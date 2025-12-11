"Рождественская звезда" засияет еще ярче: как подкормить пуансеттию кофе

Простой кофейный лайфхак обеспечит роскошное цветение в течение всего сезона.

Пуансеттия — популярное комнатное растение, которым часто украшают дома в праздничные дни. Обычно это растение цветет в декабре и январе. Хотя за пуансеттией относительно легко ухаживать, использование кофейной гущи в качестве удобрения для почвы поможет цветку хорошо расти в течение всего сезона.

К слову, еще одно название растения - "Рождественская звезда". Оно может стать прекрасным подарком и незаменимо при украшении дома к новогодним праздникам. Если вам интересно, как и когда покупать цветок на подарок, читайте материал: Почему пуансеттия вянет до Нового года: как выбрать и когда купить "Рождественскую звезду".

Кофе как удобрение для цветов

Кофейная гуща может быть полезна для поддержания здоровья пуансеттии. Для достижения наилучших результатов её необходимо использовать правильно и в подходящее время, пишет Martha Stewart.

Чем полезная кофейная гуща для растений:

содержит азот, что способствует росту листьев и общей жизнеспособности пуансеттий;

помогает почвенной смеси более равномерно удерживать влагу и стимулируют микробную активность, что способствует расщеплению питательных веществ;

магний и калий могут улучшить здоровье растения.

При этом стоит помнить, что кофейная гуща может повысить кислотность. Поэтому ее можно применять только в том случае, если растение здоровое.

Когда удобрять пуансеттию

Кофейную гущу лучше применять только раз в четыре недели.

Цветоводы советуют использовать небольшое количество кофейной гущи, особенно если растение находится в стрессовом состоянии, поникло или переувлажнено, так как она может удерживать лишнюю влагу.

Кофейная гуща не заменит все остальные подкормки, поэтому не стоит забывать об использовании сбалансированного удобрения для комнатных растений каждые три-четыре недели.

Как удобрять пуансеттию кофейной гущей

Способ №1. Внесите небольшое количество в почву. Этот простой в применении метод подойдет садоводам любого уровня подготовки.

Используйте 1 чайную ложку на горшок диаметром 15 см и до 2 чайных ложек на вазон диаметром от 25 до 30 дюймов.

Насыпьте кофейную гущу в верхний слой почвы толщиной 1,2 см. Тщательно перемешайте кофейную гущу, это предотвратит образование плесени, уплотнение и затвердевание поверхности. Повторяйте процедуру каждые четыре-шесть недель в течение вегетационного периода.

Способ №2. Этот метод более щадящий и проще в применении.

Добавьте одну столовую ложку использованной кофейной гущи в один литр воды. Оставьте смесь на ночь. Тщательно процедите. Используйте эту жидкость для полива растения раз в месяц.

Когда прекращать подкормку пуансеттии

Когда прицветники опадают и яркие цвета начинают блекнуть, необходимо прекратить подкормку растения. Это сигнализирует о том, что растение вступает в период покоя и нуждается в меньшем количестве питательных веществ.

Также стоит прекратить подкормку, когда яркие прицветники полностью распустятся, что указывает на их зрелость. Перекармливание на этом этапе может привести к стрессу и даже к опаданию листьев.

Ранее Главред писал о копеечном аптечном средстве для декабриста. Оно вытеснит все покупные стимуляторы роста и цветения.

Если ваши комнатные растения начинают сохнуть и чахнуть, то решить проблему можно с помощью всего лишь одной таблетки фурацилина. Как приготовить универсальное удобрение для комнатных цветов, читайте в материале: Стоит копейки: аптечное средство оживит все пожелтевшие и засохшие цветы.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

