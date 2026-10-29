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РФ атаковала Киев и Днепр: гремели взрывы, есть перебои со светом и разрушения

Руслана Заклинская
29 октября 2026, 23:29
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В столице после ракетного обстрела были зафиксированы повреждения жилой застройки.
РФ атаковала Киев и Днепр: гремели взрывы, есть перебои со светом и разрушения
Россия атаковала Киев и Днепр / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Что известно:

  • Россия атаковала Киев баллистическими ракетами
  • В Дарницком районе горят складские здания
  • В Днепре после атаки часть города осталась без света

Вечером 29 октября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. Зафиксировано попадание в складские здания, возник пожар. О ситуации в столице сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Взрывы в столице. Город подвергся баллистическому обстрелу. Находитесь в укрытиях", - отметил Кличко.

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По словам мэра, в Дарницком районе произошло попадание в складские здания, после чего возник пожар. Экстренные службы выехали на место.

Искандер-М, ОТРК Искандер-М, 9М723
Искандер-М / Инфографика: Главред

Кроме того, в Днепровском районе Киева во дворе одного из жилых комплексов горят обломки ракеты. По другому адресу взрывная волна выбила окна в жилом доме.

"Еще по одному адресу в Днепровском районе повреждены окна в жилом доме и автомобили во дворе дома", - добавил Кличко.

По словам мэра столицы, в Днепровском районе, где обломки ракеты упали возле жилищного комплекса, частично разрушено здание магазина. Возникло возгорание, которое уже локализовали.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в течение пяти минут по Киеву было выпущено около восьми баллистических ракет "Искандер-М".

Мониторинговые каналы предупредили, что Россия могла использовать не весь запас баллистических ракет, поэтому угроза остается актуальной. Жителей призвали не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.

Удар по Днепру

Российские оккупанты также нанесли удар по Днепру. После взрывов в значительной части города пропало электричество. В некоторых районах вместе со светом прекратилось и водоснабжение.

В ДТЭК сообщили, что в результате атаки было повреждено оборудование магистральных сетей.

"Без электроснабжения осталась часть жителей правого и левого берегов Днепра, а также прилегающих к областному центру районов", - отметили в компании.

Будет ли РФ атаковать Украину зимой - мнение эксперта

Советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал в комментарии СМИ, что Россия ежемесячно производит до 3 тысяч ударных дронов типа "Шахед" и еще около 700 беспилотников "Герань-5". Страна-агрессор накапливает ресурсы для атак на Украину зимой.

По словам Бескрестнова, Россия также разрабатывает новые виды вооружения. Над ракетами и беспилотниками работают как минимум пять конструкторских бюро. Кроме того, Москва планирует массово производить дешевые реактивные ракеты.

"Они планируют производить десятки тысяч в год", - подчеркнул советник.

В то же время, по оценке Бескрестнова, у России нет значительного запаса ударных дронов, и она отправляет их на атаки почти сразу после производства. Он также отметил, что география российских ударов изменилась: противник всё чаще атакует западные и другие регионы Украины.

Удары РФ по городам Украины - последние новости

Как ранее сообщал Главред, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Россия нанесла авиаудар по Изюму в Харьковской области. В результате атаки частично разрушен пятиэтажный дом.

Президент Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке новых баллистических ударов по стране. Президент призвал граждан беречь себя.

Студия художественной гимнастики Magic sports сообщила о гибели 15-летней воспитанницы Яны Пешковой в результате ракетного удара по Чернигову. Лицей №1 подтвердил гибель двух своих учениц, а также выразил соболезнования семьям и близким.

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О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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