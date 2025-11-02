Без отопления и сушильной машины: как высушить белье за считанные минуты

Есть эффективный способ ускорить процесс с помощью осушителя воздуха.

https://glavred.info/lifehack/bez-otopleniya-i-sushilnoy-mashiny-kak-vysushit-bele-za-schitannye-minuty-10711679.html Ссылка скопирована

Как быстро высушить одежду после стирки / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Есть эффективный способ ускорить процесс сушки белья

Поставьте осушитель воздуха рядом с сушилкой

Высушить одежду, особенно крупные вещи вроде простыней, бывает непросто — они занимают много места и долго остаются влажными.

Однако есть эффективный способ ускорить процесс с помощью осушителя воздуха, пишет Express.

видео дня

Для начала стоит включить в стиральной машине дополнительный цикл отжима — он уберёт до 30% лишней влаги и значительно сократит время сушки.

Затем, перед развешиванием белья, нужно хорошо встряхнуть каждую вещь, чтобы ткань не слипалась и воздух свободно циркулировал между волокнами.

Поставьте осушитель воздуха рядом с сушилкой — он будет забирать влажный воздух и подавать обратно тёплый, сухой поток.

Чтобы усилить эффект, можно накрыть часть устройства простынёй или пододеяльником, создавая "купольный" эффект циркуляции.

Уже через час бельё становится полностью сухим — быстро, удобно и без следа сырости.

Как быстро высушить вещи: советы экспертов

Чтобы снизить затраты на электроэнергию, всё больше людей отказываются от привычных сушильных машин и переходят на более экономичные варианты — например, сушильные капсулы.

Главное преимущество таких устройств, включая модели с подогревом, заключается в их энергоэффективности и бережном отношении к вещам. Сушильные капсулы позволяют быстро высушить одежду без использования мощных обогревателей, сохраняя при этом структуру ткани и продлевая срок её службы.

Смотрите видео - как быстро сушить одежду:

Авторы показали, как можно эффективно сушить бельё, не загромождая пространство.

Существуют самые разные виды сушилок — от вместительных моделей для больших вещей до компактных и почти незаметных вариантов, которые идеально подходят для небольших помещений.

Ранее сообщалось о том, как быстро высушить бельё осенью. Некоторые ошибки при сушке белья могут увеличить счета за электричество.

Напомним, ранее Главред писал о том, что белье после сушки станет "ярким" с одним копеечным натуральным средством. Многие даже не подозревают о ряде простых промахов, которые могут затягивать сушку или ухудшать результат.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред