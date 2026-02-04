Укр
Мыши сбегут сами: один простой трюк заставит грызунов моментально покинуть дом

Алексей Тесля
4 февраля 2026, 17:27
Насекомых и грызунов интересует не беспорядок как таковой, а доступ к еде, теплу и материалам для укрытий.
Мыши сбегут сами: один простой трюк заставит грызунов моментально покинуть дом
Названы ошибки, в результате которых в доме появляются грызуны / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Главное:

  • Существует несколько бытовых промахов
  • Насекомых и грызунов интересует доступ к еде, теплу и укрытиям
  • Названы настоящие "курорты" для вредителей

Даже в аккуратном доме могут появиться нежелательные гости, например мыши — и часто причина кроется в привычных мелочах.

Существует несколько бытовых промахов, которые незаметно превращают жильё в привлекательное место для вредителей, пишет Express.

Насекомых и грызунов интересует не беспорядок как таковой, а доступ к еде, теплу и материалам для укрытий — и всё это люди нередко предоставляют сами.

Старые картонные коробки

Горы упаковки из-под доставок — настоящая находка для мышей и насекомых. Картон легко прогрызается, хорошо удерживает тепло и служит удобным "строительным материалом" для гнёзд, особенно в холодное время года.

Корм для птиц и домашних животных

Хранение мешков с кормом в гараже или сарае часто превращает эти помещения в бесплатную столовую для грызунов. Жиры и белки делают такие продукты особенно привлекательными, а одного большого мешка хватает, чтобы прокормить несколько особей на долгий срок и стимулировать их размножение.

Семена для газона

Пакеты с семенами — ещё одна лакомая цель. Тонкий пластик не становится преградой для крыс и мышей, а после "обустройства" в хозяйственных постройках путь в дом через щели и отверстия для них уже открыт.

Постельное бельё и полотенца

Тихие, тёплые шкафы с текстилем могут превратиться в укрытие не только для мышей, но и для моли. Натуральные ткани особенно уязвимы, если долго лежат без движения.

Как избавиться от мышей инфографика
/ Главред

Поленницы у дома

Дрова, сложенные вплотную к стенам, создают удобный коридор для термитов и других насекомых. Они используют такие кучи как убежище, а затем легко перебираются в жилые конструкции. Специалисты советуют держать дрова минимум в нескольких метрах от дома.

Избавление от этих мелочей и правильное хранение вещей значительно снижает риск того, что дом станет "курортом" для вредителей.

Смотрите видео — эффективный метод борьбы с грызунами

Эксперты отмечают, что пищевая сода считается простым и относительно безопасным способом избавления от мышей и крыс. Попадая в организм вместе с приманкой, она вступает в химическую реакцию с желудочной средой и вызывает активное образование газа.

Из-за особенностей физиологии грызуны не способны вывести его наружу, что в итоге приводит к гибели вредителей.

Как отпугнуть мышей: полезные рекомендации

Естественные ароматы могут стать доступным и эффективным способом защитить дом от грызунов. Мыши крайне чувствительны к запахам и стараются держаться подальше от бузины, мяты, кориандра, ромашки и кинзы. Усилить результат помогут эфирные масла с теми же ароматами — они создают стойкий запаховой барьер, неприятный для вредителей.

Ранее сообщалось о том, что крысы и мыши разбегутся и исчезнут навсегда. Одного простого продукта питания, который употребляет в пищу многие люди, очень боятся грызуны.

Напомним, Главред ранее писал о том, как защитить дом от грызунов за копейки. Эксперты поделились бюджетным, но чрезвычайно действенным методом, который позволит вам раз и навсегда заблокировать путь грызунам.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

