расчеты (оплата картой):

ПриватБанк: 41,84 грн за доллар

monobank: 41,83 грн за доллар

Курс доллара / Инфографика: Главред

Почему евро бьет рекорды на рынке?

Эксперты объяснили, что причиной исторических рекордов, которые за последний месяц установил евро на украинском валютном рынке, является нестабильная ситуация в американской экономике, которая влияет и на европейскую валюту.

Экономист Борис Кушнирук объясняет, что из-за того, что доллар для НБУ является якорной валютой, рост курса евро к доллару на внешних рынках рынках почти автоматически отражается в курсе евро к гривне.

"В начале года курс евро к доллару в соотношении составлял примерно 1,03, а сейчас - 1,16. Это означает существенный рост евро к гривне (+13%). Ведь все валютные расчеты в Украине фактически осуществляются через доллар. Здесь вопрос не в том, хорошо это или плохо - это просто данность. Поэтому если в будущем евро начнет ослабевать относительно доллара, тогда и курс евро к гривне тоже снизится. Такие колебания уже случались в истории, особенно после введения евро. Были периоды, когда соотношение достигало 1,2 - то есть 1 евро равнялся 1,2 доллара США. Поэтому нынешний курс не является пределом - он может еще расти", - рассказал Кушнирук.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, по состоянию на 27 июня, евро взлетел до нового рекорда. В то же время официальный курс доллара США снизился на 7,68 копейки - он составляет 41,5852 грн/доллар.

В свою очередь экс-член совета НБУ Виталий Шапран объяснил, когда ждать резкого скачка на рынке валют. Если на внешних рынках доллар начинает слабеть, в том числе и из-за массовой эмиссии долларов, это должно отражаться и в Украине, считает эксперт.

А вот экономист Александр Хмелевский дал оптимистичный прогноз, что в июле курс гривны будет оставаться относительно стабильным. Он высказал предположение, что на межбанковском валютном рынке доллар будет торговаться в пределах 41,3-42,5 грн, а евро - 47,0-49,0 грн.

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