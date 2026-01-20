Названы 6 видов рыбы, которая лучше всего восполняет недостаток витамина D

Жирная рыба остается одним из самых эффективных природных источников витамина D.

Жирная рыба — ключевой природный источник витамина D

Одна порция некоторых видов рыбы покрывает до 80% суточной нормы

Рыба также обеспечивает организм омега-3, белком и важными микронутриентами

Витамин D остается одним из важнейших элементов для здоровья костей, иммунитета и нормального роста организма. Несмотря на то, что его можно получать из солнечных лучей, зимой и осенью большинство людей испытывают его недостаток.

Магистр здоровья Керри Мадормо в материале для Verywell Health обратила внимание на продукты, которые могут существенно повысить уровень этого витамина — и в первую очередь это жирная рыба.

Эксперт выделила шесть видов рыбы, которые являются самыми мощными природными источниками витамина D.

1. Радужная форель

Порция в 85 г содержит 16,2 мкг витамина D, что составляет около 81% суточной нормы. По данным Министерства сельского хозяйства США, форель также богата белком, полезными жирами и микронутриентами, а ее нежный вкус делает продукт универсальным в кулинарии.

2. Скумбрия

В такой же порции — 16,1 мкг витамина D. Скумбрия содержит значительное количество омега-3 жирных кислот, которые, по данным Национального института здравоохранения США, могут снижать риск сердечных заболеваний, деменции и болезни Альцгеймера.

3. Лосось

85 г лосося обеспечивают 14,2 мкг витамина D. Дикий лосось содержит больше витамина D, чем выращенный на фермах. Исследование MDPI показало, что рыба из Балтийского моря может содержать от 556 до 924 МЕ витамина D. Лосось также является источником витаминов группы B, необходимых для роста клеток и восстановления ДНК.

4. Сардины

Две небольшие сардины содержат примерно 1,2 мкг витамина D. Кроме того, рыба богата омега-3, кальцием, белком и витаминами группы B — отличный вариант для быстрого и питательного перекуса.

5. Тунец

В 85 г тунца - 1 мкг витамина D, а также витамин А и белок. Эксперт отмечает: тунец может содержать ртуть, поэтому лучше выбирать консервы из светлых сортов. Беременным и кормящим грудью женщинам следует избегать этого продукта.

6. Сельдь

Порция в 85 г обеспечивает 4,5 мкг витамина D. Сельдь содержит белок, полезные жиры, калий, кальций и фосфор. В то же время маринованный вариант имеет высокое содержание натрия, поэтому людям с повышенным давлением следует быть осторожными.

Почему витамин D так важен

По словам Мадормо, витамин D участвует в ключевых процессах организма:

усвоении кальция и формировании костной ткани;

уменьшение воспалительных процессов;

поддержание иммунной системы;

нормальный рост и развитие.

Получать его можно из пищи, добавок или под воздействием солнечного света, но именно жирная рыба остается одним из самых эффективных природных источников.

Об источнике: Verywellhealth Verywell Health — это популярный американский онлайн-ресурс, специализирующийся на медицинской информации. Платформа публикует материалы о здоровье, уходе за собой, заболеваниях, лечении и профилактике. Контент создается медицинскими журналистами и проходит проверку сертифицированными врачами и специалистами. Сайт принадлежит медиакомпании Dotdash Meredith и считается одним из самых надежных потребительских ресурсов в сфере здравоохранения.

