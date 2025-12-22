Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Больше, чем территория: какую реальную ценность Донбасс имеет для России

Дарья Пшеничник
22 декабря 2025, 11:43
89
Украина обладает значительными запасами полезных ископаемых.
Донбасс
Что получит Россия в случае контроля над Донбассом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Основные тезисы:

  • Украина может потерять ресурсы вместе с территориями по "мирному плану"
  • Донбасс - 67% запасов угля и часть лития
  • РФ контролирует 20% газа и четверть пшеничных полей

Украина может потерять не только территории, но и стратегические богатства, если будет реализован так называемый "мирный план", который, по сообщениям западных СМИ, предусматривает закрепление за Россией оккупированных земель, включая Донбасс.

Именно там сосредоточены крупнейшие залежи угля, лития и редких металлов, имеющих критическое значение для энергетики и промышленности. Об этом говорится в материале NZZ.

видео дня

Донбасс - сердце угольной индустрии

Донбасс исторически был главным угольным бассейном Украины. Подтвержденные запасы каменного угля на ныне оккупированных территориях оцениваются в более 27 млрд тонн. Потеря региона будет означать потерю контроля над двумя третями национальных запасов. Большинство шахт уже находятся под контролем РФ, хотя модернизированные предприятия Днепропетровщины остаются вне досягаемости оккупантов.

Литий и критические металлы

Украина имеет одни из крупнейших в Европе месторождений лития - ключевого элемента для производства аккумуляторов. Часть из них оказалась на оккупированных территориях. Там же сосредоточены залежи тантала, ниобия, рубидия и цезия. Всего идентифицировано 37 месторождений критических минералов, из которых восемь находятся под контролем РФ.

Энергетика: газ, нефть, уран

Россия уже контролирует около 20% украинских газовых запасов и крымские нефтяные месторождения. Несмотря на это, Украина остается крупнейшим в Европе владельцем урана, обеспечивающего половину ее энергетических потребностей.

Чернозем и аграрный фронт

Украина владеет четвертью мировых запасов чернозема, что делает ее ключевым игроком на глобальном рынке зерна и масличных культур. Оккупация привела к потере около 1,6 млн гектаров пшеничных полей - четверти всех посевов. В 2025 году на оккупированных землях было собрано 7,2 млн тонн пшеницы, что составляет 25% украинского производства.

Цена "мира"

Таким образом, вопрос территорий в возможном "мирном плане" выходит далеко за пределы политики. Речь идет о контроле над ресурсами, которые определяют экономическую силу Украины и ее роль в глобальной энергетической и продовольственной безопасности на десятилетия вперед.

Есть ли шансы на заключение мирного соглашения: мнение политолога

Директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что не стоит ожидать от декабрьских мирных переговоров сенсационных или судьбоносных решений.

По его оценке, президент Владимир Зеленский пока не готов принимать условия, которые продвигает команда Трампа. Такая позиция несет для него серьезные риски на фоне сложной ситуации на фронте, проблем с финансированием и коррупционных скандалов. Точек давления на украинского президента сейчас более чем достаточно.

Золотарев считает маловероятным подписание каких-либо соглашений до конца года, хотя полностью исключать такую возможность нельзя. Прекращение огня, по его оценке, с большей вероятностью возможно не ранее 2026 года. При этом избежать территориальных потерь Украине, вероятно, не удастся, а в случае продолжения боевых действий линия фронта может сдвинуться еще дальше на запад.

"Есть логика намерений, а есть сила обстоятельств. И сегодня сила обстоятельств сильнее", - сказал политолог Главреду.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Как писал Главред, закрытые переговоры американских и российских чиновников в Майами не достигли видимого прогресса в вопросе окончания войны РФ против Украины. Однако американские переговорщики передали российской стороне перечень дополнительных вопросов и ожиданий, дав понять, что США считают следующий шаг ответственностью Москвы.

В вечернем видеообращении 21 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает доклад главы украинской делегации в США, секретаря СНБО Рустема Умерова о переговорах с американской стороной.

Ранее Зеленский заявил, что Соединенные штаты предлагают провести трехстороннюю встречу Украины, США и России на уровне советников по национальной безопасности (NSA). Киев эту идею поддерживает.

Другие важные новости:

Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем заключается "мирный план Трампа":

  • замораживание войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. При этом условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине газ нефть оккупация Донбасса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мороз и снег: какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество

Мороз и снег: какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество

12:36Синоптик
Российские войска захватили еще один город: в ISW раскрыли детали

Российские войска захватили еще один город: в ISW раскрыли детали

10:59Фронт
Мировые гарантии безопасности для Киева рискуют превратиться в козырь Путина - Politico

Мировые гарантии безопасности для Киева рискуют превратиться в козырь Путина - Politico

10:48Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

Резкое усиление мобилизации: какие данные о мужчинах получит Минобороны и кого призовут

Резкое усиление мобилизации: какие данные о мужчинах получит Минобороны и кого призовут

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Отключения света станут значительно реже: в Правительстве озвучили дату

Отключения света станут значительно реже: в Правительстве озвучили дату

Последние новости

13:09

РФ модернизировала дрон-камикадзе "Молния": в ГУР раскрыли новую тактику оккупантов

13:01

Сплетни и скандалы: самые громкие разводы украинских знаменитостей в 2025 году

12:45

Сладости, которые не навредят фигуре: что можно есть даже на диете

12:44

Как прошли съемки предновогоднего благотворительного выпуска "Танцы со звездами" на 1+1 УкраинаВидео

12:36

Мороз и снег: какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:18

Новый год под подозрением: топ-5 лучших рождественских детективов

12:15

Большинство водителей совершают ошибку: какие вещи опасно оставлять в машине зимой

12:12

Забрали в карету скорой: шоумен-воин Салем показал последствия ранения на фронтеВидео

12:11

Нужно ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь: эксперты дали однозначный ответВидео

Реклама
12:07

Что нельзя хранить на туалетном столике в ванной: главные ошибки

11:43

Больше, чем территория: какую реальную ценность Донбасс имеет для России

11:30

Молчун Игорь Николаев попал в скандал с женой - поклонники ошеломлены

11:01

Звезда "Оно 2" совершил самоубийство - жена сделала заявление

10:59

Российские войска захватили еще один город: в ISW раскрыли детали

10:48

Мировые гарантии безопасности для Киева рискуют превратиться в козырь Путина - Politico

10:34

Китайский гороскоп на завтра 23 декабря: Крысам - конфликт, Быкам - нервы

10:31

"Разрыв остается огромным": в Politico раскрыли детали мирных переговоров в США

10:02

"Чтобы не сглазили": холостяк Терен публично показал новую избранницу

09:40

Грузовой поезд сошел с рельсов из-за атаки "Шахеда": детали аварии возле Коростеня

09:39

Как ускорить работу старого ноутбука: "воскресить" можно даже 10-летнее устройствоВидео

Реклама
09:18

Наталье Могилевской отказал известный продюсер - причина

09:15

Отключение света в Украине — графики на 22 декабря (обновляется)

09:06

Как месяц вашего рождения влияет на брак: что говорят астрологи

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 декабря (обновляется)

09:03

Президента России, который сможет встать на колени в Буче, мы не дождемсямнение

09:01

Минус 100 млн долларов: ГУР уничтожило российские истребители Су-30 и Су-27Видео

08:46

Дроны атаковали порт Тамань на Кубани: повреждены два суда и трубопровод

08:39

Воевал в Чечне, Сирии и Украине: в Москве подорвали авто с топ-военным армии РФ

08:28

Деньги - не Украине: Вэнс распространил месседж относительно нового курса Трампа

08:15

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:34

На Житомирщине локомотив сошел с рельсов: есть раненые, ряд поездов меняет движение

06:54

США продвигают мирный план: Уиткофф раскрыл детали переговоров с Киевом и Москвой

06:44

Вопрос, который стоит в глазах всего путинского окружениямнение

05:41

Вызывают боль и стресс у животных: какие опасные ошибки совершают владельцы кошек

04:45

Дочь принца Уильяма готовят к передаче титула — детали

04:20

Волхвы знали места: где в Украине массово находят древние сокровища и как их искатьВидео

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке уличного художника за 31 секунду

03:16

Как часто нужно менять постельное белье: эксперты дали однозначный ответ

02:30

Как снизить риск развития деменции: ученые ошеломили неожиданным решением

02:01

"Это плацдарм для наступления": эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

Реклама
00:56

Штраф за "обед": какие продукты могут имитировать опьянение в организме

00:03

Угроза растет: Россия готовится к серии массированных атак в ближайшее время

21 декабря, воскресенье
23:26

США могут пойти "ва-банк": громкое заявление о передаче Tomahawk Украине

23:13

Сосредоточились на четырех ключевых документах: детали переговоров в Майами

22:45

В Грабовском люди письменно отказывались от эвакуации: что известно

22:30

Повышение тарифов: раскрыто, для кого цифры в платежках вырастут и почему

22:02

Об их функции знают единицы: зачем нужны черные точки на лобовом стекле автомобиля

21:57

"Договорняк": готовят ли Бессарабию готовят к сдачемнение

21:43

До 4 очередей в сутки: обновленные графики отключений для Днепропетровщины на 22 декабряФото

21:30

В DeepState раскрыли тревожную причину прорыва РФ на Сумщине: что известно

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять