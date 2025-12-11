Укр
Путин отдал новый приказ войскам по войне в Украине

11 декабря 2025, 18:15
Российский диктатор Путин провел совещание по войне в Украине и приказал продолжать наступательные действия.
Путин отдал новый приказ войскам по войне - что предполагается

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин провел в Кремле провел совещание о ходе боевых действий в зоне так называемой "СВО" и приказал продолжать наступательные действия против Украины. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

На совещании присутствовали начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, командующий Южной группы войск Сергей Медведев и командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов.

"Командующим группировок войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом (так называемой, - ред.) "специальной военной операции"", - сказал военный преступник Путин.

Путин заявил, что создание так называемой "зоны безопасности" на украинской границе продвигается в соответствии с планом. Он утверждал, что российские силы якобы продолжают уничтожать окруженные украинские подразделения на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области, а также в районе Мирнограда.

Также он сообщил о "положительной динамике" в продвижении на Донбассе и высоких темпах наступления оккупационных войск в Запорожской области.

По его словам, стратегическая инициатива в зоне боевых действий якобы полностью принадлежит российской армии, а захват Северска должен открыть путь к дальнейшим наступлениям и вытеснению украинских сил с Донбасса.

"Я отмечаю хорошую динамику на всех направлениях. Освобождение территорий (так называемых, - ред.) Донецкой, Луганской "народных республик", Запорожской и Херсонской областей осуществляется поступательно, ритмично, в соответствии с вашими замыслами, замыслами Генштаба. И стратегическая инициатива полностью находится в руках российских Вооруженных сил", - сказал Путин.

Глава Генштаба РФ Герасимов доложил Путину о захвате населенных пунктов Кучеровка и Куриловка. Он также заявил, что российские войска якобы взяли под контроль город Северск, южную часть Мирнограда, а также ведут бои за Новопавловку и Константиновку, где, по российским выдумкам, под контролем РФ находится 45% застройки. Кроме того, продолжаются бои на улицах Гуляйполя.

Какова ситуация в Северске - мнение эксперта

Как писал Главред, заявления российского военно-политического командования о якобы оккупации войсками РФ Северска опроверг руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Россияне не контролируют Северск, как и в большинстве случаев заход штурмовых групп в город их пропагандисты называют контролем. Но это не так. Бои продолжаются", - резюмировал он.

Северск
Северск / Инфографика: Главред

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, группа российских военных на Гуляйпольском направлении пыталась прорваться в тыл украинских защитников, переодевшись в гражданскую одежду. Об этом сообщили в ГПСУ, отметив, что попытка проникновения состоялась 10 декабря.

Параллельно с этим оккупанты все чаще ложатся в госпитали, чтобы избежать участия в боевых действиях. В движении сопротивления "Атеш" объясняют, что количество таких случаев возросло из-за распространения слухов о возможной переброске военных на Покровское направление.

Кроме того, Россия продолжает наращивать силы на одном из ключевых отрезков фронта. Об этом свидетельствуют данные о движении большой колонны РФ в сторону временно оккупированных территорий Украины. По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, было зафиксировано перемещение колонны с живой силой и боеприпасами - около 15 грузовиков двигались из направления Ростова в Мариуполь.

Другие новости:

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

