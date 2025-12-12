"Вы – наши герои": поздравления с Днем Сухопутных войск Украины

12 декабря поздравляют военнослужащих ВСУ, которые служат в "ключевых боевых компонентах" - в различных родах Сухопутных войск.

12 декабря в Украине отмечают День Сухопутных войск / Фото: соцсети

12 декабря в Украине отмечают День Сухопутных войск. Это главная боевая сила украинской армии. Сухопутные войска играют основную роль как в мирное, так и в военное время. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

12 декабря поздравляют военнослужащих ВСУ, которые служат в "ключевых боевых компонентах" - в различных родах Сухопутных войск. Роды СВ ВСУ - это механизированные войска (пехота на боевых машинах), танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО (в том числе мобильные огневые группы), армейская авиация (вертолеты), специальные войска (фронтовая разведка, метеоподразделения, связь, средства РЭБ и т. д.), служба обеспечения, беспилотные и роботизированные системы.

Кроме того, Сухопутные войска отвечают за учебные центы мобилизованных и добровольцев. В частности, именно в центрах СВ ВСУ проходят базовую военную подготовку (51 день) и профессиональную подготовку по определенной специальности (14-40 дней). Кроме того, есть учебные центры на уровне бригад.

Сегодня, 12 декабря, можно искренне поблагодарить и поздравить наших защитников.

Поздравляю всех, кто имеет честь служить в Сухопутных войсках Украины, с вашим праздником! Вы – настоящие герои, на которых держится Украина! Спасибо за отвагу и мужество! Слава Украине! Слава ВСУ!

В этот праздничный день мы с большой благодарностью поздравляем всех военнослужащих Сухопутных войск Вооруженных сил Украины! Вы – наша гордость, наша надежда и сила. Мы верим в вас и знаем, что благодаря вам Украина непременно одержит победу! Слава нашим Героям!

Вы – наши герои, наша гордость и несокрушимая сила! В этот праздничный день искренне поздравляем всех военнослужащих Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в службе и мирного неба над головой!

Вы наша защита и гордость, несокрушимые бойцы сухопутных войск! В этот важный день примите искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, новых побед и благополучия! Вы наша опора, и мы искренне благодарны вам за вашу службу!

С днем Сухопутных войск страны,

Для Украины так важны –

Связисты, летчики, танкисты,

Ракетные войска, артиллеристы.

И славит Украина воинов своих всех,

Потому что с нашими войсками ждет мир нас и успех.

Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,

Желаем отмечать важные все вам даты.

Об источнике: Сухопутные войска ВСУ Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины.

