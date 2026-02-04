Морозы не отступают: какая сегодня погода будет в Харькове и области

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

Какая сегодня погода будет в Харькове и области / коллаж: Главред, фото: objectiv.tv

Кратко:

В Харькове днем будет облачно

В Харьковской области на дорогах возможен гололед

В среду, 4 февраля, погода в Харькове будет облачной и морозной.

"Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный, 0, 5 м/с.

Температура воздуха днем будет -14° ... 12° Ближайшей ночью столбики термометров покажут -16° ... 15°.

Как сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии, в Харькове днем не ожидают существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. На дорогах возможен гололед. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит 11-13° мороза.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром ожидают слабый туман и изморозь. На дорогах прогнозируют гололед. Днем возможна переменная облачность. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от 10 до 15° мороза.

Какой будет погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода в Украине в первую неделю февраля (с 2 по 8 числа) будет холодной с резкими колебаниями температур в разных регионах и незначительными осадками.

По его словам, в ближайшие несколько дней большая часть Украины будет находиться под влиянием арктического антициклона, что обусловит аномально холодную погоду, тогда как относительно более мягкие погодные условия сохранятся только на крайнем юге и в Закарпатье.

"Существенных осадков не предвидится, только во второй половине недели в западных областях, а в выходные на большей части территории страны пройдет снег, местами с дождем. В отдельных регионах возможен туман, слабый гололед. На дорогах сохранится гололедица", - сообщил он.

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань прогнозирует, что в середине месяца ожидается новая волна похолодания.

"Из позитива - пик нынешней холодной погоды пройден. В условиях антициклона, ночь самая холодная перед рассветом, и она уже позади. Тенденция мягких, так называемых европейских зим, создала ложное ощущение, что аномально холодных периодов уже не будет. Но эти арктические вторжения, в условиях климатических изменений, напомнили - зима может быть и такой", - рассказал синоптик.

