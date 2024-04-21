УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Найти число 721 за 5 секунд смогут только люди с орлиным зрением: загадка на внимательность

Алёна Воронина
21 апреля 2024, 20:06
Отыскать спрятанное число будет непросто - для этого нужно иметь чрезвычайно обостренную внимательность и наблюдательность.

Головоломка, девушка
Надо найти число 721 за 5 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Оптические иллюзии играют нашим восприятием и часто могут "обвести нас вокруг пальца", заставив видеть вещи не такими, какими они есть на самом деле. Такие загадки являются отличным способом проверить себя или бросить вызов своим родным и друзьям, или даже устроить своеобразные соревнования и проверить, кто из вас лучше сможет справиться с такими задачами.

Но в то же время с помощью таких загадок можно потренировать свою внимательность и наблюдательность. Также такие задания можно использовать просто для веселого и полезного проведения свободного времени.

видео дня

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать число 721 среди большого количества разнообразных цифр.

Только самые внимательные смогут заметить указанное число очень быстро. Не стоит думать, что эта задача на самом деле проте, ведь это не так. Только самым внимательным удастся очень быстро отыскать нужное число.

При этом на разгадывание загадки дается всего 5 секунд. Уверены ли вы, что сможете справиться с заданием настолько быстро?

Головоломка
Надо найти число 721 за 5 секунд/ Главред

Придется очень сильно сосредоточиться на задании и не отвлекаться ни на что другое, чтобы успеть разгадать загадку очень быстро.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Головоломка
Непросто будет быстро заметить спрятанное число/ Главред

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти змею за 8 секунд. Непросто будет заметить, где именно спряталась змея, ведь она замаскирована очень хорошо.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно заметить магнит на пляже за 5 секунд. Только человек с орлиным зрением увидит, где же именно спрятан этот предмет.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

В Киеве еще несколько станций метро готовят к закрытию: подробности

В Киеве еще несколько станций метро готовят к закрытию: подробности

20:46 Украина
Расстрел копов: задержанные военные "раскололись" и назвали мотив преступления

Расстрел копов: задержанные военные "раскололись" и назвали мотив преступления

20:39 Украина
Будут заморозки и грозовые дожди: в Украине бушует непогода

Будут заморозки и грозовые дожди: в Украине бушует непогода

19:39 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Жесткая магнитная буря обрушилась на Украину: врезал почти 7-балльный шторм 5558

Жесткая магнитная буря обрушилась на Украину: врезал почти 7-балльный шторм

Будут заморозки, дожди и мокрый снег: синоптик предупредил об ухудшении погоды 2800

Будут заморозки, дожди и мокрый снег: синоптик предупредил об ухудшении погоды

Когда фронт почувствует американскую помощь? 2186

Когда фронт почувствует американскую помощь?

Основная цель : РФ перешла в наступление на стратегический город - офицер ВСУ 2046

"Основная цель": РФ перешла в наступление на стратегический город - офицер ВСУ

Последние новости

21:23

Анна Кошмал высказалась про общение со своей "семьей" путинистов из "Сватов"

20:46

В Киеве еще несколько станций метро готовят к закрытию: подробности

20:39

Расстрел копов: задержанные военные "раскололись" и назвали мотив преступления

20:34

Есть одна национальная традиция, которая меня раздражаетмнение

20:06

Найти число 721 за 5 секунд смогут только люди с орлиным зрением: загадка на внимательность

Украине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - КлочокУкраине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - Клочок
19:46

Кина не будет: известный украинский блогер пошел на фронт

19:39

Будут заморозки и грозовые дожди: в Украине бушует непогода

19:35

В Сенате США раскрыли вероятные сроки передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS

19:19

"Продолжает жить в этом мире абьюза": почему расстались Камалия и Мохаммад Захур

Реклама
18:42

"Не способен выполнять задачи": ВСУ ударили по кораблю Черноморского флота

18:37

Аналитики пишут о патовой ситуации возле Часового Яра: что говорит президент

18:18

ВСУ могут перейти в наступление, пакет помощи США разрушает масштабные планы РФ - Маломуж

17:41

РФ будет бить по максимуму: в ВСУ назвали цели ракетных ударов оккупантов

17:26

Зеленский ответил, поможет ли новая помощь США выиграть Украине войну

17:19

"Мне пришла повестка": Сергей Притула признался, почему сейчас не на фронте

17:03

Злата Огневич показала редкий кадр с красавицей-мамой

16:53

"Больше сил": Мусиенко раскрыл, когда состоится мощное контрнаступление Украины

16:47

Не стоит выбрасывать вчерашнее картофельное пюре: какие 3 блюда можно из него приготовитьВидео

16:23

Не только Patriot: Зеленский назвал оружие, которое защитит города от ракет РФ

15:59

Расстрел копов под Винницей: задержанным военным грозит "вышка"

Реклама
15:25

Удар по оккупантам РФ в Севастополе: в ВМС намекнули, куда попали ракетыФото

15:24

"В заявлениях РФ нотки паники": в ОП ответили на истерику россиян после решения Конгресса США

15:11

Путинист-хоккеист Фетисов напал с оскорблениями на Макрона

14:37

Звезда "Однажды под Полтавой" рассказала, как болезненно переживает развод с мужем

13:49

Как почистить маслята и не испачкать руки: простой совет поможет грибникам

13:49

Виталий Капранов раскрыл обстоятельства смерти брата-близнеца

13:36

Россияне пытаются прорваться в Часовой Яр: разведка Британии раскрыла ситуацию

13:33

Оккупанты обстреляли Одессу: в городе прогремел взрыв, есть пострадавшие

13:19

Будут заморозки, дожди и мокрый снег: синоптик предупредил об ухудшении погоды

13:18

"Никого не надо": сын путинистов Рудковской и Плющенко отрекся от сестры

12:53

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 апреля: Ракам - поход к врачу, Водолеям - триумф

12:37

Возлюбленная Дмитрия Кулебы показала редкое фото с министром

12:14

Стягивают тяжелую бронетехнику: россияне атакуют позиции ВСУ на Бахмутском направлении

12:05

В Севастополе прогремели взрывы: партизаны сообщают о погибших и раненых оккупантах

11:56

Китайский гороскоп на завтра 22 апреля: Быкам - стресс, Драконам - серьезная опасность

11:36

Кто из украинцев имеет право на ежемесячную выплату: в Пенсионном объяснили

11:34

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля: Козероги решат проблемы, Рыбам - разочарования

11:26

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля: Девам - крупные неприятности, Тельцам - дорога

10:58

Когда Украина получит первый транш оружия: в Пентагоне раскрыли, что войдет в пакет

10:28

Воссоединение Spice Girls и куча звезд: Виктория Бэкхем лихо отметила юбилейВидео

Реклама
09:55

РФ может изменить планы на новое наступление в июне: в ISW раскрыли "страх" оккупантов

09:26

Гороскоп на завтра 22 апреля: Скорпионы - слушайте свое тело, Ракам - серьезные перемены

09:19

В Раде рассказали, как военнообязанным обновить данные без похода в ТЦК

08:55

РФ готовит новые жестокие атаки по энергетике Украины: готовиться ли к блэкауту

08:29

Россияне активизируют удары дронами и ракетами в ближайшие недели - ISW

08:20

Церковный праздник 22 апреля: что запрещено делать на преподобного Феодора

07:48

Кабмин разрабатывает новые наказания для уклонистов: Малюська рассказал о планах

07:35

Оптическая иллюзия для самых сообразительных: нужно найти другое слово за 4 секунды

06:26

Весь мир отошел на полшага от пропастимнение

05:48

Салат будет оставаться свежим больше месяца: женщина поделилась секретом хранения

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять