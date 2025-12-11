Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

"Рождественская звезда" засияет еще ярче: как подкормить пуансеттию кофе

Анна Ярославская
11 декабря 2025, 13:07
15
Простой кофейный лайфхак обеспечит роскошное цветение в течение всего сезона.

Пуансеттия, кофе
Как удобрять цветок пуансеттия кофейной гущей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Чем полезна кофейная гуща для пуансеттии
  • Как часто применять подкормку
  • Когда нельзя "кормить" пуансеттию кофе

Пуансеттия — популярное комнатное растение, которым часто украшают дома в праздничные дни. Обычно это растение цветет в декабре и январе. Хотя за пуансеттией относительно легко ухаживать, использование кофейной гущи в качестве удобрения для почвы поможет цветку хорошо расти в течение всего сезона.

видео дня

К слову, еще одно название растения - "Рождественская звезда". Оно может стать прекрасным подарком и незаменимо при украшении дома к новогодним праздникам. Если вам интересно, как и когда покупать цветок на подарок, читайте материал: Почему пуансеттия вянет до Нового года: как выбрать и когда купить "Рождественскую звезду".

Кофе как удобрение для цветов

Кофейная гуща может быть полезна для поддержания здоровья пуансеттии. Для достижения наилучших результатов её необходимо использовать правильно и в подходящее время, пишет Martha Stewart.

Чем полезная кофейная гуща для растений:

  • содержит азот, что способствует росту листьев и общей жизнеспособности пуансеттий;
  • помогает почвенной смеси более равномерно удерживать влагу и стимулируют микробную активность, что способствует расщеплению питательных веществ;
  • магний и калий могут улучшить здоровье растения.

При этом стоит помнить, что кофейная гуща может повысить кислотность. Поэтому ее можно применять только в том случае, если растение здоровое.

Когда удобрять пуансеттию

Кофейную гущу лучше применять только раз в четыре недели.

Цветоводы советуют использовать небольшое количество кофейной гущи, особенно если растение находится в стрессовом состоянии, поникло или переувлажнено, так как она может удерживать лишнюю влагу.

Кофейная гуща не заменит все остальные подкормки, поэтому не стоит забывать об использовании сбалансированного удобрения для комнатных растений каждые три-четыре недели.

Как удобрять пуансеттию кофейной гущей

Способ №1. Внесите небольшое количество в почву. Этот простой в применении метод подойдет садоводам любого уровня подготовки.

Используйте 1 чайную ложку на горшок диаметром 15 см и до 2 чайных ложек на вазон диаметром от 25 до 30 дюймов.

Насыпьте кофейную гущу в верхний слой почвы толщиной 1,2 см. Тщательно перемешайте кофейную гущу, это предотвратит образование плесени, уплотнение и затвердевание поверхности. Повторяйте процедуру каждые четыре-шесть недель в течение вегетационного периода.

Способ №2. Этот метод более щадящий и проще в применении.

Добавьте одну столовую ложку использованной кофейной гущи в один литр воды. Оставьте смесь на ночь. Тщательно процедите. Используйте эту жидкость для полива растения раз в месяц.

Когда прекращать подкормку пуансеттии

Когда прицветники опадают и яркие цвета начинают блекнуть, необходимо прекратить подкормку растения. Это сигнализирует о том, что растение вступает в период покоя и нуждается в меньшем количестве питательных веществ.

Также стоит прекратить подкормку, когда яркие прицветники полностью распустятся, что указывает на их зрелость. Перекармливание на этом этапе может привести к стрессу и даже к опаданию листьев.

Ранее Главред писал о копеечном аптечном средстве для декабриста. Оно вытеснит все покупные стимуляторы роста и цветения.

Если ваши комнатные растения начинают сохнуть и чахнуть, то решить проблему можно с помощью всего лишь одной таблетки фурацилина. Как приготовить универсальное удобрение для комнатных цветов, читайте в материале: Стоит копейки: аптечное средство оживит все пожелтевшие и засохшие цветы.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кофе удобрения
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Света в домах украинцев будет больше: когда графики отключений сократят

Света в домах украинцев будет больше: когда графики отключений сократят

14:27Украина
Несмотря на несогласие США и РФ: Генассамблея ООН утвердила резолюцию о Чернобыльской катастрофе

Несмотря на несогласие США и РФ: Генассамблея ООН утвердила резолюцию о Чернобыльской катастрофе

14:01Мир
Настояший геомагнитный шторм обрушился на страну: влупила 8-балльная буря

Настояший геомагнитный шторм обрушился на страну: влупила 8-балльная буря

13:10Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гривня внезапно резко обвалилась: новый курс валют на 11 декабря

Гривня внезапно резко обвалилась: новый курс валют на 11 декабря

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Скоро будет новый обстрел: названы города, на которые нацелилась Россия

Скоро будет новый обстрел: названы города, на которые нацелилась Россия

"Как вы можете меня разбивать": Винник отреагировал на возмущения украинцев

"Как вы можете меня разбивать": Винник отреагировал на возмущения украинцев

Украина выдержит войну еще пять лет: экономист объяснил, почему Россия рухнет раньше

Украина выдержит войну еще пять лет: экономист объяснил, почему Россия рухнет раньше

Последние новости

14:27

Света в домах украинцев будет больше: когда графики отключений сократят

14:01

Несмотря на несогласие США и РФ: Генассамблея ООН утвердила резолюцию о Чернобыльской катастрофе

13:56

Много живой силы и БК: Россия везет в горячую точку фронта дополнительные силы

13:54

Ковер будет как новый: домашнее средство, которое удалит даже самые сложные пятна

13:19

Цвета, в которых стоит встречать Новый год 2026: советы известной стилистки

Трамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности СШАТрамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности США
13:10

Настояший геомагнитный шторм обрушился на страну: влупила 8-балльная буря

13:07

"Рождественская звезда" засияет еще ярче: как подкормить пуансеттию кофе

13:02

Быстро и без полиции: водители смогут оформлять ДТП по-новому

13:02

США и Россия могу планировать разделение Европы: эксперт объяснил цель стран

Реклама
12:53

"Она моя сила": что известно о жене Роберта Бровди (Мадяра)Видео

12:52

1160 магазинов по Украине: где работает "зимняя тысяча" и какие продукты разрешено покупать

12:45

Лавров заговорил о "другой" Украине: РФ выдвигает свои требования для мира

12:28

В Украине начали сокращать графики отключений: в Минэнерго назвали регионы

12:16

Гололедица, снег и "минусы": когда на Украину налетит настоящая штормовая погода

12:05

Сколько дней можно носить одни носки: ответ удивит даже чистюль

12:04

Комбинированная атака на Украину: россияне ударили по энергетике дронами и ракетами

11:59

Новая минималка уже на подходе: сколько будут получать украинцы и достаточно ли этого

11:21

Украинские дроны впервые поразили нефтяную платформу РФ в Каспийском море - СМИ

11:21

Еще одна страна саботировала Евровидение: кто отказался

11:15

Может иметь интересный перевод: что на самом деле означает фамилия Бандера

Реклама
11:03

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

10:59

Экономическая Ялта-2: в WSJ узнали детали секретных документов Трампа по РФ и Украине

10:52

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Крысам - обида, Змеям - гнев

10:49

Почему Путин категорически отвергает выборы в Украине: в ISW назвали истинную причину

10:40

Украина передала США ответ на мирный план Трампа: СМИ узнали детали

10:22

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которых ждёт богатство к концу декабря

10:22

Кардашьян в леопардовом микро-бикини устроила сессию загара

10:21

Сколько продлится подготовка к выборам в Украине: в ЦИК назвали реальные сроки

10:03

Обвал российского рубля не за горами: эксперт озвучил интересный прогноз

09:46

Разметут вмиг: бомбическая закуска на новогодний столВидео

09:44

Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

09:33

РФ атаковала объекты энергетики в двух областях: возникли пожары, подробностиФото

09:20

Неизвестный дрон ночью ударил по дому на Львовщине: что произошло

09:12

Горячий бывший Бритни Спирз в масле появился на обложке журнала для женщин

09:11

Света может не быть сутками: эксперт дал прогноз по блэкауту в Украине до конца года

08:55

"До последнего надеялись": известная пиарщица раскрыла детали болезни покойного Adam

08:42

Я не скрываю: Анна Кошмал показалась со своим мужем

08:32

Боятся попасть под Покровск: в Атеш сказали, как военные РФ избегают боев

08:19

США закрепили $800 млн для Украины в новом оборонном бюджете на $1 трлн

08:10

Выборы во время войны: что это значитмнение

Реклама
07:27

Роды в 47: известная ведущая рассказала, как восстанавливается

07:14

Пылает "Акрон": дроны ударили по крупнейшему химзаводу РоссииВидео

06:51

"Стремительно вошел в мою жизнь": Кучеренко заговорила о "драйвовой" любви

06:10

Появились новые детали по поводу "мирного плана"мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке криминалиста за 31 секунду

05:21

За 30 секунд будет как новая: что делать, если засохла любимая тушь для ресниц

05:15

На регионы обрушится шторм: синоптики сделали неожиданный прогноз

04:45

"Всем подам руки": Тополя неожиданно высказался про артистов-беглецов

04:23

Не 1 января - когда православные празднуют Новый год, названа неожиданная датаВидео

03:57

Водителей призвали накрыть авто старыми одеялами - простой, но гениальный лайфхак

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена Зеленская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять