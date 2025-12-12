Таких цен не было даже в прошлом году: один продукт уже отдают даром

Сейчас овощ на 78% дешевле, чем в 2024 году.

Цены на капусту в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

В Украине подешевела белокочанная капуста

Ее стоимость сейчас составляет 3-9 гривен за килограмм

Только за неделю цены упали на 17%

За год белокочанная капуста на украинском рынке подешевела почти на 80%. Если в декабре 2024 года украинским фермерам удавалось активно повышать цены, то в этом сезоне ситуация изменилась. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что предложение данной продукции на рынке на сегодняшний день избыточное, что заставляет производителей в очередной раз снижать цены.

Так, на данный момент цены на белокочанную капусту на украинском рынке формируются в пределах 3-9 грн/кг, что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"Очередное снижение цен в данном сегменте операторы рынка объясняют значительным увеличением производства данной продукции в Украине в текущем сезоне. При этом темпы сбыта капусты остаются достаточно невысокими, что не позволяет разгрузить рынок", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что на сегодняшний день белокочанная капуста в Украине уже стоит в среднем на 78% дешевле, чем в аналогичный период 2024 года.

Когда могут подорожать продукты

Председатель Союза Украинского крестьянства Иван Томич сказал, что к Рождеству и Новому году продукты подорожают на 10%.

По его словам, изменения на рынке коснутся не всех товаров - лишь некоторые из них будут стоить больше, чем обычно.

Он также считает, что резкого роста цен не будет. Подорожание следует ожидать в периоды с 18 по 21 декабря и 25-26 декабря.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, цены на сливочное масло в Украине не вырастут даже несмотря на длительные ежедневные ограничения света. Более того, перед рождественскими праздниками стоимость масла может снизиться из-за акционных скидок.

Также известно, что рождественский ужин из двенадцати традиционных блюд в 2025 году обойдется среднестатистической украинской семье примерно в 1374 гривен. Самыми дорогими блюдами остаются жареная рыба, кутья и узвар.

Кроме того, украинские супермаркеты переписали цены на яйца. В частности, выросла стоимость поштучных яиц. Их уже продают по 6,69 гривен за штуку.

Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

