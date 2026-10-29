'Впереди должна была быть целая жизнь': удар РФ унес жизнь 15-летней гимнастки

Кратко:
- Удар РФ по центру Чернигова 29 октября унес жизни двух школьниц
- Среди погибших - 15-летняя гимнастка Яна Пешкова
- Вместе с ней погибла одноклассница Мария Мозгова
В четверг, 29 октября, страна-агрессор Россия атаковала центр Чернигова. Одной из жертв атаки стала 15-летняя гимнастка Яна Пешкова. О гибели девушки сообщила студия художественной гимнастики Magic sports.
В студии подчеркнули, что именно попадание ракеты в центральную часть города оборвало жизнь их воспитанницы. В обращении коллектив также выразил соболезнования родным и близким погибшей.
"Она была воспитанницей нашей студии, частью нашей спортивной семьи. Девочка, у которой впереди должна была быть целая жизнь, столько мечтаний, планов и счастливых моментов… Но Россия решила иначе. 29 октября - ракетный удар по центру Чернигова жестоко оборвал ее жизнь. В наших сердцах она навсегда останется такой же светлой, искренней и улыбчивой. Невозможно смириться с тем, что девочки больше нет. Искренние соболезнования родным и близким. Нет слов, способных утешить такую боль", - говорится в сообщении.
Известно, что Яна училась в черниговском лицее № 1. В результате атаки РФ вместе с ней погибла ее одноклассница Мария Мозгова.
В лицее также подтвердили гибель двух своих учениц: Яны Пешковой и Марии Мозговой. Учебное заведение выразило соболезнования семьям погибших.
"Наша лицейская семья переживает невыразимую боль и невосполнимую утрату", - говорится в публикации лицея.
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Как сообщал Главред, днем 29 октября российские оккупанты нанесли авиаудар по Изюму Харьковской области тремя управляемыми авиабомбами. В результате атаки разрушена часть пятиэтажного дома, известно о 12 пострадавших.
Утром 29 октября российские военные атаковали центр Чернигова. После удара в городе вспыхнули пожары. По предварительным данным, погибли два человека, еще 22 получили ранения, в том числе двое детей.
Также оккупанты атаковали с помощью дрона железнодорожный вокзал в Днепре, где стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. К сожалению, известно о 14 погибших.
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Об источнике: Magic sports
Magic sports - черниговская студия художественной гимнастики, в которой дети занимаются этим видом спорта и развивают свои спортивные навыки. Студия проводит тренировки для юных гимнасток и участвует в спортивной жизни города.
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