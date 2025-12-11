Защищал Мариуполь и пережил плен: в Одессе разгорелся скандал с нападением ТЦК на военного

В результате инцидента пострадал военный Роман Покидько, который находится на реабилитации в Одессе после возвращения из российского плена.

В Одессе сотрудники ТЦК избили военного / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Что известно:

В Одессе напали на военного, вернувшегося из плена

Нападавшие представились сотрудниками ТЦК и СП

В одесском ТЦК начали служебное расследование

В Одессе работники местного ТЦК и СП набросились на военнослужащего, который всего полгода назад был освобожден из российского плена. Они избили и пытались мобилизовать бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты Покидько Романа Николаевича, который защищал Мариуполь. Об этом заявил руководитель всеукраинской ОО "Защита государства" в Одесской области.

Избиение военного в Одессе

По словам Алексея Земляного, сотрудники ТЦК нарушили права военного 4 декабря. Произошло это 4 декабря на улице Семена Палия. Морпеха остановила группа из 9 человек, которые представились сотрудниками Пересыпского районного ТЦК.

"Несмотря на предъявленные им документы: военный билет, медицинские справки и удостоверение УБД, Романа Покидько затолкали в служебный автомобиль ТЦК. Нанесли ему телесные повреждения: применили против него слезоточивый газ и избили. После этого, прямо во время движения, выбросили Романа из автомобиля. Чем создали угрозу жизни военнослужащего. При этом во время этого инцидента представители ТЦК не использовали бодикамеры", - говорится в сообщении.

Сейчас военный проходит медицинское обследование в больнице. В Суворовское отделение полиции Одессы было подано заявление.

"Одесская ячейка ОО "Защита государства" обращается к командованию Сухопутных войск, руководству Областного ТЦК, уполномоченному по защите прав человека с требованием срочно выяснить все обстоятельства данного дела и дать ему правовую оценку", - говорится в сообщении.

Известно, что пострадавший Роман Покидько защищал Украину с 2018 года. Он пережил российский плен и находился в Одессе на реабилитации.

Реакция полиции

Пресс-служба ГУНП в Одесской области открыла уголовное производство по статье 125 "Умышленное легкое телесное повреждение", пишет Укринформ.

Заявление ТЦК и СП

В Одесском областном ТЦК и СП заявляют, что было начато служебное расследование по факту инцидента. При этом там уточняют, что якобы предоставили реакцию еще до момента огласки информации в информационном пространстве.

В ТЦК пытаются установить все обстоятельства, реальных участников происшествия и степень их вины.

"Позиция руководства однозначна - статус военнослужащего заслуживает наивысшего уважения. Если в ходе следствия будет доказано, что военнослужащие ТЦК и СП превысили свои полномочия или совершили противоправные действия в отношении коллеги-военного, они понесут самое суровое наказание, предусмотренное законом", - говорится в сообщении.

Мобилизация в Украине - что известно

Как сообщал Главред, недавно в "Резерв+" появился новый тип отсрочки. Она предоставляется в случае, если их отец или мать имеет установленную I или II группу инвалидности.

В то же время также рассказывалось, кто из студентов потеряет право на отсрочку. С недавнего времени право на продолжение обучения вместо мобилизации зависит от формы получения образования, уровня и специальности.

Также в Украине вступил в силу новый закон. Теперь мужчинам в возрасте от 60 лет и старше разрешается проходить военную службу по контракту на добровольных началах.

Об источнике: ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

