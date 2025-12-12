В сети показала редкое фото российской певицы Анжелики Варум.

Анжелика Варум показалась в салоне/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анжелика Варум

Кратко:

Как сейчас выглядит Анжелика Варум

Где она появилась

Российская певица Анжелика Варум, которая родом из Украины, но живет в стране-оккупанте РФ, поделилась редким фото.

Как пишут российские пропагандисты, Анжелика Варум посетила один из салонов красоты, в котором ее и засняли. На стрижку, правда, она пришла не сама, а с маленькой собачкой, которую и приводили в порядок.

Варум появилась с длинной челкой и в черной куртке. Кроме того, она слегка отрастила свои короткие волосы и показалась без грамма макияжа. По фото видно, что Варум постарела, но при этом остается собой.

Глядя на ее фото становится очевидно, что Варум не прибегает к услугам пластического хирурга.

В сети появилось новое фото Анжелики Варум / Фото 7 Дней

