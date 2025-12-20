Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Мирный план США не сработает: в FP объяснили, чем опасен пункт о Донбассе

Анна Косик
20 декабря 2025, 08:12
186
Создание специальной зоны на подконтрольных Украине территориях возможно, но есть нюанс.
Трамп, донбасс
Что не так с идеей превращения части Донбасса в демилитаризованную зону / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот с DeepState

Что сообщила Вохра:

  • Без гарантий безопасности для Украины создавать спецзону на Донбассе нельзя
  • Исторический опыт подтверждает опасность уступок со стороны Украины
  • Сейчас Россия не хочет мира, поэтому план Трампа может не сработать

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания демилитаризованной, или же свободной экономической зоны на Донбассе в рамках мирного плана.

Обозреватель Foreign Policy Анчал Вохра считает, что глядя на исторический опыт, такой шаг вряд ли решит "суть конфликта" без надежных гарантий безопасности для Украины.

видео дня

Почему план США не сработает

Сейчас Вашингтон планирует превратить в буферную зону ту часть Донецкой области, которая остается подконтрольной Украине. Очевидно, что такое решение было бы несправедливым. Но более того, оно было бы и опасным.

Если вспоминать Корейский сценарий, то в 1953 году демилитаризованная зона сработала только благодаря присутствию американских военных. В Украине же такое развитие событий невозможно, ведь Трамп заявлял, что армия США здесь размещена не будет.

В то же время Синайский опыт показал, что мир возможен только через фундаментальное изменение политических расчетов сторон. На Донбассе же ситуация совсем другая, ведь страна-агрессор Россия требует легализации захваченных территорий.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Поэтому любая специальная зона на Донбассе сможет функционировали только при условии, что две стороны стремятся к миру. А пока кремлевский диктатор Владимир Путин искренне убежден, что имеет преимущество на поле боя, поэтому компромиссы со стороны Украины опасны.

Как в Украине оценивают идею США по "демилитаризации" Донбасса

Главред писал, что по словам народного депутата и секретаря комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Романа Костенко, предложенная США модель мирного соглашения, предусматривающая создание "демилитаризованной зоны" на Донбассе, несет риски повторения ошибок Будапештского меморандума и не гарантирует Украине никакой реальной безопасности.

Политик резко раскритиковал идею буферной зоны, назвав ее "абсолютной чушью" и фактической сдачей территорий. По его убеждению, любые договоренности с Россией без реальных механизмов сдерживания лишь открывают путь к новой волне агрессии.

Мирный план Трампа - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам президента Владимира Зеленского, Соединенные Штаты принимают ключевые решения и являются той силой, которая реально способна остановить российского диктатора и военного преступника Путина.

Ранее сообщалось, что после месяцев безрезультатных переговоров дискуссия по завершению войны в Украине переходит от абстрактных рамок к конкретным компромиссам.

Накануне военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что согласие Украины на американский "мирный план" не приведет к прекращению боевых действий на фронте.

Больше новостей:

Об источнике: Foreign Policy

"Foreign Policy" - американский журнал, основанный в 1970 году. Освещает новости международной политики. Тираж составляет более ста тысяч экземпляров и выходит каждые два месяца. Издание также ежегодно публикует собственную версию списка 100 мировых интеллектуалов, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин оккупация Донбасса мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Силы обороны успешно поразили военный корабль РФ: Генштаб обнародовал детали

Силы обороны успешно поразили военный корабль РФ: Генштаб обнародовал детали

08:47Фронт
Мирный план США не сработает: в FP объяснили, чем опасен пункт о Донбассе

Мирный план США не сработает: в FP объяснили, чем опасен пункт о Донбассе

08:12Война
Продаст ли Трамп Украину Путину за ящик красной икры

Продаст ли Трамп Украину Путину за ящик красной икры

08:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Елена и Тарас Тополи воссоединятся — певица сделала заявление

Елена и Тарас Тополи воссоединятся — певица сделала заявление

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

Доллар и евро стремительно подешевели: новый курс валют на 22 декабря

Доллар и евро стремительно подешевели: новый курс валют на 22 декабря

Последние новости

08:47

Силы обороны успешно поразили военный корабль РФ: Генштаб обнародовал детали

08:12

Мирный план США не сработает: в FP объяснили, чем опасен пункт о Донбассе

08:10

Продаст ли Трамп Украину Путину за ящик красной икрымнение

07:32

Взрывы, длительная детонация и вспышки в небе: РФ мощно атаковали беспилотники

07:28

Детей пришлось реанимировать: Симоньян рассказала о том, что случилось с детьми

Россия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - СлавскийРоссия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - Славский
07:01

Гороскоп Таро на сегодня 21 декабря: Раку - новые привычки, Весам - принятие

06:10

Как СБУ устроили дорогостоящий фейерверк оккупантам в Севастополемнение

05:52

Гороскоп на завтра 21 декабря: Скорпионам - финансовые потери, Водолеям - веселье

05:30

Наступит новая глава в жизни: какие знаки зодиака могут полагаться на удачу

Реклама
04:41

Все считают эти продукты "здоровыми": диетолог назвала неожиданных врагов при похудении

04:18

Шикарная сельдь в кетчупе: рецепт вкуснейшего маринада

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке овцы у забора за 51 секунду

03:39

Как сохранить апельсины на полгода: секрет кулинаров

02:50

Революция в медицине: найден сенсационный способ выявления деменции

02:22

В бригаде ВСУ раскрыли жесткие меры: из-за провала офицеров отправили в пехоту

02:22

Как сделать кристаллизованный мед снова жидким: об этом трюке мало кто знает

01:50

Важный выбор: какой камень подходит вам по знаку зодиака

01:18

Доллар готовится к рывку: названы даты возможного валютного шторма

00:31

Разведка США подтвердила, что Путин планирует новое вторжение, - Reuters

00:10

Зеленский словил Путина на лжи и жестко ответил насчет выборов во время войны

Реклама
00:08

Шанс 1 на 200 миллионов: в Германии родились уникальные тройняшки

00:03

"Ему жаль": эксперт назвал причину, по которой Трамп восхищается Путиным

19 декабря, пятница
23:47

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

22:57

РФ ударила баллистикой по порту в Одесской области: много погибших и раненых

22:46

Норвегия и Япония выделят Украине миллиарды долларов: на что пойдут деньги

22:45

Кто прошел в финал "Холостяка": Тарас Цимбалюк сделал решающий выбор

22:35

Переворот в отоплении: одно действие прогреет батареи в разы быстрее

22:23

В Киеве возле Коордштаба нашли "радиомаячок": на месте полиция

21:30

Переговоры о мире в Украине: Рубио спрогнозировал вероятную дату соглашения

21:20

Украина останется без 60% топлива, а цены на бензин рванут вверх - эксперт

21:04

Встреча с мамой "Холостяка" закончилась слезами — что произошло

20:56

Перестала прятать: Меган Маркл показала подросших детей

20:53

Как избавиться от затхлого запаха полотенец: проверенное средство за копейки

20:52

В США проведут мирные переговоры: к формату привлекли новых участников

20:41

Почему россяне лупят именно Одессе: депутат назвал три цели оккупантов

20:32

"Украина должна платить территорией": сербский министр вляпался в громкий скандал

20:24

Немножко загуляли: Тимур Мирошниченко рассказал, почему от него уходила жена

20:21

"Непонятно, кто на кого напал": Орбан сделал циничное заявление о войне в Украине

20:20

Графики отключения света для Киева и области: объемы ограничений на 20 декабряФото

20:17

Как долго надо мариновать мясо: шеф-повар дал неожиданный ответ

Реклама
20:16

"Загоняют в угол": политолог рассказал, чем грозят декабрьские переговоры с США и РФ

20:11

Елена и Тарас Тополи воссоединятся — певица сделала заявление

19:54

Украинцы в 2026 году станут еще богаче: работодатели продолжат повышать зарплаты

19:23

"Выводит моль на 100%": хитрый трюк, как избавиться от кухонного вредителя навсегда

19:23

"Понимаем, где будет размещение": Зеленский рассказал о переброске Орешника в РБ

19:21

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

19:12

Впечатляющая спецоперация под Покровском: ВСУ сожгли массовое скопление бронетехники врага

19:10

Зачем Путин хвастается количеством дроновмнение

18:55

У трех знаков зодиака начнется "белая полоса": жизнь заиграет новыми красками

18:48

За секунду куча взрывов: РФ влупила кассетным "Искандером" по мосту, последствия критическиеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять