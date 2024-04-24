УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Когда лучше пить кофе с утра: эксперт назвал точное время

Алёна Воронина
24 апреля 2024, 03:45
Не стоит сразу пить кофе, как только вы поднялись с постели утром - это будет большой ошибкой.
Девушка, кофе
Когда лучше пить кофе с утра/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Многие люди начинают свое утро сразу с чашки горячего кофе - они идут на кухню делать себе этот ароматный напиток, как только поднялись с постели после сна. Но, как оказывается, не стоит так делать. На самом деле перед тем, как употреблять такой напиток, нужно подождать немного времени.

Эксперт по сну и генеральный директор Happy Beds Рекс Исап рассказал, когда лучше пить кофе утром. По его словам, после пробуждения и до употребления этого напитка лучше подождать час, пишет The Mirror.

Отвечая на вопрос, когда можно начинать пить кофе, эксперт объяснил, что не стоит отдавать свое предпочтение употреблению этого напитка с раннего утра. По его словам, никаких преимуществ человек не получит, если будет делать это сразу после того, как встанет с постели.

видео дня

"Когда дело доходит до идеального времени для того, чтобы выпить первый кофе, мы можем стремиться потянуться к чайнику, как только просыпаемся. Однако в идеале нужно подождать час после того, как вы проснулись, чтобы действительно получить преимущества от этого", - отметил эксперт по сну.

Он объяснил, что когда мы просыпаемся, уровень гормона стресса кортизола в нашем организме достигает своего пика. А употребление кофеина, когда уровень кортизола и так высок, может даже вызвать привыкание организма к кофеину. И как следствие человек может чувствовать себя сонливым в течение дня, а кофе уже не будет так хорошо помогать.

Также важно не пить кофеин слишком поздно после обеда, поскольку из-за этого могут возникнуть проблемы со сном. Эксперт по сну в MattressNextDay Мартин Сили советует пить кофе не позднее, чем за 6 часов до сна.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кофе кофеин интересные новости
Реклама

Главное за день

США впервые передадут Украине ATACMS большой дальности - CNN

США впервые передадут Украине ATACMS большой дальности - CNN

23:25 Политика
Наступление России на Востоке: Зеленский встретился с Сырским

Наступление России на Востоке: Зеленский встретился с Сырским

22:27 Украина
Ограничения консульских услуг для военнообязанных: в МИД дали разъяснения

Ограничения консульских услуг для военнообязанных: в МИД дали разъяснения

21:15 Украина
Все главные новости

Популярное

Он плакал : король Чарльз выдворил из дома принца Гарри с семьей 9519

"Он плакал": король Чарльз выдворил из дома принца Гарри с семьей

3 бригады прошли вперед : Нацгвардейцы совершили мощный прорыв на востоке 5734

"3 бригады прошли вперед": Нацгвардейцы совершили мощный прорыв на востоке

Какое животное дает самое дорогое молоко: ответ украинцев загнал всех в краску 4671

Какое животное дает самое дорогое молоко: ответ украинцев загнал всех в краску

Китайский гороскоп на завтра 24 апреля: Змеи - будьте на чеку утром, Собакам - кардинальный переворот в жизни 3404

Китайский гороскоп на завтра 24 апреля: Змеи - будьте на чеку утром, Собакам - кардинальный переворот в жизни

Последние новости

05:34

Гороскоп на май 2024 для Дев: награда, новая цель и переезд

03:45

Когда лучше пить кофе с утра: эксперт назвал точное время

03:00

"Абсолютно демонстративно": Маша Ефросинина рассказала о конфликте с Юрием Горбуновым

02:40

Эксперт дал оценку прогнозу Буданова о "тяжелом" мае: чего ждать

02:10

"Хуже потери Авдеевки": полковник ВСУ рассказал об опасной ситуации на фронте

Кремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - ХараКремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - Хара
01:50

Путинистка Эвелина Бледанс рассказала про возвращение Аллы Пугачевой в РФ

01:28

Может скоро "отбросить коньки": всплыли новые детали болезни Кадырова

23 апреля, вторник
23:53

Успел дойти до машины: на мужа путинистки Поплавской напали в Москве

23:49

Как очистить лоток для порошка в стиральной машине: находка вас удивит

Реклама
23:25

США впервые передадут Украине ATACMS большой дальности - CNN

23:01

Больше не секрет: стало известно, где сейчас старший Павлик

23:00

Нужно совершить важное действие: священник рассказал, почему снятся умершиеВидео

22:27

Наступление России на Востоке: Зеленский встретился с Сырским

22:21

Божественный вкус и не трескается: Эктор назвал секретный ингредиент глазури для паскиВидео

21:59

"Живите теперь с этим": Настя Приходько обманом попала на российское шоу

21:15

Ограничения консульских услуг для военнообязанных: в МИД дали разъяснения

20:57

"Женское счастье" пышно зацветет: почему нужно держать его в одном месте

20:44

Украина увеличила производство Нептунов в 10 раз - Forbes

20:41

Размещение ядерного оружия на территории Польши: в НАТО дали категорический ответ

19:57

"Капитуляция флота": в ВСУ сообщили о бегстве кораблей РФ из Черного моря

Реклама
19:37

Украину в ближайшее время накроет штормовой циклон: когда придет потепление

19:35

Порошенко попал в скандал: предложил деньги военных направить на ремонт велосипедных дорожек - политологВидео

19:35

Выход из Карабаха: не все так радужно на болотахмнение

19:27

Как отучить кота гадить в клумбах и саду: забудут туда дорогу

19:07

Куча оружия и техника: США готовят Украине пакет помощи на 1 млрд долл. - Reuters

18:41

Сунак объявил о рекордном пакете помощи от Британии: что получит Украина

18:40

Тарас Цымбалюк оконфузился перед избранницей неудачным подарком

18:26

Мужчинам не выдают документы: в Варшаве огромные очереди после жестких ограниченийВидео

18:16

Началась борьба с "уклонистами": все об ограничениях для мужчин за рубежомВидео

18:03

Скоро переплюнет бабушку: внук Пугачевой поделился сногсшибательной новостью из США

17:59

Ситуация на фронте обострилась: в ВСУ назвали самые "горячие" направления

17:28

Какое животное дает самое дорогое молоко: ответ украинцев загнал всех в краску

17:26

Как легко и быстро убрать ржавчину в доме: действенная находка для хозяекВидео

17:15

Есть ли угроза прорыва фронта: в ВСУ раскрыли детали боев за Очеретино

17:14

Жизнь будет счастливой: что обязательно нужно сделать 24 апреля - приметы дня

16:47

Оккупанты перепутали своих сослуживцев с РДК: история закончилась "феерически"

16:41

Лунный календарь на май 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

16:30

"В любви к русскому": Маша Ефросинина четко показала свою позицию

16:28

Пакет на $60 млрд: оружие в Украину перебросят быстрее, в CNN узнали сценарий

16:16

"3 бригады прошли вперед": Нацгвардейцы совершили мощный прорыв на востоке

Реклама
16:13

Гороскоп на сегодня 24 апреля: Тельцам - расходы на каждом шагу, Рыбам - трудный выбор

16:02

Принцу Луи шесть: Кейт Миддлтон мило сфотографировала харизматичного сына

15:39

Украина может не получить помощь от США на всю сумму: посол назвала причину

15:20

Как делается сыр с плесенью: вот почему он так дорого стоит

15:15

Неизлечимо больная Селин Дион рассказала о борьбе с болезнью и показала свое телоВидео

15:00

"Мне очень больно": Ефросинина раскрыла детали общения с "российской" сестрой

14:40

Лунный календарь стрижек на май 2024: когда стричься и краситься

14:32

Теперь ездит c водителем: чем закончилось ДТП с блогершей Квитковой

14:30

Эта закуска станет звездой праздничного стола на Пасху 2024: 3 роскошных рецепта за минутуВидео

14:29

Риск штурма Харькова и Сум: генерал предупредил о неожиданном направлении удара

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традиции
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять