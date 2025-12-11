Кардашьян в леопардовом микро-бикини устроила сессию загара

Кратко:
Голивудская светская дива Ким Кардашьян можно увидеть греющейся на солнце в крошечном бикини с леопардовым принтом на ее последней фотографии в Instagram.
На снимке 45-летняя звезда "Кардашьян" появилась в огромных солнцезащитных очках, отправляя поцелуи на камеру.
Она завершила свою карусель фотографиями, на которых она хорошо проводит время со своей семьей, в том числе милым снимком, на котором изображены она и четверо детей Канье Уэста — дочь Норт, 12 лет, и Чикаго, 7 лет, и сыновья Сэйнт, 10 лет, и Псалм, 6 лет — когда они улыбались во время прогулки со своей бабушкой Крис Дженнер.
Она завершила пост фотографией с ночевки со своей сестрой Хлоей Кардашьян и Бритни Спирс.
Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.
