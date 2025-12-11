Кардашьян в леопардовом микро-бикини устроила сессию загара

Светская дива Кардашьян показалась в красивом купальнике.

https://glavred.info/starnews/kardashyan-v-leopardovom-mikro-bikini-ustroila-sessiyu-zagara-10723127.html Ссылка скопирована

Ким Кардашьян / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Кратко:

Как сейчас выглядит фигура Ким

Какими фото она поделилась

Голивудская светская дива Ким Кардашьян можно увидеть греющейся на солнце в крошечном бикини с леопардовым принтом на ее последней фотографии в Instagram.

На снимке 45-летняя звезда "Кардашьян" появилась в огромных солнцезащитных очках, отправляя поцелуи на камеру.

видео дня

Ким Кардашьян поделилась новыми фото / Фото Instagram/kimkardashian

Она завершила свою карусель фотографиями, на которых она хорошо проводит время со своей семьей, в том числе милым снимком, на котором изображены она и четверо детей Канье Уэста — дочь Норт, 12 лет, и Чикаго, 7 лет, и сыновья Сэйнт, 10 лет, и Псалм, 6 лет — когда они улыбались во время прогулки со своей бабушкой Крис Дженнер.

Ким Кардашьян поделилась новыми фото / Фото Instagram/kimkardashian

Она завершила пост фотографией с ночевки со своей сестрой Хлоей Кардашьян и Бритни Спирс.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что бывший муж скандальной певицы Бритни Спирс Сэм Асгари — позировал для пикантного разворота в декабрьском номере журнала Playgirl за 2025 год.

Напомним, ранее украинская актриса Анна Кошмал впервые высказалась о том, почему на публике никогда не появляется ее муж, а также почему она не публикует фото с ним в своих социальных сетях.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ким Кардашьян Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред