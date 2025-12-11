Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Кардашьян в леопардовом микро-бикини устроила сессию загара

Алена Кюпели
11 декабря 2025, 10:22
23
Светская дива Кардашьян показалась в красивом купальнике.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Кратко:

  • Как сейчас выглядит фигура Ким
  • Какими фото она поделилась

Голивудская светская дива Ким Кардашьян можно увидеть греющейся на солнце в крошечном бикини с леопардовым принтом на ее последней фотографии в Instagram.

На снимке 45-летняя звезда "Кардашьян" появилась в огромных солнцезащитных очках, отправляя поцелуи на камеру.

видео дня
Ким Кардашьян поделилась новыми фото
Ким Кардашьян поделилась новыми фото / Фото Instagram/kimkardashian

Она завершила свою карусель фотографиями, на которых она хорошо проводит время со своей семьей, в том числе милым снимком, на котором изображены она и четверо детей Канье Уэста — дочь Норт, 12 лет, и Чикаго, 7 лет, и сыновья Сэйнт, 10 лет, и Псалм, 6 лет — когда они улыбались во время прогулки со своей бабушкой Крис Дженнер.

Ким Кардашьян поделилась новыми фото
Ким Кардашьян поделилась новыми фото / Фото Instagram/kimkardashian

Она завершила пост фотографией с ночевки со своей сестрой Хлоей Кардашьян и Бритни Спирс.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что бывший муж скандальной певицы Бритни Спирс Сэм Асгари — позировал для пикантного разворота в декабрьском номере журнала Playgirl за 2025 год.

Напомним, ранее украинская актриса Анна Кошмал впервые высказалась о том, почему на публике никогда не появляется ее муж, а также почему она не публикует фото с ним в своих социальных сетях.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ким Кардашьян

Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ким Кардашьян новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Экономическая Ялта-2: в WSJ узнали детали секретных документов Трампа по РФ и Украине

Экономическая Ялта-2: в WSJ узнали детали секретных документов Трампа по РФ и Украине

10:59Мир
Почему Путин категорически отвергает выборы в Украине: в ISW назвали истинную причину

Почему Путин категорически отвергает выборы в Украине: в ISW назвали истинную причину

10:49Украина
Украина передала США ответ на мирный план Трампа: СМИ узнали детали

Украина передала США ответ на мирный план Трампа: СМИ узнали детали

10:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гривня внезапно резко обвалилась: новый курс валют на 11 декабря

Гривня внезапно резко обвалилась: новый курс валют на 11 декабря

Скоро будет новый обстрел: названы города, на которые нацелилась Россия

Скоро будет новый обстрел: названы города, на которые нацелилась Россия

"Ох же накачали-перекачали": поклонники не узнали жену Олега Винника

"Ох же накачали-перекачали": поклонники не узнали жену Олега Винника

"Как вы можете меня разбивать": Винник отреагировал на возмущения украинцев

"Как вы можете меня разбивать": Винник отреагировал на возмущения украинцев

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит жесткие ограничения на 11 декабря

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит жесткие ограничения на 11 декабря

Последние новости

10:59

Экономическая Ялта-2: в WSJ узнали детали секретных документов Трампа по РФ и Украине

10:52

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Крысам - обида, Змеям - гнев

10:49

Почему Путин категорически отвергает выборы в Украине: в ISW назвали истинную причину

10:40

Украина передала США ответ на мирный план Трампа: СМИ узнали детали

10:22

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которых ждёт богатство к концу декабря

У России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войнуУ России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войну
10:22

Кардашьян в леопардовом микро-бикини устроила сессию загара

10:21

Сколько продлится подготовка к выборам в Украине: в ЦИК назвали реальные сроки

10:03

Обвал российского рубля не за горами: эксперт озвучил интересный прогноз

09:46

Разметут вмиг: бомбическая закуска на новогодний столВидео

Реклама
09:44

Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

09:33

РФ атаковала объекты энергетики в двух областях: возникли пожары, подробностиФото

09:20

Неизвестный дрон ночью ударил по дому на Львовщине: что произошло

09:12

Горячий бывший Бритни Спирз в масле появился на обложке журнала для женщин

09:11

Света может не быть сутками: эксперт дал прогноз по блэкауту в Украине до конца года

09:00

Трамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности США

08:55

"До последнего надеялись": известная пиарщица раскрыла детали болезни покойного Adam

08:42

Я не скрываю: Анна Кошмал показалась со своим мужем

08:32

Боятся попасть под Покровск: в Атеш сказали, как военные РФ избегают боев

08:19

США закрепили $800 млн для Украины в новом оборонном бюджете на $1 трлн

08:10

Выборы во время войны: что это значитмнение

Реклама
07:27

Роды в 47: известная ведущая рассказала, как восстанавливается

07:14

Пылает "Акрон": дроны ударили по крупнейшему химзаводу РоссииВидео

06:51

"Стремительно вошел в мою жизнь": Кучеренко заговорила о "драйвовой" любви

06:10

Появились новые детали по поводу "мирного плана"мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке криминалиста за 31 секунду

05:21

За 30 секунд будет как новая: что делать, если засохла любимая тушь для ресниц

05:15

На регионы обрушится шторм: синоптики сделали неожиданный прогноз

04:45

"Всем подам руки": Тополя неожиданно высказался про артистов-беглецов

04:23

Не 1 января - когда православные празднуют Новый год, названа неожиданная датаВидео

03:57

Водителей призвали накрыть авто старыми одеялами - простой, но гениальный лайфхак

03:30

Станет снова как новая: как правильно стирать обувь в стиральной машине

02:46

Почему на окнах много пауков и что это предвещает по народным приметам

02:06

Резервисты под прицелом: решится ли Путин на масштабную мобилизацию - ISW

00:52

Враг активизирует действия на стратегическом направлении: военный раскрыл детали боев

10 декабря, среда
23:56

Как быстро Россия может захватить Донбасс: аналитики назвали возможные сроки

23:51

Трамп заявил, что "не хочет терять время" и призвал Зеленского "быть реалистом"

23:20

"К сожалению, перспектива одна": раскрыты планы РФ по Украине на ближайшие месяцы

23:04

Совсем не сестра основателей Киева: кем на самом деле была первая княжна Лыбедь

22:53

Лобовое стекло не замерзнет даже в сильный мороз: народный лайфхак, который работает

21:48

Зеленский дал поручение депутатам по выборам - что предлагается

Реклама
21:40

Трамп настаивает на уступках России: эксперт назвал две главные выгоды для США

21:20

20 пунктов мира и два новых документа: Украина провела важные переговоры с США

20:52

Учет военнообязанных по-новому: в правительстве рассказали о важном изменении

20:33

Сколько автомобилей в Украине приходится на 1000 жителей: названа неожиданная цифра

20:28

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит жесткие ограничения на 11 декабряФото

19:57

Томаты зимой, это реально: эксперт раскрыла хитрости урожая на подоконникеВидео

19:44

Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2026 год - на что пойдут средства

19:36

Украина выдержит войну еще пять лет: экономист объяснил, почему Россия рухнет раньше

19:25

РФ одномоментно потеряла $90 млн: дроны СБУ взорвали танкер "теневого флота"Видео

19:22

Скоро будет новый обстрел: названы города, на которые нацелилась Россия

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять