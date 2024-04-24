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Что хуже - повышенное верхнее или нижнее давление: врачи сказали, на что обратить внимание

Алёна Воронина
24 апреля 2024, 14:12
Последствия повышенного диастолического давления могут быть гораздо серьезнее, чем повышенного систолического, говорит врач.
Артериальное давление
Врачи ответили, что хуже - повышенное верхнее или нижнее давление/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

О том, что при измерении давления есть два показателя - верхний и нижний - знают большинство людей. Но не всем известно, какая разница между верхним и нижним давлением, а также какой из этих показателей систолический, а какой - диастолический.

Кровяным давлением называют давление, с которым кровь давит на стенки сосудов изнутри. Такой показатель является одним из важнейших параметров, которые показывают, как работает наша кровеносная система.

Когда человеку измеряют кровяное давление, то верхний показатель называют систолическим - он показывает, какое давление в сосудах в тот момент, когда сердце выталкивает кровь. В то же время нижнее число называется диастолическим давлением - оно показывает давление в сосудах тогда, когда сердце отдыхает между ударами.

Кровяное давление у людей разное, также у одного и того же человека оно может быть разным в разные дни и разные периоды суток. Нормальным давлением считают 120/80 или меньше.

Доктор медицинских наук и профессор Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина Николай Яблучанский в своем блоке в YouTube объяснил, какое нижнее давление считается опасным и какое верхнее давление считается опасным. Он отметил, что опаснее по своим последствиям слишком высокий диастолический, то есть нижний показатель давления.

"На вопрос "какое давление опаснее по своим последствиям - систолическое или диастолическое?" правильный ответ - диастолическое. При пропорциональном повышении максимальное систолическое давление занимает лишь долю миллисекунды, тогда как максимальное диастолическое давление занимает всю диастолу, и поэтому его последствия в одинаковых условиях более тяжелые", - сказал врач.

По его словам, на практике нужно эффективно контролировать оба вида давления.

"Однако мое поколение врачей учили, что верхний физиологический уровень диастолического давления у взрослых, независимо от возраста, должен быть меньше 90 мм рт. ст., тогда как верхний уровень систолического давления определяется по формуле (100 + возраст в годах) мм рт. ст. Если вы хотите знать мою точку зрения, этот критерий более правильный, чем вы можете найти в современных рекомендациях", - говорит врач.

Что хуже повышенное верхнее или нижнее давление

Семейный врач высшей категории, врач народной и нетрадиционной медицины Наталья Похмурская объяснила, какое влияние оказывается на организм, если у человека повышен верхний показатель давления (систолическое).

"Если у вас повышается систолическое, то есть верхнее давление, то у вас есть большая нагрузка на сердце. Это если систолическое давление высокое, а диастолическое наоборот низкое. Это может быть, если вы очень понервничали, у вас была какая-то физическая нагрузка. Чем это состояние опасно? Чем сердце сильнее толкает, тем с большей силой оно пихает кровь в аорту. Если вы слишком сильно надуете воздушный шарик, что с ним может произойти? Такое же может произойти и с сосудами", - сказала врач.

Она отметила, что на фоне слишком высокого систолического давления могут происходить геморрагические инсульты, когда трескается сосуд, или другие такие опасные ситуации.

"Диастолическое давление означает, с какой силой сосуд обратно возвращает кровь к сердцу. Если именно это давление повышено, надо смотреть, очень высокое оно или нет. Если у вас верхнее давление низкое, а повышенное только нижнее давление, здесь есть высокое сосудистое сопротивление. Такое часто бывает, что нормальное систолическое давление и высокое диастолическое давление. Это в основном бывает у старших людей, у которых уже ослаблена работа сердечной мышцы. И фактически оно является и защитным, потому что помогает поддерживать хоть какое-то давление, чтобы кровь доходила до головного мозга. Насколько это угрожающее состояние, зависит от разницы между систолическим и диастолическим давлением. Эту разницу называют пульсовым давлением. Если такая разница меньше 30-40, то это показывает, что сердце бьется слабенько, и человеку могут понадобиться какие-то препараты", - отметила врач.

Однако если у вас возникают проблемы с артериальным давлением, то нужно обязательно обратиться к врачу, ни в коем случае не следует заниматься самолечением.

Что такое кровяное давление?

Кровяное давление – давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, или, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным давлением. Это один из важнейших параметров, характеризующий работу кровоносной системы, пишет Википедия.

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