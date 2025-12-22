Больше, чем территория: какую реальную ценность Донбасс имеет для России

Украина обладает значительными запасами полезных ископаемых.

Что получит Россия в случае контроля над Донбассом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Основные тезисы:

Украина может потерять ресурсы вместе с территориями по "мирному плану"

Донбасс - 67% запасов угля и часть лития

РФ контролирует 20% газа и четверть пшеничных полей

Украина может потерять не только территории, но и стратегические богатства, если будет реализован так называемый "мирный план", который, по сообщениям западных СМИ, предусматривает закрепление за Россией оккупированных земель, включая Донбасс.

Именно там сосредоточены крупнейшие залежи угля, лития и редких металлов, имеющих критическое значение для энергетики и промышленности. Об этом говорится в материале NZZ.

Донбасс - сердце угольной индустрии

Донбасс исторически был главным угольным бассейном Украины. Подтвержденные запасы каменного угля на ныне оккупированных территориях оцениваются в более 27 млрд тонн. Потеря региона будет означать потерю контроля над двумя третями национальных запасов. Большинство шахт уже находятся под контролем РФ, хотя модернизированные предприятия Днепропетровщины остаются вне досягаемости оккупантов.

Литий и критические металлы

Украина имеет одни из крупнейших в Европе месторождений лития - ключевого элемента для производства аккумуляторов. Часть из них оказалась на оккупированных территориях. Там же сосредоточены залежи тантала, ниобия, рубидия и цезия. Всего идентифицировано 37 месторождений критических минералов, из которых восемь находятся под контролем РФ.

Энергетика: газ, нефть, уран

Россия уже контролирует около 20% украинских газовых запасов и крымские нефтяные месторождения. Несмотря на это, Украина остается крупнейшим в Европе владельцем урана, обеспечивающего половину ее энергетических потребностей.

Чернозем и аграрный фронт

Украина владеет четвертью мировых запасов чернозема, что делает ее ключевым игроком на глобальном рынке зерна и масличных культур. Оккупация привела к потере около 1,6 млн гектаров пшеничных полей - четверти всех посевов. В 2025 году на оккупированных землях было собрано 7,2 млн тонн пшеницы, что составляет 25% украинского производства.

Цена "мира"

Таким образом, вопрос территорий в возможном "мирном плане" выходит далеко за пределы политики. Речь идет о контроле над ресурсами, которые определяют экономическую силу Украины и ее роль в глобальной энергетической и продовольственной безопасности на десятилетия вперед.

Есть ли шансы на заключение мирного соглашения: мнение политолога

Директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что не стоит ожидать от декабрьских мирных переговоров сенсационных или судьбоносных решений.

По его оценке, президент Владимир Зеленский пока не готов принимать условия, которые продвигает команда Трампа. Такая позиция несет для него серьезные риски на фоне сложной ситуации на фронте, проблем с финансированием и коррупционных скандалов. Точек давления на украинского президента сейчас более чем достаточно.

Золотарев считает маловероятным подписание каких-либо соглашений до конца года, хотя полностью исключать такую возможность нельзя. Прекращение огня, по его оценке, с большей вероятностью возможно не ранее 2026 года. При этом избежать территориальных потерь Украине, вероятно, не удастся, а в случае продолжения боевых действий линия фронта может сдвинуться еще дальше на запад.

"Есть логика намерений, а есть сила обстоятельств. И сегодня сила обстоятельств сильнее", - сказал политолог Главреду.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Как писал Главред, закрытые переговоры американских и российских чиновников в Майами не достигли видимого прогресса в вопросе окончания войны РФ против Украины. Однако американские переговорщики передали российской стороне перечень дополнительных вопросов и ожиданий, дав понять, что США считают следующий шаг ответственностью Москвы.

В вечернем видеообращении 21 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает доклад главы украинской делегации в США, секретаря СНБО Рустема Умерова о переговорах с американской стороной.

Ранее Зеленский заявил, что Соединенные штаты предлагают провести трехстороннюю встречу Украины, США и России на уровне советников по национальной безопасности (NSA). Киев эту идею поддерживает.

Другие важные новости:

Мирный план Трампа - что известно Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции. В издании описали, в чем заключается "мирный план Трампа": замораживание войны;

оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";

Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова. Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит. 6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины. Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент. Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. При этом условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

