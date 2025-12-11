Укр
Почему 12 декабря нельзя носить старую одежду: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
11 декабря 2025, 17:32
12 декабря не советуют носить старую одежду - это к нищете и неудачам.
Какой церковный праздник 12 декабря
Какой церковный праздник 12 декабря / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 12 декабря
  • Что нельзя делать 12 декабря
  • Народные приметы и традиции

В пятницу, 12 декабря, в православном календаре день памяти святого Спиридона Тримифунтского, который прославился как покровитель нуждающихся и один из наиболее почитаемых чудотворцев. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 12 декабря

12 декабря православные вспоминают святого Спиридона Тримифунтского, чудотворца, который умел исцелять больных.



Известно, что Спиридон родился на Кипре в III-IV веках, был родом из семьи земледельцев и скотоводов. С самого детства он пас овец и коз, поэтому на иконах святого часто изображают в пастушьей шапочке.

Будучи от природы добрым и отзывчивым человеком, Спиридон в скором времени получил от Бога дар чудотворения - он мог исцелять тяжелые недуги и изгонять бесов. Слава о чудотворце дошла и до императора Константина, и тот назначил Спиридона епископом Тримифунта.

Со святым связано множество чудес: к примеру, есть свидетельства того, как он возвращал к жизни умерших, а также благодаря его молитве во время засухи удалось спасти жителей Кипра - Спиридон вызвал дождь и исцелил домашних животных. Предание гласит, что как-то епископ вылечил от тяжелой болезни и самого императора. Еще один случай рассказывает, как святой воскресил умершего младенца, а затем вернул к жизни его мать, которая едва не умерла от увиденного.

Святитель предсказал собственную смерть и последние свои земные дни провел в молитве. Людям он завещал любовь к Христу и ближним. Похоронили святого Спиридона в храме Святых апостолов в Тримифунте, а после арабского нашествия мощи перенесли в Константинополь, затем в Эпир, а позже - на остров Корфу, где они и находятся в соборе Святого Спиридона.

К святому Спиридону Тримифунтскому обращаются с молитвами о здоровье детей и родителей, просят мира в семье, удачного брака. Считается, что святитель покровительствует несправедливо осужденным, защищает от бедности, тревог и болезней.

В народе праздник называют Спиридонов день, и устраивают себе короткий отдых: тяжелую работу нужно отложить до завтра, а сегодня проветривают дом - чтобы морозный воздух и солнечные лучи выгнали тревоги, болезни и беды. В саду нужно отряхнуть деревья от снега - для хорошего урожая.

Что нельзя делать 11 декабря

По народным представлениям, день считается опасным и имеет ряд запретов:

  • не советуют носить старую одежду - это к нищете и неудачам;
  • не следует отправляться в дальнюю дорогу - если есть возможность, то лучше перенести, а если перенести нельзя, то следует помолиться перед выездом;
  • запрещено отказывать в милостыне - отказ может привести самого человека к нужде.
  • Также не рекомендуется строить планы или громко рассказывать о новых начинаниях - задумки могут не сбыться.

Народные приметы и традиции

В Спиридонов день можно следить за небом и поведением природы, чтобы узнать, какой будет погода ближайшие недели и даже весь следующий год:

  • небо с утра красное - декабрь будет ясным и спокойным;
  • снегопад с утра или метель - непогода затянется на неделю;
  • яркие звезды ночью - к похолоданию, тусклые - к оттепели;
  • воробьи несут пух в гнезда - готовятся к сильным морозам.

Главная примета Спиридонова дня: какая погода стоит 12 дней после 12 декабря - такая и будет каждый месяц следующего года.

