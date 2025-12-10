Как быстро высушить белье, если нет света и отопления: проверенный способ

С наступлением холодов сушка белья может стать настоящей проблемой.

Когда на улице холодает, сушка белья в квартире превращается в настоящий квест. Особенно это ощутимо в небольших помещениях без балкона или возможности вывесить вещи на улице: одежда висит днями, воздух становится тяжелым, а ткани приобретают неприятный запах сырости.

Однако существуют простые приемы, которые помогут значительно ускорить процесс даже в прохладном помещении, пишет издание Express.

Как простое полотенце помогает ускорить сушку

Эксперт по сну и генеральный директор MattressNextDay Мартин Сили объясняет, что для более быстрой сушки иногда достаточно обычного хлопкового полотенца.

Он советует разложить его на ровной поверхности, а сверху - влажную простыню. После этого ткань нужно плотно свернуть в рулет, как десерт, и хорошо прижать - даже осторожно стать на него.

Полотенце впитает значительную часть остаточной влаги, а простынь после этого высохнет гораздо быстрее, особенно когда воздух в комнате холодный и насыщенный влагой.

Когда лучше стирать, чтобы белье высыхало быстрее

Еще один совет эксперта касается времени стирки. По его словам, лучше запускать машинку утром или до полудня. Днем белье получает больше тепла и движения воздуха, тогда как ночная прохлада лишь замедляет процесс.

Кроме того, после завершения основного цикла стоит дополнительно включить отжим - это поможет избавиться примерно от трети лишней влаги. Перед тем как развешивать вещи, их желательно хорошо встряхнуть: так волокна расправляются, и воздух проходит сквозь них легче.

Какие ткани сохнут быстрее всего

Сили также советует обращать внимание на материалы постельного белья. Бамбук, микрофибра и поликоттон сохнут значительно быстрее, чем классический хлопок или лен, ведь они легче и менее плотные. Это может стать хорошим решением для тех, кто регулярно сталкивается с проблемой долгой сушки зимой.

