Чудо-средство для очистки аэрогриля: легко смоется нагар и жир

Для приготовления средства для мытья аэрогриля вам понадобится всего два ингредиента.

В современном сити появилось много интересных и полезных девайсов, которые могут облегчить процесс приготовления вкусных блюд. Теперь вам не нужно стоять у плиты и все контролировать. Хозяйки засыпают продукты в эти девайсы и они сами готовятся конкретное время при конкретной температуре.

Однако после каждого вкусного ужина наступает время, когда нужно помыть все эти девайсы. Иногда может казаться, что это займет много времени и придется потратить много усилий.

Но это не так. Хозяйки поделились настоящим лайфхаком, как отчистить аэрогриль от пригоревшего жира. Для этого нужно всего 5 минут времени, минимум усилий и простое средство, которое можно легко приготовить дома. Об этом рассказывает Главред.

Как отмыть аэрогриль от жира

Аэрогриль имеет покрытие, которое не следует скрести ложкой, вилкой, ножом или другими предметами. Если его поцарапать, тогда блюда начнут прилипать к девайсу. Поэтому выбирать нужно эффективные, но неагрессивные средства. Один такой раствор вы можете приготовить самостоятельно.

Для приготовления вам понадобится бутылка с распылителем, вода и средство для мытья посуды. На 100 мл воды нужно 2 ст. л. средства для мытья посуды. Можно использовать теплую или холодную воду, но не горячую, чтобы пластиковая бутылка не начала деформироваться под действием температуры. Если вы будете перемешивать средство для мытья посуды с теплой водой, оно будет лучше пениться, чем в холодной.

Перед использованием нужно достать корзину аэрогриля из девайса. На нее нужно нанести средство и оставить на 5-10 минут. После этого весь жир станет более мягким. От него легко можно будет избавиться с помощью обычной мягкой губки.

Корзину нужно промыть под проточной водой, чтобы на ней совсем не осталось мыльной пены. Прежде чем возвращать его в девайс, следует дать время, чтобы он полностью высох.

