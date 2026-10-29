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Тест на IQ: нужно найти котенка среди собак за 15 секунд

Руслана Заклинская
29 октября 2026, 21:21
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Найти котенка среди щенков не так просто, как кажется.
Тест на IQ: нужно найти котенка среди собак за 15 секунд
Нужно найти котенка среди собак за 15 секунд / Фото: Lords and Labradors

Оптические иллюзии - это не только интересное развлечение, но и возможность проверить внимательность и наблюдательность. На первый взгляд изображение может показаться простым, однако среди множества деталей часто скрываются объекты, которые сложно заметить сразу.

Как пишет The Sun, издательство Lords and Labradors создало милую головоломку, в которой нужно найти котенка среди влюбленных щенков. По словам авторов задания, в среднем на поиск спрятанного животного уходит 24 секунды, а справиться менее чем за 15 секунд может лишь каждый пятый участник.

Тест на IQ: нужно найти котенка среди собак за 15 секунд
Нужно найти котенка среди щенков за 15 секунд / Фото: Lords and Labradors

На изображении много щенков, которые создают романтическую атмосферу. Среди них спрятался маленький котенок, которого нелегко заметить с первого взгляда. Чтобы разгадать головоломку, понадобятся внимательность, концентрация и умение замечать мелкие детали.

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Попробуйте найти котенка менее чем за 24 секунды. Внимательно осмотрите все части изображения и не торопитесь с ответом. Если задача кажется слишком сложной, есть подсказка: котенок спрятался под пуделем.

Тест на IQ: нужно найти котенка среди собак за 15 секунд
Ответ на головоломку / Фото: Lords and Labradors

Такие головоломки помогают тренировать концентрацию и визуальное восприятие. При этом скорость выполнения задания не определяет уровень IQ, ведь результат зависит от сложности изображения и индивидуальных особенностей восприятия.

Ранее Главред публиковал и другие головоломки для проверки внимательности. Попробуйте за 10 секунд найти три яблока среди помидоров.

Также проверьте свою наблюдательность в головоломке, где нужно найти три сердца среди роз за 20 секунд.

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Об источнике: The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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