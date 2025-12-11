Защищал Мариуполь и пережил плен: в Одессе разгорелся скандал с нападением ТЦК на военного

Что известно:
- В Одессе напали на военного, вернувшегося из плена
- Нападавшие представились сотрудниками ТЦК и СП
- В одесском ТЦК начали служебное расследование
В Одессе работники местного ТЦК и СП набросились на военнослужащего, который всего полгода назад был освобожден из российского плена. Они избили и пытались мобилизовать бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты Покидько Романа Николаевича, который защищал Мариуполь. Об этом заявил руководитель всеукраинской ОО "Защита государства" в Одесской области.
Избиение военного в Одессе
По словам Алексея Земляного, сотрудники ТЦК нарушили права военного 4 декабря. Произошло это 4 декабря на улице Семена Палия. Морпеха остановила группа из 9 человек, которые представились сотрудниками Пересыпского районного ТЦК.
"Несмотря на предъявленные им документы: военный билет, медицинские справки и удостоверение УБД, Романа Покидько затолкали в служебный автомобиль ТЦК. Нанесли ему телесные повреждения: применили против него слезоточивый газ и избили. После этого, прямо во время движения, выбросили Романа из автомобиля. Чем создали угрозу жизни военнослужащего. При этом во время этого инцидента представители ТЦК не использовали бодикамеры", - говорится в сообщении.
Сейчас военный проходит медицинское обследование в больнице. В Суворовское отделение полиции Одессы было подано заявление.
"Одесская ячейка ОО "Защита государства" обращается к командованию Сухопутных войск, руководству Областного ТЦК, уполномоченному по защите прав человека с требованием срочно выяснить все обстоятельства данного дела и дать ему правовую оценку", - говорится в сообщении.
Известно, что пострадавший Роман Покидько защищал Украину с 2018 года. Он пережил российский плен и находился в Одессе на реабилитации.
Смотрите видео о нападении на военного в Одессе:
Реакция полиции
Пресс-служба ГУНП в Одесской области открыла уголовное производство по статье 125 "Умышленное легкое телесное повреждение", пишет Укринформ.
Заявление ТЦК и СП
В Одесском областном ТЦК и СП заявляют, что было начато служебное расследование по факту инцидента. При этом там уточняют, что якобы предоставили реакцию еще до момента огласки информации в информационном пространстве.
В ТЦК пытаются установить все обстоятельства, реальных участников происшествия и степень их вины.
"Позиция руководства однозначна - статус военнослужащего заслуживает наивысшего уважения. Если в ходе следствия будет доказано, что военнослужащие ТЦК и СП превысили свои полномочия или совершили противоправные действия в отношении коллеги-военного, они понесут самое суровое наказание, предусмотренное законом", - говорится в сообщении.
Мобилизация в Украине - что известно
Как сообщал Главред, недавно в "Резерв+" появился новый тип отсрочки. Она предоставляется в случае, если их отец или мать имеет установленную I или II группу инвалидности.
В то же время также рассказывалось, кто из студентов потеряет право на отсрочку. С недавнего времени право на продолжение обучения вместо мобилизации зависит от формы получения образования, уровня и специальности.
Также в Украине вступил в силу новый закон. Теперь мужчинам в возрасте от 60 лет и старше разрешается проходить военную службу по контракту на добровольных началах.
Об источнике: ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
