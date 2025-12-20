Мирный план США не сработает: в FP объяснили, чем опасен пункт о Донбассе

Создание специальной зоны на подконтрольных Украине территориях возможно, но есть нюанс.

Что не так с идеей превращения части Донбасса в демилитаризованную зону / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот с DeepState

Что сообщила Вохра:

Без гарантий безопасности для Украины создавать спецзону на Донбассе нельзя

Исторический опыт подтверждает опасность уступок со стороны Украины

Сейчас Россия не хочет мира, поэтому план Трампа может не сработать

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания демилитаризованной, или же свободной экономической зоны на Донбассе в рамках мирного плана.

Обозреватель Foreign Policy Анчал Вохра считает, что глядя на исторический опыт, такой шаг вряд ли решит "суть конфликта" без надежных гарантий безопасности для Украины.

Почему план США не сработает

Сейчас Вашингтон планирует превратить в буферную зону ту часть Донецкой области, которая остается подконтрольной Украине. Очевидно, что такое решение было бы несправедливым. Но более того, оно было бы и опасным.

Если вспоминать Корейский сценарий, то в 1953 году демилитаризованная зона сработала только благодаря присутствию американских военных. В Украине же такое развитие событий невозможно, ведь Трамп заявлял, что армия США здесь размещена не будет.

В то же время Синайский опыт показал, что мир возможен только через фундаментальное изменение политических расчетов сторон. На Донбассе же ситуация совсем другая, ведь страна-агрессор Россия требует легализации захваченных территорий.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Поэтому любая специальная зона на Донбассе сможет функционировали только при условии, что две стороны стремятся к миру. А пока кремлевский диктатор Владимир Путин искренне убежден, что имеет преимущество на поле боя, поэтому компромиссы со стороны Украины опасны.

Как в Украине оценивают идею США по "демилитаризации" Донбасса

Главред писал, что по словам народного депутата и секретаря комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Романа Костенко, предложенная США модель мирного соглашения, предусматривающая создание "демилитаризованной зоны" на Донбассе, несет риски повторения ошибок Будапештского меморандума и не гарантирует Украине никакой реальной безопасности.

Политик резко раскритиковал идею буферной зоны, назвав ее "абсолютной чушью" и фактической сдачей территорий. По его убеждению, любые договоренности с Россией без реальных механизмов сдерживания лишь открывают путь к новой волне агрессии.

Мирный план Трампа - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам президента Владимира Зеленского, Соединенные Штаты принимают ключевые решения и являются той силой, которая реально способна остановить российского диктатора и военного преступника Путина.

Ранее сообщалось, что после месяцев безрезультатных переговоров дискуссия по завершению войны в Украине переходит от абстрактных рамок к конкретным компромиссам.

Накануне военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что согласие Украины на американский "мирный план" не приведет к прекращению боевых действий на фронте.

Об источнике: Foreign Policy "Foreign Policy" - американский журнал, основанный в 1970 году. Освещает новости международной политики. Тираж составляет более ста тысяч экземпляров и выходит каждые два месяца. Издание также ежегодно публикует собственную версию списка 100 мировых интеллектуалов, сообщает Википедия.

