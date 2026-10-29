Тест на IQ: нужно найти котенка среди собак за 15 секунд

Оптические иллюзии - это не только интересное развлечение, но и возможность проверить внимательность и наблюдательность. На первый взгляд изображение может показаться простым, однако среди множества деталей часто скрываются объекты, которые сложно заметить сразу.
Как пишет The Sun, издательство Lords and Labradors создало милую головоломку, в которой нужно найти котенка среди влюбленных щенков. По словам авторов задания, в среднем на поиск спрятанного животного уходит 24 секунды, а справиться менее чем за 15 секунд может лишь каждый пятый участник.
На изображении много щенков, которые создают романтическую атмосферу. Среди них спрятался маленький котенок, которого нелегко заметить с первого взгляда. Чтобы разгадать головоломку, понадобятся внимательность, концентрация и умение замечать мелкие детали.
Попробуйте найти котенка менее чем за 24 секунды. Внимательно осмотрите все части изображения и не торопитесь с ответом. Если задача кажется слишком сложной, есть подсказка: котенок спрятался под пуделем.
Такие головоломки помогают тренировать концентрацию и визуальное восприятие. При этом скорость выполнения задания не определяет уровень IQ, ведь результат зависит от сложности изображения и индивидуальных особенностей восприятия.
Ранее Главред публиковал и другие головоломки для проверки внимательности. Попробуйте за 10 секунд найти три яблока среди помидоров.
Также проверьте свою наблюдательность в головоломке, где нужно найти три сердца среди роз за 20 секунд.
Читайте также:
- Почему неприятно пахнет из кухонной раковины: как устранить запах за несколько минут
- Лаванда и уксус против моли: что поможет защитить одежду в шкафу
- Выключать отопление на ночь или снижать температуру: как сэкономить зимой
Об источнике: The Sun
The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред