Большинство ошибается годами: как правильно жарить рыбу

Жареная рыба — блюдо, которое многие любят есть с гарниром на ужин, но лишь единицы знают, как правильно их готовить. Однако украинская блогерша Светлана поделилась своим секретом приготовления идеальной рыбы
Главред узнал из ее видео в TikTok Мир советов, в какой последовательности и что нужно делать, чтобы жареная рыба получилась очень вкусной.
В каком кляре лучше жарить рыбу
Большинство хозяек жарят рыбу в кляре из взбитого яйца и муки. Но Светлана советует использовать вместо яйца обычную воду. Тогда мука не будет осыпаться и пригорать.
Куски рыбы обваливаем сначала в муке, а затем в воде и выкладываем на разогретую сковороду с несколькими каплями масла. Блогер отмечает, что рыба получится очень вкусной, но этот метод имеет один минус - масло будет "стрелять" по всем поверхностям.
