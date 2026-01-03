Забудете о высоком давлении: какие соки крайне полезны для здоровья сердца

Главное из новости:
- Соки с калием и нитратами могут способствовать снижению давления
- Томатный, огуречный, гранатовый и свекольный соки показали умеренный эффект в исследованиях
- Сочетание свеклы и грейпфрута дало наилучший результат
Контроль артериального давления часто начинается не с лекарств, а с простых ежедневных привычек. Специалисты отмечают: то, что мы пьем ежедневно, может влиять на состояние сердечно-сосудистой системы. По данным издания health, ряд овощных и фруктовых соков продемонстрировал потенциальную пользу для людей с повышенным давлением.
Томатный сок
В небольшом индонезийском исследовании 2025 года участники в возрасте 40-70 лет ежедневно употребляли одну порцию томатного сока. Уже через шесть недель у них зафиксировали более заметное снижение как систолического, так и диастолического давления по сравнению с теми, кто пил только воду. Ученые связывают эффект с высоким содержанием калия.
Огуречный сок
Аналогичный эксперимент показал, что огуречный сок также может способствовать снижению давления. Благодаря большому количеству воды и калия огурцы помогают организму избавляться от избытка натрия, что положительно влияет на показатели артериального давления.
Гранатовый сок граната
Обзор предыдущих исследований показал, что в большинстве случаев гранатовый сок способствовал небольшому, но стабильному снижению давления у взрослых в возрасте 20-60 лет. Эффект проявлялся после нескольких недель регулярного употребления.
Свекольный сок из свеклы
Свекла содержит природные нитраты, которые организм превращает в оксид азота - вещество, которое может помогать расширять сосуды. Обзор 11 клинических испытаний с участием около 350 человек показал, что свекольный сок, богатый нитратами, способствовал снижению систолического давления по сравнению с соками без нитратов или водой.
Грейпфрутовый сок
Грейпфрут сам по себе содержит много воды и калия, но особенно интересным оказалось сочетание грейпфрутового и свекольного соков. В исследовании именно эта смесь показала немного более сильный эффект по снижению систолического давления, чем другие варианты напитков.
