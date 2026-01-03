Забудете о высоком давлении: какие соки крайне полезны для здоровья сердца

Некоторые овощные и фруктовые соки могут способствовать здоровому кровяному давлению.

https://glavred.info/life/zabudete-o-vysokom-davlenii-kakie-soki-krayne-polezny-dlya-zdorovya-serdca-10728971.html Ссылка скопирована

Какие напитки снижают артериальное давление / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

Соки с калием и нитратами могут способствовать снижению давления

Томатный, огуречный, гранатовый и свекольный соки показали умеренный эффект в исследованиях

Сочетание свеклы и грейпфрута дало наилучший результат

Контроль артериального давления часто начинается не с лекарств, а с простых ежедневных привычек. Специалисты отмечают: то, что мы пьем ежедневно, может влиять на состояние сердечно-сосудистой системы. По данным издания health, ряд овощных и фруктовых соков продемонстрировал потенциальную пользу для людей с повышенным давлением.

видео дня

Томатный сок

В небольшом индонезийском исследовании 2025 года участники в возрасте 40-70 лет ежедневно употребляли одну порцию томатного сока. Уже через шесть недель у них зафиксировали более заметное снижение как систолического, так и диастолического давления по сравнению с теми, кто пил только воду. Ученые связывают эффект с высоким содержанием калия.

Огуречный сок

Аналогичный эксперимент показал, что огуречный сок также может способствовать снижению давления. Благодаря большому количеству воды и калия огурцы помогают организму избавляться от избытка натрия, что положительно влияет на показатели артериального давления.

Гранатовый сок граната

Обзор предыдущих исследований показал, что в большинстве случаев гранатовый сок способствовал небольшому, но стабильному снижению давления у взрослых в возрасте 20-60 лет. Эффект проявлялся после нескольких недель регулярного употребления.

Свекольный сок из свеклы

Свекла содержит природные нитраты, которые организм превращает в оксид азота - вещество, которое может помогать расширять сосуды. Обзор 11 клинических испытаний с участием около 350 человек показал, что свекольный сок, богатый нитратами, способствовал снижению систолического давления по сравнению с соками без нитратов или водой.

Грейпфрутовый сок

Грейпфрут сам по себе содержит много воды и калия, но особенно интересным оказалось сочетание грейпфрутового и свекольного соков. В исследовании именно эта смесь показала немного более сильный эффект по снижению систолического давления, чем другие варианты напитков.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Health Health был основан в 1981 году как издание, посвященное здоровому образу жизни женщин. С тех пор журнал Health расширился и теперь охватывает информацию о здоровье и благополучии для всех и ежегодно охватывает более 120 миллионов человек. Миссия редакции - информировать и предоставить точную и полезную информацию о здоровье.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред