Пригоревший жир больше не проблема: как отмыть аэрогриль без дорогой химии

Этот метод не повреждает покрытие и занимает всего несколько минут.

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Как быстро помыть аэрогриль / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как очистить аэрогриль без агрессивной химии

Зачем нагревать лимон внутри прибора

Аэрогрили становятся все более популярными приборами на кухне. С их помощью можно приготовить множество блюд. Однако главный недостаток заключается в том, что отмыть его от жира довольно сложно.

Главред решил разобраться, как очистить аэрогриль от пригоревшей пищи и жира.

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Чем можно помыть аэрогриль

Жир в аэрогриле можно удалить без агрессивной бытовой химии. Для этого достаточно дольки лимона и нескольких ложек пищевой соды. Эти ингредиенты недороги, безопасны для окружающей среды и не повреждают рабочие поверхности, пишет Diario Uno.

Остатки жира застывают на стенках и в корзине плотным слоем, и нескольких капель моющего средства для очистки не хватает. Если прибор регулярно не мыть, внутри появляются липкий налет и стойкий неприятный запах.

Как работает метод с лимоном и содой

Сначала один-два кусочка лимона кладут в ещё тёплый после приготовления аэрогриль. Прибор включают на несколько минут с закрытой крышкой. Во время нагрева цитрус выделяет пар, а лимонная кислота в нём размягчает застывший жир.

Далее корзину открывают и засыпают несколькими столовыми ложками пищевой соды. Она должна впитать размягченные жировые остатки, поэтому емкость оставляют до полного остывания.

В заключение контейнер промывают холодной водой и протирают мягкой губкой, чтобы смыть остатки налёта. После этого прибор нужно тщательно высушить, иначе внутри может появиться затхлый запах.

Чего нельзя делать с аэрогрилем

Для чистки следует выбирать только мягкие губки и щетки, а средств, которые могут повредить покрытие, следует избегать. Раскаленную корзину также нельзя сразу погружать в холодную воду.

Как мыть аэрогриль и всегда поддерживать его в чистоте – видео:

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Об источнике: Diario Uno Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.

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