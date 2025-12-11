Укр
РФ атаковала объекты энергетики в двух областях: возникли пожары, подробности

Мария Николишин
11 декабря 2025, 09:33
Пожары вспыхнули из-за падения обломков и прямых попаданий.
РФ атаковала объекты энергетики в двух областях: возникли пожары, подробности
Удар по объектам энергетики / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Коротко:

  • Ночью россияне атаковали объекты энергетики в двух областях
  • В Одесской области повреждения получили два частных дома
  • К счастью, обошлось без пострадавших

В ночь на 11 декабря страна-агрессор Россия снова терроризировала мирное население Украины. В частности, оккупанты атаковали объекты энергетики в Полтавской и Одесской области.

Последствия атаки на Одесскую область

Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что россияне били по региону ударными БпЛА. Атака была направлена на уничтожение гражданской, энергетической и транспортной инфраструктуры региона.

По его словам, силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей врага. Однако зафиксированы повреждения объекта энергетики.

"Повреждения получили также два частных дома поблизости, выбиты остекление и двери админздания. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы спасателями", - говорится в сообщении.

Кипер добавил, что информация о погибших и пострадавших не поступала. Сейчас все службы работают над ликвидацией последствий.

В ГСЧС добавили, что к ликвидации пожара привлекался пожарный поезд Укрзализныци, более 50 пожарных и 13 единиц техники.

  • Атака по Одесской области 11 декабря
    Атака по Одесской области 11 декабря фото: ГСЧС
  • Атака по Одесской области 11 декабря
    Атака по Одесской области 11 декабря фото: ГСЧС
  • Атака по Одесской области 11 декабря
    Атака по Одесской области 11 декабря фото: ГСЧС
  • Атака по Одесской области 11 декабря
    Атака по Одесской области 11 декабря фото: ГСЧС
  • Атака по Одесской области 11 декабря
    Атака по Одесской области 11 декабря фото: ГСЧС
Последствия атаки на Полтавскую область

Глава Полтавской ОГА Владимир Когут рассказал, что этой ночью российские захватчики атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе.

Он подчеркнул, что значительное количество целей сбили защитники, однако зафиксировано падение обломков.

"Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары", - говорит глава ОВА.

Владимир Когут подчеркнул, что все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки. К счастью, обошлось без пострадавших.

Удары по энергетике

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что даже после серьезных попаданий по украинским ТЭС хоть и начинаются отключения электроэнергии, полных блэкаутов нет.

По его словам, наши энергетики очень быстро ликвидируют последствия российских ударов по инфраструктуре.

"Сама сеть позволяет достаточно быстро проводить ремонт разрушенных объектов и перебрасывать электроэнергию с других линий", - подчеркнул он.

РФ атаковала объекты энергетики в двух областях: возникли пожары, подробности
Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 8 декабря во время российской атаки один из ударных беспилотников типа "Шахед" взорвался рядом с жилой многоэтажкой в Чернигове. Из-за взрыва загорелся газопровод.

Армия страны-агрессора России также три ночи подряд атаковала дронами Фастов Киевской области. В результате обстрела были повреждены дома и возникли пожары.

Кроме того, мониторы предупреждали, что российские оккупанты могут атаковать Киев и область. Пока неизвестно, когда именно будет атака. Но по их оценкам, окно риска в пределах ближайших трех суток.

Читайте также:

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Реклама
Реклама
Реклама
