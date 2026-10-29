Пригоревший жир больше не проблема: как отмыть аэрогриль без дорогой химии

Вы узнаете:
- Как очистить аэрогриль без агрессивной химии
- Зачем нагревать лимон внутри прибора
Аэрогрили становятся все более популярными приборами на кухне. С их помощью можно приготовить множество блюд. Однако главный недостаток заключается в том, что отмыть его от жира довольно сложно.
Главред решил разобраться, как очистить аэрогриль от пригоревшей пищи и жира.
Чем можно помыть аэрогриль
Жир в аэрогриле можно удалить без агрессивной бытовой химии. Для этого достаточно дольки лимона и нескольких ложек пищевой соды. Эти ингредиенты недороги, безопасны для окружающей среды и не повреждают рабочие поверхности, пишет Diario Uno.
Остатки жира застывают на стенках и в корзине плотным слоем, и нескольких капель моющего средства для очистки не хватает. Если прибор регулярно не мыть, внутри появляются липкий налет и стойкий неприятный запах.
Как работает метод с лимоном и содой
Сначала один-два кусочка лимона кладут в ещё тёплый после приготовления аэрогриль. Прибор включают на несколько минут с закрытой крышкой. Во время нагрева цитрус выделяет пар, а лимонная кислота в нём размягчает застывший жир.
Далее корзину открывают и засыпают несколькими столовыми ложками пищевой соды. Она должна впитать размягченные жировые остатки, поэтому емкость оставляют до полного остывания.
В заключение контейнер промывают холодной водой и протирают мягкой губкой, чтобы смыть остатки налёта. После этого прибор нужно тщательно высушить, иначе внутри может появиться затхлый запах.
Чего нельзя делать с аэрогрилем
Для чистки следует выбирать только мягкие губки и щетки, а средств, которые могут повредить покрытие, следует избегать. Раскаленную корзину также нельзя сразу погружать в холодную воду.
Как мыть аэрогриль и всегда поддерживать его в чистоте – видео:
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Об источнике: Diario Uno
Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.
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