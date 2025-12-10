'К сожалению, перспектива одна': раскрыты планы РФ по Украине на ближайшие месяцы

На фоне переговорных процессов и уточнения мирных планов Россия активизирует наступательные действия и усилит давление на Украину, указал Розумный.

В ближайшее время стоит ожидать усиления наступления российских оккупационных войск на фронте на фоне уточнения мирного плана и переговоров с американцами. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Разумный

"В ближайшие месяцы, к сожалению, перспектива одна: Россия будет пытаться захватить те территории, на которые она претендует. Для этого россияне будут использовать все возможные методы давления на Украину - удары по инфраструктуре, террор мирного населения, попытки склонить нас к капитуляции", - указал он. видео дня

Разумный предположил, что Соединенные Штаты в ближайшее время, вероятно, сосредоточатся на уточнении собственных планов и рамочных договоренностей, заполняя таким образом паузу.

Политический эксперт добавил, что европейские страны также будут работать в привычном инерционном формате: продолжать корректировать санкции, решать внутренние вопросы и пытаться преодолеть влияние Орбана, который блокирует ряд ключевых решений. В общем, он отметил, что ситуация будет двигаться инерционно - до момента появления большей определенности на фронте.

Что может заставить Россию закончить войну - мнение эксперта

Как писал Главред, несмотря на то, что Россия имеет свои слабые места, решающим фактором, который определяет продолжительность и перспективы войны, остается нежелание западных стран действовать жестко и последовательно. Из-за недостаточного давления со стороны союзников Украины война может затянуться на десятки лет. Об этом заявил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Он считает, что завершить войну возможно только в случае распада Российской Федерации, и именно к этому, по его убеждению, должна быть направлена стратегия Украины. В противном случае боевые действия будут продолжаться еще много лет.

"С первых дней полномасштабного вторжения России я говорил, что активная фаза продлится от трех до пяти лет, а "не горячая" фаза может длиться десятилетия", - резюмирует он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина провела консультации с Соединенными Штатами по послевоенному восстановлению и экономическому восстановлению и представила американской стороне свое видение 20 ключевых положений мирного плана. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что передача украинских территорий невозможна, поскольку это противоречит украинскому законодательству, Конституции, нормам международного права и базовым моральным принципам. В то же время политолог Георгий Чижов предполагает, что Киев может быть вынужден согласиться на отдельные неформальные компромиссы.

Также президент Украины анонсировал появление новостей, которые могут быть связаны с завершением войны.

О персоне: Максим Розумный Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

