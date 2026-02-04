Большинство ошибается годами: как правильно жарить рыбу

Рыба идеально прожарится на сковороде, если воспользоваться проверенным методом.

Крутой лайфхак, как жарить рыбу / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Какую панировку лучше делать для рыбы

Как жарить рыбу так, чтобы мука с нее не осыпалась

Жареная рыба — блюдо, которое многие любят есть с гарниром на ужин, но лишь единицы знают, как правильно их готовить. Однако украинская блогерша Светлана поделилась своим секретом приготовления идеальной рыбы

Главред узнал из ее видео в TikTok Мир советов, в какой последовательности и что нужно делать, чтобы жареная рыба получилась очень вкусной.

В каком кляре лучше жарить рыбу

Большинство хозяек жарят рыбу в кляре из взбитого яйца и муки. Но Светлана советует использовать вместо яйца обычную воду. Тогда мука не будет осыпаться и пригорать.

Куски рыбы обваливаем сначала в муке, а затем в воде и выкладываем на разогретую сковороду с несколькими каплями масла. Блогер отмечает, что рыба получится очень вкусной, но этот метод имеет один минус - масло будет "стрелять" по всем поверхностям.

