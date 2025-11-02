Без отопления и сушильной машины: как высушить белье за считанные минуты

Вы узнаете:
Высушить одежду, особенно крупные вещи вроде простыней, бывает непросто — они занимают много места и долго остаются влажными.
Однако есть эффективный способ ускорить процесс с помощью осушителя воздуха, пишет Express.
Для начала стоит включить в стиральной машине дополнительный цикл отжима — он уберёт до 30% лишней влаги и значительно сократит время сушки.
Затем, перед развешиванием белья, нужно хорошо встряхнуть каждую вещь, чтобы ткань не слипалась и воздух свободно циркулировал между волокнами.
Поставьте осушитель воздуха рядом с сушилкой — он будет забирать влажный воздух и подавать обратно тёплый, сухой поток.
Чтобы усилить эффект, можно накрыть часть устройства простынёй или пододеяльником, создавая "купольный" эффект циркуляции.
Уже через час бельё становится полностью сухим — быстро, удобно и без следа сырости.
Как быстро высушить вещи: советы экспертов
Чтобы снизить затраты на электроэнергию, всё больше людей отказываются от привычных сушильных машин и переходят на более экономичные варианты — например, сушильные капсулы.
Главное преимущество таких устройств, включая модели с подогревом, заключается в их энергоэффективности и бережном отношении к вещам. Сушильные капсулы позволяют быстро высушить одежду без использования мощных обогревателей, сохраняя при этом структуру ткани и продлевая срок её службы.
Смотрите видео - как быстро сушить одежду:
Авторы показали, как можно эффективно сушить бельё, не загромождая пространство.
Существуют самые разные виды сушилок — от вместительных моделей для больших вещей до компактных и почти незаметных вариантов, которые идеально подходят для небольших помещений.
Ранее сообщалось о том, как быстро высушить бельё осенью. Некоторые ошибки при сушке белья могут увеличить счета за электричество.
Напомним, ранее Главред писал о том, что белье после сушки станет "ярким" с одним копеечным натуральным средством. Многие даже не подозревают о ряде простых промахов, которые могут затягивать сушку или ухудшать результат.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
