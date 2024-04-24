Когда лучше пить кофе с утра: эксперт назвал точное время

Не стоит сразу пить кофе, как только вы поднялись с постели утром - это будет большой ошибкой.

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Когда лучше пить кофе с утра/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Многие люди начинают свое утро сразу с чашки горячего кофе - они идут на кухню делать себе этот ароматный напиток, как только поднялись с постели после сна. Но, как оказывается, не стоит так делать. На самом деле перед тем, как употреблять такой напиток, нужно подождать немного времени.

Эксперт по сну и генеральный директор Happy Beds Рекс Исап рассказал, когда лучше пить кофе утром. По его словам, после пробуждения и до употребления этого напитка лучше подождать час, пишет The Mirror.

Отвечая на вопрос, когда можно начинать пить кофе, эксперт объяснил, что не стоит отдавать свое предпочтение употреблению этого напитка с раннего утра. По его словам, никаких преимуществ человек не получит, если будет делать это сразу после того, как встанет с постели.

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"Когда дело доходит до идеального времени для того, чтобы выпить первый кофе, мы можем стремиться потянуться к чайнику, как только просыпаемся. Однако в идеале нужно подождать час после того, как вы проснулись, чтобы действительно получить преимущества от этого", - отметил эксперт по сну.

Он объяснил, что когда мы просыпаемся, уровень гормона стресса кортизола в нашем организме достигает своего пика. А употребление кофеина, когда уровень кортизола и так высок, может даже вызвать привыкание организма к кофеину. И как следствие человек может чувствовать себя сонливым в течение дня, а кофе уже не будет так хорошо помогать.

Также важно не пить кофеин слишком поздно после обеда, поскольку из-за этого могут возникнуть проблемы со сном. Эксперт по сну в MattressNextDay Мартин Сили советует пить кофе не позднее, чем за 6 часов до сна.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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